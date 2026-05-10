ONLINE po skandálním derby: První doživotní zákaz vstupu! Reprezentace bude řešit Chorého
Tohle je TOTÁLNÍ ostuda českého fotbalu! Fanoušci Slavie vběhli na hřiště v závěru sobotního derby se Spartou, zápas byl předčasně ukončen, hostující hráči utekli do kabin v obavě o své bezpečí. Hostující gólman Jakub Surovčík a další dva hráči Sparty byli napadeni. Místo mistrovských oslav (domácí vedli 3:2) se řeší velký skandál. Veškeré reakce na derby sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 10. května 2026
Slavia informuje, že prodej vstupenek na středeční domácí duel proti Jablonci je pozastaven, čeká se na rozhodnutí Disciplinární komise, zda uzavře stadion.
Prodej vstupenek na středeční utkání proti Jablonci je v tuto chvíli pozastaven
Klub aktuálně čeká na rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace v souvislosti s možným uzavřením stadionu. O dalším postupu a případném pokračování prodeje budeme fanoušky informovat…
Jaroslav Tvrdík na sociální síti X zveřejnil fotku, kde je společně v kolečku s hráči. Chybí samozřejmě Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli vyřazení z kádru.
❤️🤍
Sázkové kanceláře po sobotním nedohraném pražském derby všechny nerozhodnuté sázky vyhodnotí kurzem 1:1, sázky tedy anulují a vsazené peníze vrátí. Na dotaz ČTK to dnes uvedly sázkové kanceláře Chance a Tipsport. Všechny sázkové příležitosti, které byly v průběhu fotbalového zápasu rozhodnuté, platí, a kanceláře je klientům vyplatí. Jde například o sázky, jestli konkrétní hráč střelí branku nebo o sázky na výsledek prvního poločasu. Sobotní derby Slavie se Spartou zůstalo nedohráno kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení.
Český fotbal má za sebou jeden z nejsmutnějších dnů historie. Před koncem sobotního derby, kdy domácí směřovali k titulovým oslavám při vedení 3:2, vtrhly stovky fanoušků Slavie na trávník. Házely světlice do kotle hostů, napadaly sparťanské fotbalisty i členy realizačního týmu, ti šťastnější se stihli skrýt uvnitř stadionu. Během několika zběsilých minut pobíhali po ploše lidé se zahalenými obličeji, chaos připomínal výjevy z dystopických filmů. Co vedlo k fotbalovému Armageddonu, který předčasně ukončil zápas?Tady je rekonstrukce celého příběhu >>>
Ondřej Kasík, ředitel sparťanské komunikace, pro Radiožurnál Sport
o závěru sobotního derby:
„Je to naprosto šílená situace, na kterou nemůžete být připravení. Naše interpretace je jednoznačná – jedná se o důsledek dlouhodobého a mnohaúrovňového budování nenávisti ke Spartě. Není to izolovaný incident, že by se zčista jasna stala ustálost takhle obludných rozměrů. Jen při posledním derby se loučil s kariérou bývalý kapitán Slavie Simon Deli a v rámci ceremoniálu řval do mikrofonu „Smrt Spartě“ za hojného pobavení veškerých přítomných. Součástí toho derby byl incident, kdy člen širšího realizačního týmu Slavie napadl našeho hráče (Jana Kuchtu). Já říkám, že ten fyzioterapeut není agresor, ale oběť prostředí, ve kterém se pohybuje. (…) Představitelé realizačního týmu Slavie dávají v mediálních výstupech najevo, že jejich vlastním trademarkem je zejména nenávist ke Spartě a k jejím fanouškům. Interpretace toho, co se stalo včera večer v Edenu, nemůže být jiná.“
o brankáři Jakubu Surovčíkovi:
„Kuba krátce po zápase a poté i v tréninkovém centru na Strahově opravdu nebyl v dobrém psychickém stavu. Bylo potřeba, aby podstoupil lékařské vyšetření a proběhla zdravotní intervence. Necítím se na to, abych zveřejňoval detaily zdravotního stavu našeho hráče, ale upřímně si položme otázku, jestli je možné, aby ještě někdy v kariéře chytal v Edenu. Jistě jste si přečetli jeho zprávu.“
o dalším incidentu na hřišti:
„Máme záběry ze sociálních sítí, kdy jeden z fanoušků se sápe na Lukáše Haraslína, v tom mu naštěstí zabránil Sivert Mannsverk.“
o použití pyrotechniky ze strany fanoušků Sparty:
„Nemáme pro to omluvu a budeme to řešit tak, jak to děláme dlouhodobě. Pokud dojde k identifikaci člověka, tak dostane zákaz vstupu na stadion. Není to ale vypjatá a hysterická reakce na včerejší utkání, je to zkrátka dlouhodobá a souvislá praxe, jak fungujeme u nás v klubu.“
Pusťte si speciální díl Ligy naruby k tomu, co se odehrálo v sobotu v Edenu...
Ke skandálu v derby se na sociální síti X vyjádřil také ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.
Sobotní večer v Edenu byl také výsledkem dlouhodobě vytvářené nenávisti ke Spartě a jejím představitelům a fanouškům na sociálních sítích od Jakuba Splavce @JSplavec_SKS . Vzpomeňte si na tento tweet, až se teď setkáte tady na X se všemi no-name profily s pěti sledujícími.— Ondřej Kasík (@OndrejKasik) May 10, 2026
Tomáš Chorý a reprezentace: V pondělí dopoledne se v sídle fotbalové asociace setkají její předseda David Trunda, reprezentační manažer Pavel Nedvěd a trenér Miroslav Koubek. A na stole se podle informací iSport.cz objeví i téma, zda má útočník při svém nastavení a sebeovládání místo v národním týmu. Jednání může ovlivnit také skutečnost, že ve zbytku sezony už na základě klubového rozhodnutí nenastoupí.
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík v podcastu Odboru přátel Slavie promluvil o trestech pro Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří byli vyloučení v sobotním nedohraném derby se Spartou. Oba byli do konce sezony vyřazení z kádru. „Oba hráči dostali souhlas k přestupu v letním období. Ani jeden už za Slavii nenastoupí,“ uvedl Tvrdík. Více čtěte ZDE >>>
Slavia udělila první doživotní zákaz vstupu na stadion! Trest dostal fanoušek, který pivem polil gólmana Sparty Jakuba Surovčíka.
Doživotní zákaz vstupu
Představenstvo SK Slavia Praha udělilo doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny návštěvníkovi, který během derby neoprávněně vstoupil na hrací plochu a napadl Jakuba Surovčíka.
Dotyčný byl identifikován na základě kamerových záznamů a spolupráce…
Disciplinární komise LFA na nedělním mimořádném zasedání zahájila řízení se Slavií. Jde o porušení povinností pořadatele (pronesení a použití pyrotechniky vedoucí k pozdržení zahájení utkání, vhazování pyrotechniky do sektoru pro hostující fanoušky, výtržnosti fanoušků, hromadné vniknutí fanoušků na hrací plochu, napadení hráčů, vhazování předmětů na hrací plochu). Řízení bylo zahájeno i se Spartou kvůli nesportovnímu chování fanoušků (použití pyrotechniky, vhazování pyrotechniky na hrací plochu, výtržnosti fanoušků a poškození zařízení stadionu).
„Rozhodnutí o případných trestech bude vydáno mimořádně již v úterý, tedy ještě před dalším soutěžním kolem,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner. Sparta hraje v úterý večer s Plzní, Slavia ve středu s Jabloncem. „Disciplinární komise bude při rozhodování postupovat s maximální důsledností, v souladu s platnými předpisy a s vědomím, že její závěr musí vyslat jednoznačný signál, že podobné jednání nebude v profesionálním fotbale za žádných okolností tolerováno,“ popsal Matzner.
Případy vyloučených hráčů Slavie Tomáše Chorého a Davida Douděry bude komise řešit samostatně na svém čtvrtečním zasedání. Oba hráči mají s okamžitou platností zastavenou činnost.
Oficiální vyjádření ke škaredým událostem stanice Oneplay Sport:
„Stanice Oneplay Sport jako hlavní vysílací partner Chance Ligy považuje události v závěru derby mezi Slavií a Spartou za nepřípustné. Jednoznačně odsuzujeme vniknutí fanoušků na hrací plochu, jakékoli projevy násilí, napadení osob na stadionu i ohrožení jejich bezpečnosti.
Situace se bezprostředně týkala také členů našeho štábu, reportérů, kameramanů, techniků a dalších pracovníků Oneplay Sport, kteří zajišťovali přenos přímo na místě.
Násilí v jakékoli formě na fotbalové stadiony nepatří. Jako vysílatel, který dlouhodobě investuje do prezentace českého fotbalu, považujeme bezpečné prostředí za základní podmínku důvěryhodnosti soutěže. Nezbytné je proto přijetí konkrétních a důsledných opatření, která zajistí, že se podobné situace nebudou na stadionech opakovat.
Událostem se budeme věnovat v pořadech Kickoff a TIKI-TAKA. Pondělní TIKI-TAKA nabídne mimořádně rozšířenou sestavu hostů, v níž nabízíme prostor také zástupcům Ligové fotbalové asociace, Slavie i Sparty.“
Sparta až dosud mlčela. Na svém webu dokonce nemá k derby Slavia - Sparta vůbec nic, ani jeden příspěvek. Místopředseda představenstva František Čupr nyní poslal redakci webu iSport svůj pohled na to, co se v sobotu večer v Edenu dělo. Tady je >>>
Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slavie Praha. pic.twitter.com/lQVkj2ftMs— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 9, 2026
David Douděra se po vyloučení v derby a následném vyřazení z A-týmu Slavie vyjádřil na Instagramu: „Mrzí mě celá situace. Vůči fanouškům, vůči celé Slavii, vůči českému fotbalu. Nechci se obhajovat, chápu, že tyto věci se v civilizovaném světě nemají dít. Za mě osobně mě to mrzí. Jen bych uvedl, že některé věci profesionálního sportovce nejsou tak, jak se na první pohled zdají být. Nemám sám pro sebe za toto jednání omluvu. Celá tato situace pro mě bude a má jeden velký význam - změnu sebe samého, změnu v jiného člověka.“
KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Tribuna Sever se uzavírá pro veřejnost, dokud nebudou identifikování všichni pachatelé útoku na hráče a fanoušky Sparty. Slavia zahájí nezávislý audit pořadatelské a bezpečnostní služby. A Tomáš Chorý s Davidem Douděrou jsou vyřazeni z áčka. Slávistické vedení v čele s Jaroslavem Tvrdíkem zareagovalo na kolosální ostudu při sobotním derby tvrdě a adekvátně. Jenže na místě je ptát se, proč vůbec ke všemu došlo. Tvrdík vypadal po skandálně nedohraném utkání autenticky šokovaný, zklamaný, možná i zlomený. Nicméně v životě platí, že téměř nic se neděje náhodou. Tak tedy – PROČ? Více čtěte ZDE>>>
Reakce Slavie na včerejší události na konci derby:
Do odvolání je uzavřena Tribuna Sever, odkud fanoušci vtrhli na trávník před ukončením zápasu. Výtržníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion, uvedl šéf klubu Tvrdík.
Z A-týmu Slavie byli po skandálním nedohraném derby vyřazeni z disciplinárních důvodů útočník Tomáš Chorý a záložník David Douděra. Oba dostali během zápasu červenou kartu.
Po vinících událostí, kvůli nimž se nedohrálo derby, bude Slavia podle Tvrdíka požadovat náhradu celé škody včetně sankcí, které dostane.
Hodnotami Slavie nejsou nenávist a násilí. Přijímáme odpovědnost a vyvodíme důsledky.— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) May 10, 2026
To, co se odehrálo v závěru včerejšího derby ve Fortuna Areně, je nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu.
Skupina lidí – odmítám je nazývat fanoušky – vběhla na hrací plochu, napadla hráče…
Disciplinární komise zahájí své zasedání dnes v 11 hodin online formou. Výstup směrem k veřejnosti se dá - velmi, velmi hrubým odhadem - očekávat mezi 13. a 14. hodinou. Ovšem téměř jistě nepůjde o verdikt, spíš o informaci, jak bude dále s případem nakládáno.
Vyjádření sázkové kanceláře Chance, titulárního sponzora ligy:
Události, které následovaly po derby Slavia – Sparta, zejména vniknutí fanoušků na hrací plochu a fyzické napadení hráčů, jsou zcela nepřijatelné a popírají principy férového a bezpečného sportu, které Chance dlouhodobě prosazuje. Fotbal nemůže být místem, kde jsou ohrožováni jeho hlavní aktéři ani kdokoli další na stadionu.
Jako generální partner českého fotbalu otevřeně říkáme, že takové excesy ohrožují důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů a sponzorů o její podporu. Chance podporuje čistý, bezpečný a respektovaný fotbal – a očekává, že všichni aktéři udělají maximum pro to, aby takový skutečně byl.
Reakce na útok na brankáře Jakuba Surovčíka:
David Pavelka, bývalý hráč Sparty:
„Derby nederby. Tohle nepatří do normální společnosti, natož do fotbalu.“
Ondřej Kania, majitel Liberce:
„Odpad.“
Další reakce:
David Limberský, bývalý hráč Plzně:
„Největší ostuda fotbalu za celou historii české ligy.“
Michal Suchánek, herec a fanoušek Slavie:
„Absurdní. Tenhle večer si přijeli užít fandové z celé země. Jenže ti ze severu, všem zkurvili mnohem víc, než jen tenhle večer.“
Libor Bouček, moderátor a fanoušek Sparty:
„Mohli slavit titul, ale měl se hlavně slavit fotbal. Ubohý. Ostuda.“
Lukáš Sadílek, bývalý hráč Sparty:
„Doufám, že se po kontumaci uvidíme po sezoně a společně oslavíme titul.“
Jaromír Bosák, fotbalový komentátor:
„Místo oslav titulu globální ostuda. Myslím, že hráči Slavie dnes těm šílencům, co vtrhli na hřiště, velmi srdečně poděkují. Jak musíš mít vymleto v hlavě, když něco takového provedeš.“
Jak sparťané opouštěli Eden... Někteří hráči se pravděpodobně nestihli ani vysprchovat a převléct, třeba takový skotský záložník Andrew Irving nastupoval v dresu. K autobusu spěchal také sparťanský místopředseda představenstva František Čupr.
