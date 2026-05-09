SESTŘIHY: Teplice - Baník 2:1. Ostravu čeká při nejlepším baráž, Slovácko vyhrálo na Dukle
Fotbalisté Baníku ve Skupině o záchranu podlehli Teplicím 1:2 a výrazně si zkomplikovali boj o záchranu. V tabulce Chance Ligy už nemohou skončit nad barážovými pozicemi, navíc musí nadále odvracet hrozbu přímého sestupu. Ve zbývajících utkáních Zlín remizoval 1:1 v Mladé Boleslavi a Slovácko porazilo Duklu 1:0. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Teplice - Baník 1:2
Severočeskému celku se podařilo po deseti kolech zvítězit. Fotbalisté Ostravy prohlubují jarní krizi a ve Skupině o záchranu skončí nejlépe na barážových příčkách. O teplickém triumfu rozhodly slepené góly Marečka a Auty na konci prvního poločasu. Za hosty snižoval Frydrych.
Dukla Praha - Slovácko 0:1
Důležité tři body v boji o setrvání v nejvyšší lize slaví Slovácko. Rozhodl o nich jediný gól z kopačky Pavla Jurošky. Dukla zůstává na posledním místě, její dnešní soupeř se od ní odpoutal na rozdíl čtyř bodů.
Mladá Boleslav - Zlín 1:1
Nejúspěšnější kluby záchranářské skupiny se v Lokotrans aréně rozešly smírně. Zlín celou skupinu nadále vede s 38 body, jen o bod méně má Mladá Boleslav. Ta navíc v jedenácti ligových utkáních po sobě nenašla přemožitele.
Skupina o záchranu - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|32
|10
|8
|14
|40:50
|38
|2
Ml. Boleslav
|32
|8
|13
|11
|45:53
|37
|3
Teplice
|32
|7
|12
|13
|32:40
|33
|4
Slovácko
|32
|6
|9
|17
|28:46
|27
|5
Baník
|32
|5
|8
|19
|26:47
|23
|6
Dukla
|32
|4
|11
|17
|21:45
|23
- Baráž o udržení
- Sestup