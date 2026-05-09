ONLINE: Teplice - Baník 2:0. Obrovská komplikace pro Ostravu v boji o záchranu
Ve Skupině o záchranu Chance Ligy je na programu druhé kolo a pořádně přituhuje! Poslední fotbalisté Dukly hostí čtrnácté Slovácko, které má jen o bod víc než Pražané a patnáctý Baník. Ostravský klub se představí na trávníku Teplic, kde potřebuje akutně vyhrát. Ve zbývajícím utkání Mladá Boleslav vyzve Zlín, oba celky už ale jistotu udržení získaly. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na iSportu. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Skupina o záchranu - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|31
|10
|7
|14
|39:49
|37
|2
Ml. Boleslav
|31
|8
|12
|11
|44:52
|36
|3
Teplice
|31
|6
|12
|13
|30:39
|30
|4
Slovácko
|31
|5
|9
|17
|27:46
|24
|5
Baník
|31
|5
|8
|18
|25:45
|23
|6
Dukla
|31
|4
|11
|16
|21:44
|23
- Baráž o udržení
- Sestup