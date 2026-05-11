ONLINE po skandálním derby: další dohra ve Slavii, rezignoval bezpečnostní ředitel
Český fotbal se vzpamatovává z velkého šoku! Po předčasně ukončeném derby na Slavii kvůli řádění fanoušků, při kterém byli napadeni i tři hráči Sparty, už zveřejnila Slavia sankce vůči Tribuně Sever, dál v ní nebudou působit vyloučení Tomáš Chorý a David Douděra. Očekává se tvrdý verdikt od disciplinární komise, běží policejní vyšetřování.Veškeré reakce na derby sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 11. května 2026
Premiér Andrej Babiš (ANO) označil události z ligového derby za strašnou ostudu a selhání. Jsou podle něj potřeba nová opatření a brutální změna. „Je to strašná ostuda, je to úplně hrozné,“ uvedl Babiš. Dění v závěru zápasu označil za obrovské selhání a strašnou škodu. „Skutečně ta změna musí být brutální a musí se udělat takové opatření. Nechápu, jak je možné, že někdo se dostane na stadion a mají ty světlice a tyhle věci,“ dodal Babiš. Při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne pracovní skupina. Více čtěte ZDE>>>
Po sobotních výtržnostech fanoušků fotbalové Slavie v závěru derby v pražském Edenu rezignoval bezpečnostní ředitel klubu Miloslav Kolín. Informaci poskytl Deníku N předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.
Kontumační prohra Slavie nad Spartou by podle bookmakerů výrazně zvýšila šance letenského klubu na získání titulu. Před sobotním zápasem byl kurz na sparťanské vítězství titulu 60:1. Pokud by ale disciplinární komise Ligové fotbalové asociace následně rozhodla, že Slavia derby kontumačně prohrála ve výsledku 0:3, kurz na vítězství titulu Sparty by se snížil na 30:1 nebo i 15:1. ČTK to sdělily sázkové kanceláře Tipsport a Fortuna.
Trvalo to dva dny, ale s vyjádřením k sobotnímu chaosu se konečně přihlásila i fanouškovská skupina Tribuna Sever. Spolek se kromě událostí v 317. derby nepřímo vyjadřuje i k prohlášení Jaroslava Tvrdíka, který tribunu v neděli nechal uzavřít, a odmítá jeho slova o přerušené komunikaci s klubem. „Odmítáme konspirace o cíleném poškození našeho klubu,“ píše Tribuna Sever na sociálních sítích. ZDE se podívejte, co zaznělo>>>
V úterý v poledne zasedne Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a vyřkne verdikt nad Slavií. Ve hře je kontumace, pokuta nebo uzavření stadionu či jeho části, případně kombinace takových trestů. Co určitě nenastane? Odečet bodů. Více čtěte ZDE>>>
Policie po sobotním derby zahájila úkony trestního řízení kvůli několika incidentům, které provázely závěr utkání. Kriminalisté řeší napadení brankáře, vběhnutí fanoušků na hrací plochu i útok sektoru hostů světlicemi pro podezření z výtržnictví. Zabývají se také poškozením LED panelů, sedaček a toalet, přičemž škoda byla předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun. Vyplývá to z aktuálního vyjádření Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
Policie nyní vyhodnocuje desítky kamerových záznamů ze stadionu i od médií a postupně identifikuje další podezřelé. Několik lidí už policisté ztotožnili a zároveň vyzvali fanoušky, kteří vnikli na hrací plochu, aby se sami přihlásili na lince 158.
Oficiální web Tribuny Sever je dočasně mimo provoz. „Vzhledem k situaci, kdy se Tribuna Sever ani po 37 hodinách oficiálně nevyjádřila ke katastrofálnímu závěru, který způsobila v derby s ACS a kterým nevratně poškodila dobré jméno klubu Slavia Praha, ukončil provozovatel hostingových služeb podporu, kterou TS doposud využívala pro své online aktivity. Webová prezentace je do odvolání odpojena,“ stálo na stránkách v pondělí ráno. Později se na nich objevila jen záloha pět měsíců starého obsahu.
Tomáš Souček, bývalý kapitán Slavie, komentoval sobotní derby po utkání West Hamu v rozhovoru pro Canal+ Sport:
„Velká část derby se mi líbila i díky výsledku a gólům. Bylo to derby, jak má být. Je ale strašná škoda, že poslední tři minuty zápasu zničí pohled na celý český fotbal. Slavia mohla slavit titul, všechno by bylo hezké, byl by to krásný zápas. Mrzí mě, že se tohle stalo. I všichni kluci v šatně o tom věděli, dostalo se to sem a hází to špínu na český fotbal.“
Tomáš Souček o ostudném závěru sobotního derby na Slavii.
Zprávy ze dne 10. května 2026
Jen pár minut po ostudě v Edenu se na Korsice odehrál podobný příběh... Více čtěte ZDE>>>
Na sociálních sítích se objevilo nové video z pohledu policejní kamery, které detailněji zachycuje napadení brankáře Sparty Jakuba Surovčíka fanoušky Slavie. Záběry ukazují, že nešlo jen o polití pivem, které bylo vidět už v sobotním vysílání Oneplay Sport. Jeden z příznivců červenobílých se ve skluzu snaží Surovčíka podkopnout, další do něj zezadu strčí. Velmi blízko se ke gólmanovi Letenských dostane i fanoušek s hořící světlicí.
Slavia informuje, že prodej vstupenek na středeční domácí duel proti Jablonci je pozastaven, čeká se na rozhodnutí disciplinární komise, zda uzavře stadion.
Prodej vstupenek na středeční utkání proti Jablonci je v tuto chvíli pozastaven
Klub aktuálně čeká na rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace v souvislosti s možným uzavřením stadionu. O dalším postupu a případném pokračování prodeje budeme fanoušky informovat…
Jaroslav Tvrdík na sociální síti X zveřejnil fotku, kde je společně v kolečku s hráči. Chybí samozřejmě Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli vyřazení z kádru.
Sázkové kanceláře po sobotním nedohraném pražském derby všechny nerozhodnuté sázky vyhodnotí kurzem 1:1, sázky tedy anulují a vsazené peníze vrátí. Na dotaz ČTK to dnes uvedly sázkové kanceláře Chance a Tipsport. Všechny sázkové příležitosti, které byly v průběhu fotbalového zápasu rozhodnuté, platí, a kanceláře je klientům vyplatí. Jde například o sázky, jestli konkrétní hráč střelí branku nebo o sázky na výsledek prvního poločasu. Sobotní derby Slavie se Spartou zůstalo nedohráno kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení.
Český fotbal má za sebou jeden z nejsmutnějších dnů historie. Před koncem sobotního derby, kdy domácí směřovali k titulovým oslavám při vedení 3:2, vtrhly stovky fanoušků Slavie na trávník. Házely světlice do kotle hostů, napadaly sparťanské fotbalisty i členy realizačního týmu, ti šťastnější se stihli skrýt uvnitř stadionu. Během několika zběsilých minut pobíhali po ploše lidé se zahalenými obličeji, chaos připomínal výjevy z dystopických filmů. Co vedlo k fotbalovému Armageddonu, který předčasně ukončil zápas?Tady je rekonstrukce celého příběhu >>>
Ondřej Kasík, ředitel sparťanské komunikace, pro Radiožurnál Sport
- o závěru sobotního derby: „Je to naprosto šílená situace, na kterou nemůžete být připravení. Naše interpretace je jednoznačná – jedná se o důsledek dlouhodobého a mnohaúrovňového budování nenávisti ke Spartě. Není to izolovaný incident, že by se zčista jasna stala ustálost takhle obludných rozměrů. Jen při posledním derby se loučil s kariérou bývalý kapitán Slavie Simon Deli a v rámci ceremoniálu řval do mikrofonu „Smrt Spartě“ za hojného pobavení veškerých přítomných. Součástí toho derby byl incident, kdy člen širšího realizačního týmu Slavie napadl našeho hráče (Jana Kuchtu). Já říkám, že ten fyzioterapeut není agresor, ale oběť prostředí, ve kterém se pohybuje. (…) Představitelé realizačního týmu Slavie dávají v mediálních výstupech najevo, že jejich vlastním trademarkem je zejména nenávist ke Spartě a k jejím fanouškům. Interpretace toho, co se stalo včera večer v Edenu, nemůže být jiná.“
- o brankáři Jakubu Surovčíkovi: „Kuba krátce po zápase a poté i v tréninkovém centru na Strahově opravdu nebyl v dobrém psychickém stavu. Bylo potřeba, aby podstoupil lékařské vyšetření a proběhla zdravotní intervence. Necítím se na to, abych zveřejňoval detaily zdravotního stavu našeho hráče, ale upřímně si položme otázku, jestli je možné, aby ještě někdy v kariéře chytal v Edenu. Jistě jste si přečetli jeho zprávu.“
- o dalším incidentu na hřišti: „Máme záběry ze sociálních sítí, kdy jeden z fanoušků se sápe na Lukáše Haraslína, v tom mu naštěstí zabránil Sivert Mannsverk.“
- o použití pyrotechniky ze strany fanoušků Sparty: „Nemáme pro to omluvu a budeme to řešit tak, jak to děláme dlouhodobě. Pokud dojde k identifikaci člověka, tak dostane zákaz vstupu na stadion. Není to ale vypjatá a hysterická reakce na včerejší utkání, je to zkrátka dlouhodobá a souvislá praxe, jak fungujeme u nás v klubu.“
Ke skandálu v derby se na sociální síti X vyjádřil také ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.
Sobotní večer v Edenu byl také výsledkem dlouhodobě vytvářené nenávisti ke Spartě a jejím představitelům a fanouškům na sociálních sítích od Jakuba Splavce @JSplavec_SKS . Vzpomeňte si na tento tweet, až se teď setkáte tady na X se všemi no-name profily s pěti sledujícími.— Ondřej Kasík (@OndrejKasik) May 10, 2026
Tomáš Chorý a reprezentace: V pondělí dopoledne se v sídle fotbalové asociace setkají její předseda David Trunda, reprezentační manažer Pavel Nedvěd a trenér Miroslav Koubek. A na stole se podle informací iSport.cz objeví i téma, zda má útočník při svém nastavení a sebeovládání místo v národním týmu. Jednání může ovlivnit také skutečnost, že ve zbytku sezony už na základě klubového rozhodnutí nenastoupí.
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík v podcastu Odboru přátel Slavie promluvil o trestech pro Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří byli vyloučení v sobotním nedohraném derby se Spartou. Oba byli do konce sezony vyřazení z kádru. „Oba hráči dostali souhlas k přestupu v letním období. Ani jeden už za Slavii nenastoupí,“ uvedl Tvrdík. Více čtěte ZDE >>>
Slavia udělila první doživotní zákaz vstupu na stadion! Trest dostal fanoušek, který pivem polil gólmana Sparty Jakuba Surovčíka.
Představenstvo SK Slavia Praha udělilo doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny návštěvníkovi, který během derby neoprávněně vstoupil na hrací plochu a napadl Jakuba Surovčíka. Dotyčný byl identifikován na základě kamerových záznamů a spolupráce…
Dotyčný byl identifikován na základě kamerových záznamů a spolupráce… pic.twitter.com/gaqWyVkHed