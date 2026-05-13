ONLINE po skandálním derby: ministr Šťastný chce zavést rejstřík problémových fanoušků
Český fotbal se vzpamatovává z šoku! Slavia od disciplinární komise dostala po předčasně ukončeném derby proti Spartě přísný postih: kontumaci, desetimilionovou pokutu, zavřený Eden na čtyři zápasy. Události a dozvuky po výtržnostech diváků sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 13. května 2026
Dva dny po derby s nepříjemnou dohrou vydala hlavní ultras skupina Slavie první vyjádření, o další dva dny později přichází druhý vzkaz, tentokrát od samotného speakera, tedy muže, který během utkání řídí fandění na tribuně. „Na konci zápasu jsem vás příliš brzy vyzval, abyste se připravili na oslavy. Bylo to o pár minut dřív, než mělo být. Je to moje velká chyba a omlouvám se,“ stojí ve vyjádření Tribuny Sever. Více čtěte ZDE>>>
Pod Národní sportovní agenturou (NSA) by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Jiřím Kauckým to řekl novinářům ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Prosadit legislativní změny v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem.
„Myšlenka je, že Národní sportovní agentura (NSA) jako ústřední orgán státní správy by mohl být správcem takového rejstříku, aby se mohly ty jednotlivé informace i třeba anonymně sdílet mezi jednotlivými kluby,“ řekl novinářům Šťastný. Další možností, jak problémy řešit, by podle něj mohly být i vstupenky na jméno. Kaucký se s ministrem shodl na tom, že databáze nemůže vzniknout bez změn v legislativě. „Několik článků evropského práva to zakazuje,“ řekl.
Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík vyhlásil po sobotním derby sérii razantních opatření. Ta však mají svá úskalí, třeba se co týče presumpce viny, permanentkářů… Jak zamýšlí celou věc vyřešit, vysvětluje v rozhovoru pro iSport, v němž písemně odpověděl na zaslané dotazy. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Pouze pár dní po šíleném zážitku v derby proti Slavii, kdy byl napaden fanoušky soupeře, se znovu vrátil do branky. „A byl jedním z nejlepších,“ řekl trenér Brian Priske. Jakub Surovčík, gólman Sparty, vychytal v úterním domácím utkání s fotbalisty Plzně (0:0) už pátou ligovou nulu. „Nebylo to jiné, připravoval jsem se na zápas stejně. Snažil jsem se hodit za hlavu, co se stalo,“ prohodil slovenský brankář v rozhovoru pro klubovou televizi. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. května 2026
Tomáš Chorý a David Douděra jsou po událostech v předčasně ukončeném derby vyřazeni z mužstva s tím, že od Slavie dostali svolení hledat si nové angažmá navzdory platným kontraktům. „Ani jeden už za Slavii nenastoupí,“ zaburácel Jaroslav Tvrdík. Hráči se v úterý v rámci plnění hráčské smlouvy měli dostavit na trénink mužstva. Co bude dál? Více čtěte ZDE>>>
Sázková kancelář Chance, generální partner první a druhé fotbalové ligy, a Fortuna, která je předním partnerem SK Slavia Praha, považují dnešní rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) v případu nedohraného derby za adekvátní. Nyní budou chtít vědět, jaká opatření vršovický klub učiní, a očekávají, že budou následovat systémové kroky. Zástupci Chance a Fortuny to dnes sdělili ČTK. Generální partner Slavie, investiční platforma eToro, sobotní události odsoudila. Digitální platební síť Visa jako další přední partner vršovického klubu se k situaci odmítla vyjádřit.
Lukáš „Strašák“ Vala po událostech ze sobotního derby končí ve Slavii, řekl to v podcastu Město se třese. „Na Slavii v nějaké pozici funguji 23 let. Na rovinu klub miluji, budu stále chodit na fotbal. Ale chtěl jsem tím symbolicky říct, že se něco změnit musí. Nechci tomu propůjčovat svůj hlas,“ řekl emotivně. Dříve působil v klubu na pozici spíkra v kotli a následně se stal hlasatelem. Jeho sobotní pokyny k fanouškům, aby se vrátili z hrací plochy na svá místa, byly v této pozici jeho posledními.
Výběr nejvyšších pokut pro kluby kvůli chování fanoušků
10 milionů korun
- Slavia za nedohrané derby se Spartou. Domácí fanoušci vtrhli v závěru na hřiště a napadli několik hostujících hráčů. (květen 2026)
600 tisíc korun
- Sparta za výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Slavií v Edenu. Sparťanští příznivci se provinili především tím, že v závěru vhazovali pyrotechniku ze svého sektoru mezi sedící fanoušky a také založili požár na toaletách. (říjen 2023)
- Slavia za použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání, vhazování pyrotechniky mezi domácí fanoušky a poškození zařízení stadionu v ligovém šlágru v Plzni. (listopad 2025)
- Sparta za výtržnosti fanoušků v derby na Slavii. Příznivci hostů mimo jiné poničili zařízení stadionu v Edenu a házeli pyrotechniku na trávník.(květen 2026)
500 tisíc korun
- Plzeň za házení pyrotechniky na hřiště ve venkovním utkání se Spartou. Několik diváků bylo zraněných. (březen 2019)
450 tisíc korun
- Bohemians za použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání, výtržnosti fanoušků a vniknutí na hřiště v utkání se Spartou. (květen 2026)
Za Slavii hovoří před médii generální ředitel Martin Říha. Podle jeho slov se souhrnná škoda pro klub bude pohybovat kolem 50 milionů korun. Říha zároveň potvrdil, že se klub neodvolá a respektuje verdikt disciplinárky.
Postih si od disciplinární komise odnesla také Sparta. Dostala pokutu 600 tisíc korun za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu.
Očekávaný verdikt je tu! Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Po kontumační porážce 0:3 se boj o titul zdramatizoval, Sparta tři kola před koncem soutěže z druhého místa v tabulce snížila ztrátu na rivala z osmi na pět bodů. Více čtěte ZDE>>>
Jeden z nejhorších incidentů v historii českého fotbalu, k němuž došlo v sobotu na stadionu pražské Slavie, bude mít pro klub miliardáře Pavla Tykače citelnou finanční dohru. Klubu hrozí obrovské ztráty na několika úrovních. „Zásadní a dlouhodobě nejnebezpečnější rozměr se týká sponzorského portfolia. Moderní fotbalový marketing není postaven na pouhém logu na dresu, ale na sdílení hodnot. Partneři jako eToro a Fortuna, kteří do Slavie investují rekordní částky, citlivě vnímají, s jakými obrazy je jejich značka spojována,“ konstatuje ekonom Lukáš Kovanda. Celý článek čtěte na e15.cz ZDE>>>
Zástupci Sparty opustili zasedání Disciplinární komise LFA, stejně jako Slavia jsou připraveni přijmout jakýkoli verdikt. Novinářům to potvrdil místopředseda představenstva František Čupr. „Rozhovor s komisí byl konstruktivní. Po nás jako klubu chtěla slyšet, jak vnímáme události sobotního večera a také abychom se vyjádřili ke stavu gólmana Surovčíka. V tuto chvíli nevíme, zda bude připraven naskočit do večerního zápasu, ale jeho přání je vrátit se co nejdříve na hřiště. Komisi jsem sdělil, že jsem nerad, že tu musím být, je to poprvé za mých osm let ve Spartě. Ale sobotní události vnímám velice negativně. Ty, kteří říkali, že na fotbale se schází výtržníci, jsme mohli přesvědčit o opaku, ale vrátili jsme se o mnoho kroků zpět,“ sdělil Čupr.
Už brzy bude jasno. Nejen o tom, zda 317. derby bude kontumované, ale i jak bude vypadat středeční utkání mezi Slavií a Jabloncem. Dost možná se totiž odehraje před prázdnými tribunami... Disciplinární komise LFA, která zasedá od 12:00, právě sobotní řádění fanoušků řeší. Více čtěte ZDE >>>
Je to věc čerstvá, určitě se bude ještě vyvíjet a třeba se i otočí úplně jako v létě s (ne)zájmem o Erika Prekopa. Každopádně teď se má situace ohledně Tomáše Chorého tak, že je po rozhodnutí předsedy Jaroslava Tvrdíka útočník vyřazen z kádru Slavie a může si hledat nové angažmá. V Česku? Vzhledem k reprezentantově základní měsíční gáži, kterou informace iSportu odhadují na 1,5 milionu korun, to bude složité. Ne však nereálné. Jak by mohli uvažovat na různých adresách? Více čtěte ZDE>>>
V sobotu šel do Edenu a počítal s tím, že si užije oslavy mistrovského titulu svého srdcového týmu. Chybělo pár minut, aby se tak skutečně stalo, ale nakonec odcházel rozladěný, protože se kvůli vniknutí fanoušků na hřiště zápas mezi Slavii a Spartou nedohrál. „Já už to určitě slavit nebudu. Je to jasná chyba Slavie,“ říká pro Sport klubová legenda červenobílých Vladimír Šmicer. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Jeden táhl Slavii k obhajobě titulu, zároveň nezvládal emoce a proti Spartě inkasoval třetí červenou během jediného ligového ročníku. Druhý patří do širšího kádru reprezentace, ale i on se nechal v derby zbytečně vyloučit. Tomáš Chorý (31) a David Douděra (27) nemají od neděle místo v kádru pražského kolosu. Nejlepší střelec Chance Ligy podle informací Sportu přesto zůstává v plánech Miroslava Koubka pro letní mundial v Americe a nechybí ani v předběžné nominaci.Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 11. května 2026
Plány jsou tvrdé, nekompromisní. Slavia se pustí do boje s fanouškovskými skupinami na Tribuně Sever. „Hrozně mě bolí, co se stalo,“ řekl v pořadu Tiki-Taka televize Oneplay Sport šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Více čtěte ZDE >>>
Jakub Surovčík, gólman Sparty, prožil v závěru sobotního derby na hřišti Slavie hrozivé momenty. Po napadení od fanoušků soupeře podstoupil lékařské vyšetření. „Nebyl v dobrém psychickém stavu. Bylo potřeba, aby proběhla zdravotní intervence,“ uvedl ředitel klubové komunikace Ondřej Kasík. Přesto podle informací deníku Sport a webu iSport velmi pravděpodobně nastoupí do letenské branky v úterním ligovém utkání proti Plzni. Více čtěte ZDE >>>
Premiér Andrej Babiš (ANO) označil události z ligového derby za strašnou ostudu a selhání. Jsou podle něj potřeba nová opatření a brutální změna. „Je to strašná ostuda, je to úplně hrozné,“ uvedl Babiš. Dění v závěru zápasu označil za obrovské selhání a strašnou škodu. „Skutečně ta změna musí být brutální a musí se udělat takové opatření. Nechápu, jak je možné, že někdo se dostane na stadion a mají ty světlice a tyhle věci,“ dodal Babiš. Při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne pracovní skupina. Více čtěte ZDE>>>