ONLINE: Plzeň - Liberec 1:0. Viktoria otevírá skóre, prosadil se Toure
Plzeň míří ke třetímu místu v Chance Lize, další krok může udělat v domácím prostředí proti Liberci. Slovan se naopak chce dotáhnout na pátý Hradec Králové, který momentálně drží poslední vstupenku do pohárové Evropy. Pokud Liberec zůstane šestý, bude muset spoléhat na to, že Jablonec ovládne MOL Cup. V Plzni mu ale bude chybět dvojice opor: Augustin Drakpe a Petr Hodouš. Na domácí straně si pak odpykává trest za karty Amar Memič. Program nadstavby v Chance Lize >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46