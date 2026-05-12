ONLINE po skandálním derby: zástupci Sparty u disciplinární komise hovořili o Surovčíkovi

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík přichází na jednání disciplinární komise
Český fotbal se vzpamatovává z velkého šoku! Slavia se dnes dozví verdikt od disciplinární komise po předčasně ukončeném derby proti Spartě kvůli výtržnostem diváků. Sledujte příchody na jednání ŽIVĚ. Veškeré reakce na skandální derby sledujeme ONLINE.

AC Sparta Praha
SK Slavia Praha

Zprávy ze dne 12. května 2026

AC Sparta Praha
12. května 2026 · 12:45

Zástupci Sparty opustili zasedání Disciplinární komise LFA, stejně jako Slavia jsou připraveni přijmout jakýkoli verdikt. Novinářům to potvrdil místopředseda představenstva František Čupr. „Rozhovor s komisí byl konstruktivní. Po nás jako klubu chtěla slyšet, jak vnímáme události sobotního večera a také abychom se vyjádřili ke stavu gólmana Surovčíka. V tuto chvíli nevíme, zda bude připraven naskočit do večerního zápasu, ale jeho přání je vrátit se co nejdříve na hřiště. Komisi jsem sdělil, že jsem nerad, že tu musím být, je to poprvé za mých osm let ve Spartě. Ale sobotní události vnímám velice negativně. Ty, kteří říkali, že na fotbale se schází výtržníci, jsme mohli přesvědčit o opaku, ale vrátili jsme se o mnoho kroků zpět,“ sdělil Čupr.

12. května 2026 · 12:19

Už brzy bude jasno. Nejen o tom, zda 317. derby bude kontumované, ale i jak bude vypadat středeční utkání mezi Slavií a Jabloncem. Dost možná se totiž odehraje před prázdnými tribunami... Disciplinární komise LFA, která zasedá od 12:00, právě sobotní řádění fanoušků řeší. Více čtěte ZDE >>>

SK Slavia Praha
12. května 2026 · 10:40

Je to věc čerstvá, určitě se bude ještě vyvíjet a třeba se i otočí úplně jako v létě s (ne)zájmem o Erika Prekopa. Každopádně teď se má situace ohledně Tomáše Chorého tak, že je po rozhodnutí předsedy Jaroslava Tvrdíka útočník vyřazen z kádru Slavie a může si hledat nové angažmá. V Česku? Vzhledem k reprezentantově základní měsíční gáži, kterou informace iSportu odhadují na 1,5 milionu korun, to bude složité. Ne však nereálné. Jak by mohli uvažovat na různých adresách? Více čtěte ZDE>>>

SK Slavia Praha
12. května 2026 · 08:00

V sobotu šel do Edenu a počítal s tím, že si užije oslavy mistrovského titulu svého srdcového týmu. Chybělo pár minut, aby se tak skutečně stalo, ale nakonec odcházel rozladěný, protože se kvůli vniknutí fanoušků na hřiště zápas mezi Slavii a Spartou nedohrál. „Já už to určitě slavit nebudu. Je to jasná chyba Slavie,“ říká pro Sport klubová legenda červenobílých Vladimír Šmicer. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

SK Slavia Praha
12. května 2026 · 05:00

Jeden táhl Slavii k obhajobě titulu, zároveň nezvládal emoce a proti Spartě inkasoval třetí červenou během jediného ligového ročníku. Druhý patří do širšího kádru reprezentace, ale i on se nechal v derby zbytečně vyloučit. Tomáš Chorý (31) a David Douděra (27) nemají od neděle místo v kádru pražského kolosu. Nejlepší střelec Chance Ligy podle informací Sportu přesto zůstává v plánech Miroslava Koubka pro letní mundial v Americe a nechybí ani v předběžné nominaci.Více čtěte ZDE>>> 

Zprávy ze dne 11. května 2026

SK Slavia Praha
11. května 2026 · 20:58

Plány jsou tvrdé, nekompromisní. Slavia se pustí do boje s fanouškovskými skupinami na Tribuně Sever. „Hrozně mě bolí, co se stalo,“ řekl v pořadu Tiki-Taka televize Oneplay Sport šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Více čtěte ZDE >>>

Šéfové Sparty a Slavie v TIKI-TAKA. Čupr s Tvrdíkem si podali ruce • v=10&#38;Oneplay Sport
AC Sparta Praha
11. května 2026 · 20:04

Jakub Surovčík, gólman Sparty, prožil v závěru sobotního derby na hřišti Slavie hrozivé momenty. Po napadení od fanoušků soupeře podstoupil lékařské vyšetření. „Nebyl v dobrém psychickém stavu. Bylo potřeba, aby proběhla zdravotní intervence,“ uvedl ředitel klubové komunikace Ondřej Kasík. Přesto podle informací deníku Sport a webu iSport velmi pravděpodobně nastoupí do letenské branky v úterním ligovém utkání proti Plzni. Více čtěte ZDE >>>

11. května 2026 · 16:59

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil události z ligového derby za strašnou ostudu a selhání. Jsou podle něj potřeba nová opatření a brutální změna. „Je to strašná ostuda, je to úplně hrozné,“ uvedl Babiš. Dění v závěru zápasu označil za obrovské selhání a strašnou škodu. „Skutečně ta změna musí být brutální a musí se udělat takové opatření. Nechápu, jak je možné, že někdo se dostane na stadion a mají ty světlice a tyhle věci,“ dodal Babiš. Při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne pracovní skupina. Více čtěte ZDE>>>

SK Slavia Praha
11. května 2026 · 15:57

Po sobotních výtržnostech fanoušků fotbalové Slavie v závěru derby v pražském Edenu rezignoval bezpečnostní ředitel klubu Miloslav Kolín. Informaci poskytl Deníku N předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

11. května 2026 · 15:43

Kontumační prohra Slavie nad Spartou by podle bookmakerů výrazně zvýšila šance letenského klubu na získání titulu. Před sobotním zápasem byl kurz na sparťanské vítězství titulu 60:1. Pokud by ale disciplinární komise Ligové fotbalové asociace následně rozhodla, že Slavia derby kontumačně prohrála ve výsledku 0:3, kurz na vítězství titulu Sparty by se snížil na 30:1 nebo i 15:1. ČTK to sdělily sázkové kanceláře Tipsport a Fortuna.

SK Slavia Praha
11. května 2026 · 14:57

Trvalo to dva dny, ale s vyjádřením k sobotnímu chaosu se konečně přihlásila i fanouškovská skupina Tribuna Sever. Spolek se kromě událostí v 317. derby nepřímo vyjadřuje i k prohlášení Jaroslava Tvrdíka, který tribunu v neděli nechal uzavřít, a odmítá jeho slova o přerušené komunikaci s klubem. „Odmítáme konspirace o cíleném poškození našeho klubu,“ píše Tribuna Sever na sociálních sítích. ZDE se podívejte, co zaznělo>>>

SK Slavia Praha
11. května 2026 · 14:44

V úterý v poledne zasedne Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a vyřkne verdikt nad Slavií. Ve hře je kontumace, pokuta nebo uzavření stadionu či jeho části, případně kombinace takových trestů. Co určitě nenastane? Odečet bodů. Více čtěte ZDE>>>

11. května 2026 · 13:03

Policie po sobotním derby zahájila úkony trestního řízení kvůli několika incidentům, které provázely závěr utkání. Kriminalisté řeší napadení brankáře, vběhnutí fanoušků na hrací plochu i útok sektoru hostů světlicemi pro podezření z výtržnictví. Zabývají se také poškozením LED panelů, sedaček a toalet, přičemž škoda byla předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun. Vyplývá to z aktuálního vyjádření Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.


Policie nyní vyhodnocuje desítky kamerových záznamů ze stadionu i od médií a postupně identifikuje další podezřelé. Několik lidí už policisté ztotožnili a zároveň vyzvali fanoušky, kteří vnikli na hrací plochu, aby se sami přihlásili na lince 158.

SK Slavia Praha
11. května 2026 · 10:48

Oficiální web Tribuny Sever je dočasně mimo provoz. „Vzhledem k situaci, kdy se Tribuna Sever ani po 37 hodinách oficiálně nevyjádřila ke katastrofálnímu závěru, který způsobila v derby s ACS a kterým nevratně poškodila dobré jméno klubu Slavia Praha, ukončil provozovatel hostingových služeb podporu, kterou TS doposud využívala pro své online aktivity. Webová prezentace je do odvolání odpojena,“ stálo na stránkách v pondělí ráno. Později se na nich objevila jen záloha pět měsíců starého obsahu.

11. května 2026 · 10:25

Tomáš Souček, bývalý kapitán Slavie, komentoval sobotní derby po utkání West Hamu v rozhovoru pro Canal+ Sport:


„Velká část derby se mi líbila i díky výsledku a gólům. Bylo to derby, jak má být. Je ale strašná škoda, že poslední tři minuty zápasu zničí pohled na celý český fotbal. Slavia mohla slavit titul, všechno by bylo hezké, byl by to krásný zápas. Mrzí mě, že se tohle stalo. I všichni kluci v šatně o tom věděli, dostalo se to sem a hází to špínu na český fotbal.“

Zprávy ze dne 10. května 2026

10. května 2026 · 22:29

Jen pár minut po ostudě v Edenu se na Korsice odehrál podobný příběh... Více čtěte ZDE>>>

10. května 2026 · 18:38

Na sociálních sítích se objevilo nové video z pohledu policejní kamery, které detailněji zachycuje napadení brankáře Sparty Jakuba Surovčíka fanoušky Slavie. Záběry ukazují, že nešlo jen o polití pivem, které bylo vidět už v sobotním vysílání Oneplay Sport. Jeden z příznivců červenobílých se ve skluzu snaží Surovčíka podkopnout, další do něj zezadu strčí. Velmi blízko se ke gólmanovi Letenských dostane i fanoušek s hořící světlicí.

SK Slavia Praha
10. května 2026 · 17:09

Slavia informuje, že prodej vstupenek na středeční domácí duel proti Jablonci je pozastaven, čeká se na rozhodnutí disciplinární komise, zda uzavře stadion.

SK Slavia Praha
10. května 2026 · 17:02

Jaroslav Tvrdík na sociální síti X zveřejnil fotku, kde je společně v kolečku s hráči. Chybí samozřejmě Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli vyřazení z kádru.

10. května 2026 · 16:20

Sázkové kanceláře po sobotním nedohraném pražském derby všechny nerozhodnuté sázky vyhodnotí kurzem 1:1, sázky tedy anulují a vsazené peníze vrátí. Na dotaz ČTK to dnes uvedly sázkové kanceláře Chance a Tipsport. Všechny sázkové příležitosti, které byly v průběhu fotbalového zápasu rozhodnuté, platí, a kanceláře je klientům vyplatí. Jde například o sázky, jestli konkrétní hráč střelí branku nebo o sázky na výsledek prvního poločasu. Sobotní derby Slavie se Spartou zůstalo nedohráno kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení.

 

