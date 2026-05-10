ONLINE po skandálním derby: Polil Surovčíka pivem, teď dostal doživotní zákaz vstupu!
Tohle je TOTÁLNÍ ostuda českého fotbalu! Fanoušci Slavie vběhli na hřiště v závěru sobotního derby se Spartou, zápas byl předčasně ukončen, hostující hráči utekli do kabin v obavě o své bezpečí. Hostující gólman Jakub Surovčík a další dva hráči Sparty byli napadeni. Místo mistrovských oslav (domácí vedli 3:2) se řeší velký skandál. Veškeré reakce na derby sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 10. května 2026
Slavia udělila první doživotní zákaz vstupu na stadion! Trest dostal fanoušek, který pivem polil gólmana Sparty Jakuba Surovčíka.
Doživotní zákaz vstupu
Představenstvo SK Slavia Praha udělilo doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny návštěvníkovi, který během derby neoprávněně vstoupil na hrací plochu a napadl Jakuba Surovčíka.
Disciplinární komise LFA na nedělním mimořádném zasedání zahájila řízení se Slavií. Jde o porušení povinností pořadatele (pronesení a použití pyrotechniky vedoucí k pozdržení zahájení utkání, vhazování pyrotechniky do sektoru pro hostující fanoušky, výtržnosti fanoušků, hromadné vniknutí fanoušků na hrací plochu, napadení hráčů, vhazování předmětů na hrací plochu). Řízení bylo zahájeno i se Spartou kvůli nesportovnímu chování fanoušků (použití pyrotechniky, vhazování pyrotechniky na hrací plochu, výtržnosti fanoušků a poškození zařízení stadionu).
„Rozhodnutí o případných trestech bude vydáno mimořádně již v úterý, tedy ještě před dalším soutěžním kolem,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner. Sparta hraje v úterý večer s Plzní, Slavia ve středu s Jabloncem. „Disciplinární komise bude při rozhodování postupovat s maximální důsledností, v souladu s platnými předpisy a s vědomím, že její závěr musí vyslat jednoznačný signál, že podobné jednání nebude v profesionálním fotbale za žádných okolností tolerováno,“ popsal Matzner.
Případy vyloučených hráčů Slavie Tomáše Chorého a Davida Douděry bude komise řešit samostatně na svém čtvrtečním zasedání. Oba hráči mají s okamžitou platností zastavenou činnost.
Oficiální vyjádření ke škaredým událostem stanice Oneplay Sport:
„Stanice Oneplay Sport jako hlavní vysílací partner Chance Ligy považuje události v závěru derby mezi Slavií a Spartou za nepřípustné. Jednoznačně odsuzujeme vniknutí fanoušků na hrací plochu, jakékoli projevy násilí, napadení osob na stadionu i ohrožení jejich bezpečnosti.
Situace se bezprostředně týkala také členů našeho štábu, reportérů, kameramanů, techniků a dalších pracovníků Oneplay Sport, kteří zajišťovali přenos přímo na místě.
Násilí v jakékoli formě na fotbalové stadiony nepatří. Jako vysílatel, který dlouhodobě investuje do prezentace českého fotbalu, považujeme bezpečné prostředí za základní podmínku důvěryhodnosti soutěže. Nezbytné je proto přijetí konkrétních a důsledných opatření, která zajistí, že se podobné situace nebudou na stadionech opakovat.
Událostem se budeme věnovat v pořadech Kickoff a TIKI-TAKA. Pondělní TIKI-TAKA nabídne mimořádně rozšířenou sestavu hostů, v níž nabízíme prostor také zástupcům Ligové fotbalové asociace, Slavie i Sparty.“
Sparta až dosud mlčela. Na svém webu dokonce nemá k derby Slavia - Sparta vůbec nic, ani jeden příspěvek. Místopředseda představenstva František Čupr nyní poslal redakci webu iSport svůj pohled na to, co se v sobotu večer v Edenu dělo. Tady je >>>
David Douděra se po vyloučení v derby a následném vyřazení z A-týmu Slavie vyjádřil na Instagramu: „Mrzí mě celá situace. Vůči fanouškům, vůči celé Slavii, vůči českému fotbalu. Nechci se obhajovat, chápu, že tyto věci se v civilizovaném světě nemají dít. Za mě osobně mě to mrzí. Jen bych uvedl, že některé věci profesionálního sportovce nejsou tak, jak se na první pohled zdají být. Nemám sám pro sebe za toto jednání omluvu. Celá tato situace pro mě bude a má jeden velký význam - změnu sebe samého, změnu v jiného člověka.“
KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Tribuna Sever se uzavírá pro veřejnost, dokud nebudou identifikování všichni pachatelé útoku na hráče a fanoušky Sparty. Slavia zahájí nezávislý audit pořadatelské a bezpečnostní služby. A Tomáš Chorý s Davidem Douděrou jsou vyřazeni z áčka. Slávistické vedení v čele s Jaroslavem Tvrdíkem zareagovalo na kolosální ostudu při sobotním derby tvrdě a adekvátně. Jenže na místě je ptát se, proč vůbec ke všemu došlo. Tvrdík vypadal po skandálně nedohraném utkání autenticky šokovaný, zklamaný, možná i zlomený. Nicméně v životě platí, že téměř nic se neděje náhodou. Tak tedy – PROČ? Více čtěte ZDE>>>
Reakce Slavie na včerejší události na konci derby:
Do odvolání je uzavřena Tribuna Sever, odkud fanoušci vtrhli na trávník před ukončením zápasu. Výtržníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion, uvedl šéf klubu Tvrdík.
Z A-týmu Slavie byli po skandálním nedohraném derby vyřazeni z disciplinárních důvodů útočník Tomáš Chorý a záložník David Douděra. Oba dostali během zápasu červenou kartu.
Po vinících událostí, kvůli nimž se nedohrálo derby, bude Slavia podle Tvrdíka požadovat náhradu celé škody včetně sankcí, které dostane.
Hodnotami Slavie nejsou nenávist a násilí. Přijímáme odpovědnost a vyvodíme důsledky.— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) May 10, 2026
To, co se odehrálo v závěru včerejšího derby ve Fortuna Areně, je nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu.
Skupina lidí – odmítám je nazývat fanoušky – vběhla na hrací plochu, napadla hráče…
Disciplinární komise zahájí své zasedání dnes v 11 hodin online formou. Výstup směrem k veřejnosti se dá - velmi, velmi hrubým odhadem - očekávat mezi 13. a 14. hodinou. Ovšem téměř jistě nepůjde o verdikt, spíš o informaci, jak bude dále s případem nakládáno.
Vyjádření sázkové kanceláře Chance, titulárního sponzora ligy:
Události, které následovaly po derby Slavia – Sparta, zejména vniknutí fanoušků na hrací plochu a fyzické napadení hráčů, jsou zcela nepřijatelné a popírají principy férového a bezpečného sportu, které Chance dlouhodobě prosazuje. Fotbal nemůže být místem, kde jsou ohrožováni jeho hlavní aktéři ani kdokoli další na stadionu.
Jako generální partner českého fotbalu otevřeně říkáme, že takové excesy ohrožují důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů a sponzorů o její podporu. Chance podporuje čistý, bezpečný a respektovaný fotbal – a očekává, že všichni aktéři udělají maximum pro to, aby takový skutečně byl.
Reakce na útok na brankáře Jakuba Surovčíka:
David Pavelka, bývalý hráč Sparty:
„Derby nederby. Tohle nepatří do normální společnosti, natož do fotbalu.“
Ondřej Kania, majitel Liberce:
„Odpad.“
Další reakce:
David Limberský, bývalý hráč Plzně:
„Největší ostuda fotbalu za celou historii české ligy.“
Michal Suchánek, herec a fanoušek Slavie:
„Absurdní. Tenhle večer si přijeli užít fandové z celé země. Jenže ti ze severu, všem zkurvili mnohem víc, než jen tenhle večer.“
Libor Bouček, moderátor a fanoušek Sparty:
„Mohli slavit titul, ale měl se hlavně slavit fotbal. Ubohý. Ostuda.“
Lukáš Sadílek, bývalý hráč Sparty:
„Doufám, že se po kontumaci uvidíme po sezoně a společně oslavíme titul.“
Jaromír Bosák, fotbalový komentátor:
„Místo oslav titulu globální ostuda. Myslím, že hráči Slavie dnes těm šílencům, co vtrhli na hřiště, velmi srdečně poděkují. Jak musíš mít vymleto v hlavě, když něco takového provedeš.“
Jak sparťané opouštěli Eden... Někteří hráči se pravděpodobně nestihli ani vysprchovat a převléct, třeba takový skotský záložník Andrew Irving nastupoval v dresu. K autobusu spěchal také sparťanský místopředseda představenstva František Čupr.
Totální kolaps všeho, co liga vybudovala. Ostuda, nechutnost, skandál, vlastně i podraz přišly v zápase, kdy se mělo slavit. Ale lze se tomu divit? Derby Slavia - Sparta ve druhém kole nadstavbové Skupiny o titul nebylo dohráno za stavu 3:2 pro domácí, protože slávistická (prý) podporující skupina vtrhla na hřiště. Chovala se jako zvěř, k průšvihu však utkání tak nějak spělo. Celý komentář redaktora Jiřího Fejgla čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 9. května 2026
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) svolala na neděli mimořádné zasedání, na kterém se bude zabývat nedohraným ligovým derby mezi Slavií a Spartou kvůli výtržnostem domácích fanoušků.
Vyjádření Davida Trundy, předsedy fotbalové asociace:
„Derby má být svátkem fotbalu. To, co jsme ale viděli v závěru utkání, do fotbalu rozhodně nepatří. Vniknutí fanoušků na hrací plochu a další incidenty poškozují český fotbal, kluby i drtivou většinu slušných fanoušků.
Naší absolutní prioritou musí být bezpečnost hráčů, realizačních týmů, rozhodčích i všech návštěvníků stadionu. Jakékoliv ohrožení aktérů utkání je nepřijatelné. Fotbalová asociace České republiky bude situaci aktivně řešit v úzké součinnosti s Ligovou fotbalovou asociací, kluby i bezpečnostními složkami a uděláme maximum pro to, aby se podobné situace neopakovaly.
Emoce k fotbalu patří, ale hranice musí být jasně dané. Bezpečnost a respekt musí zůstat základem každého utkání.“
Na události reaguje i Ligová fotbalová asociace, která svolala mimořádné zasedání:
„Závěr utkání mezi Slavií a Spartou a chování domácích fanoušků, kteří před závěrečným hvizdem nejen vnikli na hrací plochu, ale zároveň napadli hráče soupeře, považuje Ligová fotbalová asociace za naprosto neakceptovatelný incident, který se absolutně neslučuje s hodnotami a principy, na nichž profesionální fotbal stojí. Fyzické útoky na hráče, členy realizačních týmů či další aktéry utkání představují překročení hranice, o níž jsme byli přesvědčeni, že v českém profesionálním fotbale nemůže nastat. Ze strany LFA takové jednání nebude za žádných okolností tolerováno. To, co se odehrálo po derby, poškozuje celý český fotbal, jeho kluby, soutěž i drtivou většinu slušných fanoušků, kteří na stadion přicházejí vytvářet atmosféru v rámci pravidel, respektu a podpory svého klubu.“
Co napsal sudí Rouček do zatím neuzavřeného zápisu o utkání? Je v něm zmíněna trojice napadených hráčů Sparty. Kromě brankáře Jakuba Surovčíka (H44) jde o útočníka Matyáše Vojtu (H29) a obránce Jakuba Martince (H4). „Utkání přerušeno v čase 90+6:24 min, zbývalo odehrát minimálně 3:36. Z důvodu vniknutí velkého počtu diváků na hrací plochu hráči a funkcionáři byli vyzváni k odchodu do kabin spolu s rozhodčími. Po určitém časovém úseku byla HP vyklizena prostřednictvím pořadatelské služby v součinnosti s PČR. Dle sdělení hlavního pořadatele mohlo utkání následně pokračovat. PČR neshledala důvod v daný čas utkání znovu nezahájit. Sparta však odmítla pokračovat dále v utkání z důvodu ohrožení bezpečnosti hráčů. Dle sdělení vedoucího hostů došlo k napadení hráčů H44, H29 a H4 od diváků na HP při jejím opouštění.“
Další video ze hřiště... Vypadni! Na svoje místo! Distancovaný kapitán Slavie Jan Bořil řve na fanoušky. Hráči Sparty mezitím prchají z hřiště.
Rozhodčí Karel Rouček pro Oneplay Sport: „V zápise o utkání je nedohrané utkání. Zbývalo dohrát zhruba tři a půl minuty. Domácí fanoušci ve velkém počtu vběhli na hrací plochu, kde dle sdělení vedoucího hostů napadli některé hráče hostujícího mužstva. Na základě toho jsem všechny hráče stáhl do útrob stadionu, z obav o jejich zdraví se utkání nedohrálo. V tom chaosu nikdo nevěděl, co se stalo. Zjišťovalo se to prostřednictvím hráčů, realizačních týmů a delegáta.“
