SESTŘIH: Plzeň - Liberec 2:0. Viktoria doma uspěla, triumf potvrdila parádní trefa Sojky

Radost fotbalistů Plzně po brance do sítě Liberce
Útočník Viktorie Mohamed Toure otevřel skóre v utkání proti Liberci
Lukáš Červ asistoval na úvodní branku duelu proti Liberci
Denis Višinský se snaží dosáhnout na centrovaný míč
Toumani Diakité z Liberce u míče v utkání proti Plzni
Denis Višinský z Plzně v souboji s Milanem Lexou ze Slovanu Liberec
Fotbalisté Plzně ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili Liberec 2:0. Západočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou zvítězili a výrazně se přiblížili konečnému třetímu místu v tabulce. Viktorii poslal ve 13. minutě do vedení Mohamed Toure, pojistku přidal po změně stran Alexandr Sojka. Oba v české lize skórovali podruhé. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Plzeň potvrdila, že se jí na Liberec daří. V posledních pěti vzájemných ligových zápasech bodovala a podruhé za sebou Slovan porazila o dvě branky. Severočeši prohráli v nadstavbě i druhý duel a zůstali na šestém místě tabulky.

Viktoria začala proti oblíbenému soupeři lépe a po necelé čtvrthodině se prosadila. Po chybě gólmana Koubka v rozehrávce vybojoval na hranici vápna ve skluzu míč Červ, ještě nahrál volnému Touremu a ten do odkryté branky neměl problém otevřít skóre. Guinejský útočník se od únorového příchodu do Plzně trefil v osmém utkání české ligy podruhé.

Ve 23. minutě vypálil z hranice vápna Sojka a jeho tečovaný pokus skončil na boční síti. Západočeši měli výrazně více ze hry, o chvíli později při brejku po Toureho přihrávce v pádu minul na dlouhou nohu někdejší liberecký záložník Višinský.

Už po půlhodině musel kvůli zranění vystřídat pravý obránce Kadlec, kterého v domácí sestavě nahradil mladík Panoš. Severočeši, kteří v minulém kole prohráli s lídrem tabulky Slavií po boji 1:2, za celý úvodní poločas žádnou vyloženou šanci neměli.

Po změně stran hosté přidali a v 50. minutě mohli srovnat, Mahmic však z opakované střely o kousek minul. Chvíli nato dostal míč podruhé v zápase do sítě Toure, branka ale nemohla platit kvůli předchozímu ofsajdu.

Viktorii se pak zranil také Panoš a musel rovněž vystřídat. V 64. minutě vyboxoval Hrošovského pokus ze strany Koubek, na další pokus domácích už ale nedosáhl. Sojka v 67. minutě z přímého kopu zamířil technickým pokusem přesně k tyči a v plzeňském dresu se v lize trefil poprvé.

Hosté pak v několika zajímavých pozicích už gólmana Wiegeleho příliš neohrozili. V nastavení mohl na opačné straně přidat třetí gól střídající Vydra, Koubka ale z úhlu neprostřelil. Viktorii to už příliš mrzet nemuselo, Liberec porazila popáté z posledních šesti domácích ligových duelů.

1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň32178755:3559
4Jablonec311561041:3551
5Hr. Králové311471044:3749
6Liberec3212101044:3446

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

