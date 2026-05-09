Teplice - Baník 2:1. Ostravu čeká při nejlepším baráž, Slovácko vyhrálo na Dukle

Zdrcení hráči Baníku po prohře v TeplicíchZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
Michal Frydrych snížil proti Teplicím na 1:2
Fotbalisté Baníku ve Skupině o záchranu podlehli Teplicím 1:2 a výrazně si zkomplikovali boj o záchranu. V tabulce Chance Ligy už nemohou skončit nad barážovými pozicemi, navíc musí nadále odvracet hrozbu přímého sestupu. Ve zbývajících utkáních Zlín remizoval 1:1 v Mladé Boleslavi a Slovácko porazilo Duklu 1:0. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Teplice - Baník 1:2

Severočeskému celku se podařilo po deseti kolech zvítězit. Fotbalisté Ostravy prohlubují jarní krizi a ve Skupině o záchranu skončí nejlépe na barážových příčkách. O teplickém triumfu rozhodly slepené góly Marečka a Auty na konci prvního poločasu. Za hosty snižoval Frydrych. 

Dukla Praha - Slovácko 0:1

Důležité tři body v boji o setrvání v nejvyšší lize slaví Slovácko. Rozhodl o nich jediný gól z kopačky Pavla Jurošky. Dukla zůstává na posledním místě, její dnešní soupeř se od ní odpoutal na rozdíl čtyř bodů.

Mladá Boleslav - Zlín 1:1

Nejúspěšnější kluby záchranářské skupiny se v Lokotrans aréně rozešly smírně. Zlín celou skupinu nadále vede s 38 body, jen o bod méně má Mladá Boleslav. Ta navíc v jedenácti ligových utkáních po sobě nenašla přemožitele.

Skupina o záchranu - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Zlín321081440:5038
2Ml. Boleslav328131145:5337
3Teplice327121332:4033
4Slovácko32691728:4627
5Baník32581926:4723
6Dukla324111721:4523
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

