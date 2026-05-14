ONLINE: Slavia má titul, fanoušci vyvolávali Chorého. Oslavy budou, zaplatí je Tykač
Je hotovo, fotbalová Slavia se raduje z 23. mistrovského titulu v klubové historii! V sobotu ještě oslavy odložilo skandální dění v závěru derby se Spartou, které se nakonec nedohrálo, ve středu už ale mužstvo trenéra Jindřicha Trpišovského poslední krok udělalo. „Sešívaní“ porazili Jablonec vysoko 5:1 a mohou slavit. ONLINE z pozápasového dění v Edenu, do kterého kvůli trestu nemohli fanoušci, sledujte na iSportu.
Zprávy ze dne 14. května 2026
Slávistické oslavy jsou v plném proudu, už se vyrazilo do centra Prahy.
Jindřich Trpišovský po pátém kariérním titulu se Slavií mluvil na tiskové konferenci především vážně. Sobotní události z nedohraného derby se Spartou v něm stále ležely. „Dva dny jsem byl z fotbalu zdevastovaný," vyprávěl. A co řekl o situaci Tomáše Chorého s Davidem Douděrou?
Oficiální vyjádření Slavie k mistrovským oslavám.
Jaroslav Tvrdík na síti X popsal další detaily oslav po posledním zápase sezony: „Bude je platit přímo majitel klubu, nikoliv klub. Je to jeho právo, jsem zaměstnanec, nikoliv vlastník. A nebudou to oslavy, jak je známe. Bude to poděkování a kompenzace těm, kteri zůstali na tribunách nebo byli u obrazovek.“
Zprávy ze dne 13. května 2026
Jsou to ostřílení ligoví hráči, zvyklí na úspěch. Lukáš Provod i Tomáš Holeš získali svůj čtvrtý titul, když se pár dnů po šílených zážitcích z derby zkonsolidovali a pomohli Slavii ve Skupině o titul Chance Ligy porazit Jablonec 5:1. Ale oslavy nejsou takové, jaké by si představovali. Bez fanoušků. „Neměli bychom být smutní z toho, co jsme jako hráči nemohli ovlivnit," řekl novinářům Provod a se svým parťákem se dotkl i náročných posledních dní či situaci Tomáše Chorého s Davidem Douděrou.
Trenér Jindřich Trpišovský se nevyhnul ani mistrovské sprše na tiskové konferenci.
První dojem redaktorů deníku Sport Radka Špryňara a Bartoloměje Černíka ze skromných oslav v Edenu.
Vzkaz šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka na síti X: „Majitel klubu (Pavel Tykač) využil svého práva. Rozhodl o tom, že máme hráčům i fanouškům slušnou a společensky kultivovanou formou jako kompenzaci dvou zápasů bez diváků připravit poděkování po konci sezony. O formě a detailech vás budeme informovat.“
Mistrovská radost slávistů v kabině.
Takto vypadaly mistrovské oslavy fanoušků Slavie, kteří dorazili před zavřený Eden.
Po posledním zápase sezony s Plzní by Slavia nakonec měla uspořádat oslavy pro fanoušky, ačkoliv Jaroslav Tvrdík původně avizoval, že se žádné konat nebudou. Takto šéf Slavie dnes promluvil k příznivcům, kteří přišli fandit před zavřený stadion.
Fanoušci před stadionem vyvolávali jméno Tomáše Chorého.
Záložník Slavie Lukáš Provod pro Oneplay Sport: „Byla to dlouhá cesta, i když od minulého mistrovského titulu to uteklo rychle. Titul je nejvíc, co můžeme zažít, jsem za to vděčný a mám velkou radost. V sezoně jsme měli vzestupy i pády, ale objektivně jsme byli nejlepším týmem. V podstatě jsme valili celou sezonu. Po derby nastala složitá situace, asi se k tomu už vyjádřili úplně všichni. Za mě jsme jako hráči ten zápas vyhráli a zvládli, věřili jsme, že zvládneme i Jablonec a potvrdili jsme, že jsme byli nejlepší. Budeme se snažit v takové práci pokračovat. Vyřazení Chorého s Douděrou? Nekouše se mi to jednoduše, jsou to oba mí kamarádi, spolubojovníci. Je to složitá situace. Oběma vyjadřuji velkou podporu, nemají to vůbec jednoduché. Mluvil jsem s nimi, když budou potřebovat pomoc, vždycky to udělám.“
Trpišovský mluvil pro Oneplay Sport i o situaci Tomáše Chorého s Davidem Douděrou, kteří byli po derby vyřazení z kádru: „Jsou to smutná témata, negativní věci. Po Hradci jsme dostali od vedení informaci, že tyhle věci mohou nastat, že bude nulová tolerance. Nikdo si to nepřeje, neměli jsme za rok takovou sérii negativních věcí. Nechceme červené karty, i když emoce ve sportu jsou. Každý děláme chyby, ale nesmí se opakovat. Bohužel se to stalo, dostali jsme to nařízené, musíme to přijmout a respektovat. Máme svého šéfa, v dobrých i nepopulárních věcech. Někdy se s vámi nediskutuje, tak to bylo i v tomhle případě.“
První reakce trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského v rozhovoru pro Oneplay Sport: „Poděkoval jsem lidem kolem sebe za práci, jak jsme zvládli všechny situace, co v sezoně nastaly. Teď jsou naše myšlenky na jiné věci. Jsem rád, že jsme titul dotáhli. V sezoně bylo hodně složitých věcí, skvělých soupeřů v lize. Liga se zkvalitnila, jsou tam skvělí hráči, týmy, trenéři, není, jednoduché v ní získávat body. Po víkendu jsme dostali nejtěžší překážku. Ale dokázali jsme se na to nachystat. Dva poslední dny byly nesmírně těžké, jsem rád, že na zápas, i když to je pořád v nás, jsme to nechali stranou a dotáhli poslední krok.“
První momenty po zisku slávistického titulu.
Jako poslední se na hřiště vrátil Jindřich Trpišovský s částí svého realizačního týmu. Momentku ze zisku pátého titulu si nechají zvěčňovat fotografem.
Nedaleko za Edenem se ozývá ohňostroj. Slávističtí fanoušci jistě slaví všude jinde, jen ne na stadionu. Na hřišti hráči mezitím nezůstali ani 10 minut a už zamířili do šaten. Nemají komu děkovat.
Skromné oslavy v Edenu začaly. VIP tribuna kolem Jaroslava Tvrdíka a Pavla Tykače se převlékla do bílých mistrovských triček a kšiltovek a tleská novým mistrům. Z reproduktorů dohrálo We Are The Champions od kapely Queen. Žádné bouřlivé oslavy neprobíhají, hráči se na hřišti pouze emotivně poplácávají a objímají se.
Je rozhodnuto, Slavia porazila Jablonec vysoko 5:1 a obhájila mistrovský titul!