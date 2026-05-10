ONLINE po skandálním derby: Jak sparťané opouštěli Eden, Irving se nestihl ani převléct
Tohle je TOTÁLNÍ ostuda českého fotbalu! Fanoušci Slavie vběhli na hřiště v závěru sobotního derby se Spartou, zápas byl předčasně ukončen, hostující hráči utekli do kabin v obavě o své bezpečí. Hostující gólman Jakub Surovčík a další dva hráči Sparty byli napadeni. Místo mistrovských oslav (domácí vedli 3:2) se řeší velký skandál. Veškeré reakce na derby sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 10. května 2026
Jak sparťané opouštěli Eden... Někteří hráči se pravděpodobně nestihli ani vysprchovat a převléct, třeba takový skotský záložník Andrew Irving nastupoval v dresu. K autobusu spěchal také sparťanský místopředseda představenstva František Čupr.
Totální kolaps všeho, co liga vybudovala. Ostuda, nechutnost, skandál, vlastně i podraz přišly v zápase, kdy se mělo slavit. Ale lze se tomu divit? Derby Slavia - Sparta ve druhém kole nadstavbové Skupiny o titul nebylo dohráno za stavu 3:2 pro domácí, protože slávistická (prý) podporující skupina vtrhla na hřiště. Chovala se jako zvěř, k průšvihu však utkání tak nějak spělo. Celý komentář redaktora Jiřího Fejgla čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 9. května 2026
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) svolala na neděli mimořádné zasedání, na kterém se bude zabývat nedohraným ligovým derby mezi Slavií a Spartou kvůli výtržnostem domácích fanoušků.
Vyjádření Davida Trundy, předsedy fotbalové asociace:
„Derby má být svátkem fotbalu. To, co jsme ale viděli v závěru utkání, do fotbalu rozhodně nepatří. Vniknutí fanoušků na hrací plochu a další incidenty poškozují český fotbal, kluby i drtivou většinu slušných fanoušků.
Naší absolutní prioritou musí být bezpečnost hráčů, realizačních týmů, rozhodčích i všech návštěvníků stadionu. Jakékoliv ohrožení aktérů utkání je nepřijatelné. Fotbalová asociace České republiky bude situaci aktivně řešit v úzké součinnosti s Ligovou fotbalovou asociací, kluby i bezpečnostními složkami a uděláme maximum pro to, aby se podobné situace neopakovaly.
Emoce k fotbalu patří, ale hranice musí být jasně dané. Bezpečnost a respekt musí zůstat základem každého utkání.“
Na události reaguje i Ligová fotbalová asociace, která svolala mimořádné zasedání:
„Závěr utkání mezi Slavií a Spartou a chování domácích fanoušků, kteří před závěrečným hvizdem nejen vnikli na hrací plochu, ale zároveň napadli hráče soupeře, považuje Ligová fotbalová asociace za naprosto neakceptovatelný incident, který se absolutně neslučuje s hodnotami a principy, na nichž profesionální fotbal stojí. Fyzické útoky na hráče, členy realizačních týmů či další aktéry utkání představují překročení hranice, o níž jsme byli přesvědčeni, že v českém profesionálním fotbale nemůže nastat. Ze strany LFA takové jednání nebude za žádných okolností tolerováno. To, co se odehrálo po derby, poškozuje celý český fotbal, jeho kluby, soutěž i drtivou většinu slušných fanoušků, kteří na stadion přicházejí vytvářet atmosféru v rámci pravidel, respektu a podpory svého klubu.“
Co napsal sudí Rouček do zatím neuzavřeného zápisu o utkání? Je v něm zmíněna trojice napadených hráčů Sparty. Kromě brankáře Jakuba Surovčíka (H44) jde o útočníka Matyáše Vojtu (H29) a obránce Jakuba Martince (H4). „Utkání přerušeno v čase 90+6:24 min, zbývalo odehrát minimálně 3:36. Z důvodu vniknutí velkého počtu diváků na hrací plochu hráči a funkcionáři byli vyzváni k odchodu do kabin spolu s rozhodčími. Po určitém časovém úseku byla HP vyklizena prostřednictvím pořadatelské služby v součinnosti s PČR. Dle sdělení hlavního pořadatele mohlo utkání následně pokračovat. PČR neshledala důvod v daný čas utkání znovu nezahájit. Sparta však odmítla pokračovat dále v utkání z důvodu ohrožení bezpečnosti hráčů. Dle sdělení vedoucího hostů došlo k napadení hráčů H44, H29 a H4 od diváků na HP při jejím opouštění.“
Distancovaný kapitán Slavie Jan Bořil řve na fanoušky. Hráči Sparty mezitím prchají z hřiště.
Rozhodčí Karel Rouček pro Oneplay Sport: „V zápise o utkání je nedohrané utkání. Zbývalo dohrát zhruba tři a půl minuty. Domácí fanoušci ve velkém počtu vběhli na hrací plochu, kde dle sdělení vedoucího hostů napadli některé hráče hostujícího mužstva. Na základě toho jsem všechny hráče stáhl do útrob stadionu, z obav o jejich zdraví se utkání nedohrálo. V tom chaosu nikdo nevěděl, co se stalo. Zjišťovalo se to prostřednictvím hráčů, realizačních týmů a delegáta.“
Napadení hráčů Sparty fanoušky Slavie při dnešním derby v Praze policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až dva roky vězení. Policie zatím ví o napadení brankáře Jakuba Surovčíka. Musí ale vyhodnotit kamerové záznamy. Z nich také zjistí, jestli podobných napadení nebylo více. Kromě napadení hráčů Sparty se bude policie zabývat i rozsáhlým použitím pyrotechniky, pomohou jí v tom záznamy z kamer.
Autobus Sparty opouští Eden za doprovodu policejní eskorty...
Kompletní vyjádření slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka:
„Nemůžeme pro nás hledat žádné polehčující okolnosti. Fanoušci vběhli na hrací plochu a objektivně přerušili utkání před koncem. Soupeř nahlásil napadení jednoho nebo dvou hráčů. Myslím si, že je legitimní, že utkání bylo ukončeno. Když jsem se bavil s našimi hráči, zachovali bychom se stejně, kdyby se nám stalo něco podobného na Spartě.“
„Můžeme se jen omluvit a musíme na to do budoucna reagovat, abychom takové situace neopakovali.“
„Je to těžké. Zbývaly tři čtyři minuty, věřím, že by to hráči dokázali a mohli jsme slavit mistrovský titul. Místo toho je to asi největší ostuda, jakou jsem zažil za jedenáct let v klubu. Omlouvám se všem normálním fanouškům, kteří vydrželi na tribunách, a všem u obrazovek. Je to ostuda a musíme s ní žít.“
„Byly to tři minuty. Je mi to nesmírně líto, ale je to naše vina a musíme bojovat o titul dál, musíme se s tou situací dál vypořádat.“
„Nechci spekulovat, ale asi to všichni tušíme a čekáme. Patří to disciplinárním orgánům LFA a vzhledem k tomu, že zápas byl narušen naší vinou a důvody způsobili fanoušci Slavie, zápas by mohl být kontumován. Musíme počítat s tím, že naše situace v boji o titul se mimořádně zkomplikovala.“
Hodně ostrá reakce sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka na Instagramu. „Nadávání, urážení je jedna věc a naprosto skrz moji minulost chápu a respektuju, ale vyhrožování smrti mě a rodině konkrétní osobou před zápasem doprovázené podřezáváním krku je věc druhá, následně během zápasu doběhnout a vyhrožovat mi do ksichtu doprovázené napadením je absolutně neakceptovatelné a budu to řešit právní cestou. Tak si užij hezký večer, ty zmrde."
Přišel společně s Janem Bořilem a Ondřejem Kolářem před fanoušky, vzal si mikrofon a spustil takřka pohřebním hlasem. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík byl ten, kdo oznámil stadionu, že bylo derby ukončeno: „Vzhledem k tomu, že byli napadeni dva hráči Sparty, soupeř už opustil stadion. Rozhodčí, pořadatelská služba i policie rozhodli o ukončení zápasu. Pojďme společně opustit stadion, je to naše společná vina. Ať se nestanou další výtržnosti. Je nám to líto, bojujte za klub, za kabinu, ale pomozte nám problém neprohlubovat.“
Sparťanští fotbalisté se podle Oneplay Sport po vběhnutí fanoušků Slavie na trávník přesunuli do autobusu a ligové derby v Edenu odmítají dohrát.
Lidé už opouštění stadion. K tomu vyzývá i slávistický boss Jaroslav Tvrdík. „Pojďme v klidu opustit stadion, nic s tím neuděláme, je to naše společná vina. Chci vás poprosit, ať výtržnosti přestanou, tohle bylo hodně nešťastné."
Jak má nyní postupovat rozhodčí? Ve třech stupních, dva z nich už se staly. Přeruší utkání. Pokud přetrvává nebezpečí, pošle hráče do kabin. Poté, co nebezpečí zmizí, může se pokračovat v zápase.
Jenže tady je úplně nový prvek: vylití piva do obličeje sparťanského brankáře Surovčíka. Sparta se patrně nebude chtít vrátit.
Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty bylo v sedmé minutě nastavení přerušeno poté, co domácí fanoušci vběhli na hrací plochu. Hráči obou týmů okamžitě zamířili do kabin. V době přerušení zbývalo k dohrání zápasu na stadionu v Edenu jen několik minut. Domácí Slavia v utkání vede 3:2, a pokud vítězství udrží, s předstihem obhájí ligový titul.