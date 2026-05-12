ONLINE po skandálním derby: zástupci Slavie a Sparty dorazili k disciplinární komisi
Český fotbal se vzpamatovává z velkého šoku! Slavia se dnes dozví verdikt od disciplinární komise po předčasně ukončeném derby proti Spartě kvůli výtržnostem diváků. Sledujte příchody na jednání ŽIVĚ. Veškeré reakce na skandální derby sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 12. května 2026
Zástupci Sparty opustili zasedání Disciplinární komise LFA, stejně jako Slavia jsou připraveni přijmout jakýkoli verdikt. Novinářům to potvrdil místopředseda představenstva František Čupr. „Rozhovor s komisí byl konstruktivní. Po nás jako klubu chtěla slyšet, jak vnímáme události sobotního večera a také abychom se vyjádřili ke stavu gólmana Surovčíka. V tuto chvíli nevíme, zda bude připraven naskočit do večerního zápasu, ale jeho přání je vrátit se co nejdříve na hřiště. Komisi jsem sdělil, že jsem nerad, že tu musím být, je to poprvé za mých osm let ve Spartě. Ale sobotní události vnímám velice negativně. Ty, kteří říkali, že na fotbale se schází výtržníci, jsme mohli přesvědčit o opaku, ale vrátili jsme se o mnoho kroků zpět,“ sdělil Čupr.
Už brzy bude jasno. Nejen o tom, zda 317. derby bude kontumované, ale i jak bude vypadat středeční utkání mezi Slavií a Jabloncem. Dost možná se totiž odehraje před prázdnými tribunami... Disciplinární komise LFA, která zasedá od 12:00, právě sobotní řádění fanoušků řeší. Více čtěte ZDE >>>
Je to věc čerstvá, určitě se bude ještě vyvíjet a třeba se i otočí úplně jako v létě s (ne)zájmem o Erika Prekopa. Každopádně teď se má situace ohledně Tomáše Chorého tak, že je po rozhodnutí předsedy Jaroslava Tvrdíka útočník vyřazen z kádru Slavie a může si hledat nové angažmá. V Česku? Vzhledem k reprezentantově základní měsíční gáži, kterou informace iSportu odhadují na 1,5 milionu korun, to bude složité. Ne však nereálné. Jak by mohli uvažovat na různých adresách? Více čtěte ZDE>>>
V sobotu šel do Edenu a počítal s tím, že si užije oslavy mistrovského titulu svého srdcového týmu. Chybělo pár minut, aby se tak skutečně stalo, ale nakonec odcházel rozladěný, protože se kvůli vniknutí fanoušků na hřiště zápas mezi Slavii a Spartou nedohrál. „Já už to určitě slavit nebudu. Je to jasná chyba Slavie,“ říká pro Sport klubová legenda červenobílých Vladimír Šmicer. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Jeden táhl Slavii k obhajobě titulu, zároveň nezvládal emoce a proti Spartě inkasoval třetí červenou během jediného ligového ročníku. Druhý patří do širšího kádru reprezentace, ale i on se nechal v derby zbytečně vyloučit. Tomáš Chorý (31) a David Douděra (27) nemají od neděle místo v kádru pražského kolosu. Nejlepší střelec Chance Ligy podle informací Sportu přesto zůstává v plánech Miroslava Koubka pro letní mundial v Americe a nechybí ani v předběžné nominaci.Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 11. května 2026
Plány jsou tvrdé, nekompromisní. Slavia se pustí do boje s fanouškovskými skupinami na Tribuně Sever. „Hrozně mě bolí, co se stalo,“ řekl v pořadu Tiki-Taka televize Oneplay Sport šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Více čtěte ZDE >>>
Jakub Surovčík, gólman Sparty, prožil v závěru sobotního derby na hřišti Slavie hrozivé momenty. Po napadení od fanoušků soupeře podstoupil lékařské vyšetření. „Nebyl v dobrém psychickém stavu. Bylo potřeba, aby proběhla zdravotní intervence,“ uvedl ředitel klubové komunikace Ondřej Kasík. Přesto podle informací deníku Sport a webu iSport velmi pravděpodobně nastoupí do letenské branky v úterním ligovém utkání proti Plzni. Více čtěte ZDE >>>
Premiér Andrej Babiš (ANO) označil události z ligového derby za strašnou ostudu a selhání. Jsou podle něj potřeba nová opatření a brutální změna. „Je to strašná ostuda, je to úplně hrozné,“ uvedl Babiš. Dění v závěru zápasu označil za obrovské selhání a strašnou škodu. „Skutečně ta změna musí být brutální a musí se udělat takové opatření. Nechápu, jak je možné, že někdo se dostane na stadion a mají ty světlice a tyhle věci,“ dodal Babiš. Při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne pracovní skupina. Více čtěte ZDE>>>
Po sobotních výtržnostech fanoušků fotbalové Slavie v závěru derby v pražském Edenu rezignoval bezpečnostní ředitel klubu Miloslav Kolín. Informaci poskytl Deníku N předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.
Kontumační prohra Slavie nad Spartou by podle bookmakerů výrazně zvýšila šance letenského klubu na získání titulu. Před sobotním zápasem byl kurz na sparťanské vítězství titulu 60:1. Pokud by ale disciplinární komise Ligové fotbalové asociace následně rozhodla, že Slavia derby kontumačně prohrála ve výsledku 0:3, kurz na vítězství titulu Sparty by se snížil na 30:1 nebo i 15:1. ČTK to sdělily sázkové kanceláře Tipsport a Fortuna.
Trvalo to dva dny, ale s vyjádřením k sobotnímu chaosu se konečně přihlásila i fanouškovská skupina Tribuna Sever. Spolek se kromě událostí v 317. derby nepřímo vyjadřuje i k prohlášení Jaroslava Tvrdíka, který tribunu v neděli nechal uzavřít, a odmítá jeho slova o přerušené komunikaci s klubem. „Odmítáme konspirace o cíleném poškození našeho klubu,“ píše Tribuna Sever na sociálních sítích. ZDE se podívejte, co zaznělo>>>
V úterý v poledne zasedne Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a vyřkne verdikt nad Slavií. Ve hře je kontumace, pokuta nebo uzavření stadionu či jeho části, případně kombinace takových trestů. Co určitě nenastane? Odečet bodů. Více čtěte ZDE>>>
Policie po sobotním derby zahájila úkony trestního řízení kvůli několika incidentům, které provázely závěr utkání. Kriminalisté řeší napadení brankáře, vběhnutí fanoušků na hrací plochu i útok sektoru hostů světlicemi pro podezření z výtržnictví. Zabývají se také poškozením LED panelů, sedaček a toalet, přičemž škoda byla předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun. Vyplývá to z aktuálního vyjádření Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
Policie nyní vyhodnocuje desítky kamerových záznamů ze stadionu i od médií a postupně identifikuje další podezřelé. Několik lidí už policisté ztotožnili a zároveň vyzvali fanoušky, kteří vnikli na hrací plochu, aby se sami přihlásili na lince 158.
Oficiální web Tribuny Sever je dočasně mimo provoz. „Vzhledem k situaci, kdy se Tribuna Sever ani po 37 hodinách oficiálně nevyjádřila ke katastrofálnímu závěru, který způsobila v derby s ACS a kterým nevratně poškodila dobré jméno klubu Slavia Praha, ukončil provozovatel hostingových služeb podporu, kterou TS doposud využívala pro své online aktivity. Webová prezentace je do odvolání odpojena,“ stálo na stránkách v pondělí ráno. Později se na nich objevila jen záloha pět měsíců starého obsahu.
Tomáš Souček, bývalý kapitán Slavie, komentoval sobotní derby po utkání West Hamu v rozhovoru pro Canal+ Sport:
„Velká část derby se mi líbila i díky výsledku a gólům. Bylo to derby, jak má být. Je ale strašná škoda, že poslední tři minuty zápasu zničí pohled na celý český fotbal. Slavia mohla slavit titul, všechno by bylo hezké, byl by to krásný zápas. Mrzí mě, že se tohle stalo. I všichni kluci v šatně o tom věděli, dostalo se to sem a hází to špínu na český fotbal.“
Zprávy ze dne 10. května 2026
Na sociálních sítích se objevilo nové video z pohledu policejní kamery, které detailněji zachycuje napadení brankáře Sparty Jakuba Surovčíka fanoušky Slavie. Záběry ukazují, že nešlo jen o polití pivem, které bylo vidět už v sobotním vysílání Oneplay Sport. Jeden z příznivců červenobílých se ve skluzu snaží Surovčíka podkopnout, další do něj zezadu strčí. Velmi blízko se ke gólmanovi Letenských dostane i fanoušek s hořící světlicí.
Slavia informuje, že prodej vstupenek na středeční domácí duel proti Jablonci je pozastaven, čeká se na rozhodnutí disciplinární komise, zda uzavře stadion.
Prodej vstupenek na středeční utkání proti Jablonci je v tuto chvíli pozastaven
Klub aktuálně čeká na rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace v souvislosti s možným uzavřením stadionu. O dalším postupu a případném pokračování prodeje budeme fanoušky informovat…
Jaroslav Tvrdík na sociální síti X zveřejnil fotku, kde je společně v kolečku s hráči. Chybí samozřejmě Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli vyřazení z kádru.
Sázkové kanceláře po sobotním nedohraném pražském derby všechny nerozhodnuté sázky vyhodnotí kurzem 1:1, sázky tedy anulují a vsazené peníze vrátí. Na dotaz ČTK to dnes uvedly sázkové kanceláře Chance a Tipsport. Všechny sázkové příležitosti, které byly v průběhu fotbalového zápasu rozhodnuté, platí, a kanceláře je klientům vyplatí. Jde například o sázky, jestli konkrétní hráč střelí branku nebo o sázky na výsledek prvního poločasu. Sobotní derby Slavie se Spartou zůstalo nedohráno kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení.