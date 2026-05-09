SESTŘIH: Plzeň - Liberec 2:0. Viktoria doma uspěla, triumf potvrdila parádní trefa Sojky
Fotbalisté Plzně ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili Liberec 2:0. Západočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou zvítězili a výrazně se přiblížili konečnému třetímu místu v tabulce. Viktorii poslal ve 13. minutě do vedení Mohamed Toure, pojistku přidal po změně stran Alexandr Sojka. Oba v české lize skórovali podruhé. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Plzeň potvrdila, že se jí na Liberec daří. V posledních pěti vzájemných ligových zápasech bodovala a podruhé za sebou Slovan porazila o dvě branky. Severočeši prohráli v nadstavbě i druhý duel a zůstali na šestém místě tabulky.
Viktoria začala proti oblíbenému soupeři lépe a po necelé čtvrthodině se prosadila. Po chybě gólmana Koubka v rozehrávce vybojoval na hranici vápna ve skluzu míč Červ, ještě nahrál volnému Touremu a ten do odkryté branky neměl problém otevřít skóre. Guinejský útočník se od únorového příchodu do Plzně trefil v osmém utkání české ligy podruhé.
Ve 23. minutě vypálil z hranice vápna Sojka a jeho tečovaný pokus skončil na boční síti. Západočeši měli výrazně více ze hry, o chvíli později při brejku po Toureho přihrávce v pádu minul na dlouhou nohu někdejší liberecký záložník Višinský.
Parádní technický kousek
Už po půlhodině musel kvůli zranění vystřídat pravý obránce Kadlec, kterého v domácí sestavě nahradil mladík Panoš. Severočeši, kteří v minulém kole prohráli s lídrem tabulky Slavií po boji 1:2, za celý úvodní poločas žádnou vyloženou šanci neměli.
Po změně stran hosté přidali a v 50. minutě mohli srovnat, Mahmic však z opakované střely o kousek minul. Chvíli nato dostal míč podruhé v zápase do sítě Toure, branka ale nemohla platit kvůli předchozímu ofsajdu.
Viktorii se pak zranil také Panoš a musel rovněž vystřídat. V 64. minutě vyboxoval Hrošovského pokus ze strany Koubek, na další pokus domácích už ale nedosáhl. Sojka v 67. minutě z přímého kopu zamířil technickým pokusem přesně k tyči a v plzeňském dresu se v lize trefil poprvé.
Hosté pak v několika zajímavých pozicích už gólmana Wiegeleho příliš neohrozili. V nastavení mohl na opačné straně přidat třetí gól střídající Vydra, Koubka ale z úhlu neprostřelil. Viktorii to už příliš mrzet nemuselo, Liberec porazila popáté z posledních šesti domácích ligových duelů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46