ONLINE: Slavia má titul. První slova Trpišovského, Provod podpořil Chorého s Douděrou

Je hotovo, fotbalová Slavia se raduje z 23. mistrovského titulu v klubové historii! V sobotu ještě oslavy odložilo skandální dění v závěru derby se Spartou, které se nakonec nedohrálo, ve středu už ale mužstvo trenéra Jindřicha Trpišovského poslední krok udělalo. „Sešívaní“ porazili Jablonec vysoko 5:1 a mohou slavit. ONLINE z pozápasového dění v Edenu, do kterého kvůli trestu nemohli fanoušci, sledujte na iSportu.

Zprávy ze dne 13. května 2026

13. května 2026 · 22:47

Takto vypadaly mistrovské oslavy fanoušků Slavie, kteří dorazili před zavřený Eden.

13. května 2026 · 22:39

Po posledním zápase sezony s Plzní by Slavia nakonec měla uspořádat oslavy pro fanoušky, ačkoliv Jaroslav Tvrdík původně avizoval, že se žádné konat nebudou. Takto šéf Slavie dnes promluvil k příznivcům, kteří přišli fandit před zavřený stadion.

 

13. května 2026 · 22:36

Fanoušci před stadionem vyvolávali jméno Tomáše Chorého.

 

13. května 2026 · 22:33

Záložník Slavie Lukáš Provod pro Oneplay Sport: „Byla to dlouhá cesta, i když od minulého mistrovského titulu to uteklo rychle. Titul je nejvíc, co můžeme zažít, jsem za to vděčný a mám velkou radost. V sezoně jsme měli vzestupy i pády, ale objektivně jsme byli nejlepším týmem. V podstatě jsme valili celou sezonu. Po derby nastala složitá situace, asi se k tomu už vyjádřili úplně všichni. Za mě jsme jako hráči ten zápas vyhráli a zvládli, věřili jsme, že zvládneme i Jablonec a potvrdili jsme, že jsme byli nejlepší. Budeme se snažit v takové práci pokračovat. Vyřazení Chorého s Douděrou? Nekouše se mi to jednoduše, jsou to oba mí kamarádi, spolubojovníci. Je to složitá situace. Oběma vyjadřuji velkou podporu, nemají to vůbec jednoduché. Mluvil jsem s nimi, když budou potřebovat pomoc, vždycky to udělám.“

13. května 2026 · 22:25

Trpišovský mluvil pro Oneplay Sport i o situaci Tomáše Chorého s Davidem Douděrou, kteří byli po derby vyřazení z kádru: „Jsou to smutná témata, negativní věci. Po Hradci jsme dostali od vedení informaci, že tyhle věci mohou nastat, že bude nulová tolerance. Nikdo si to nepřeje, neměli jsme za rok takovou sérii negativních věcí. Nechceme červené karty, i když emoce ve sportu jsou. Každý děláme chyby, ale nesmí se opakovat. Bohužel se to stalo, dostali jsme to nařízené, musíme to přijmout a respektovat. Máme svého šéfa, v dobrých i nepopulárních věcech. Někdy se s vámi nediskutuje, tak to bylo i v tomhle případě.“

13. května 2026 · 22:22

První reakce trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského v rozhovoru pro Oneplay Sport: „Poděkoval jsem lidem kolem sebe za práci, jak jsme zvládli všechny situace, co v sezoně nastaly. Teď jsou naše myšlenky na jiné věci. Jsem rád, že jsme titul dotáhli. V sezoně bylo hodně složitých věcí, skvělých soupeřů v lize. Liga se zkvalitnila, jsou tam skvělí hráči, týmy, trenéři, není, jednoduché v ní získávat body. Po víkendu jsme dostali nejtěžší překážku. Ale dokázali jsme se na to nachystat. Dva poslední dny byly nesmírně těžké, jsem rád, že na zápas, i když to je pořád v nás, jsme to nechali stranou a dotáhli poslední krok.“

13. května 2026 · 22:19

První momenty po zisku slávistického titulu.

13. května 2026 · 22:06

Jako poslední se na hřiště vrátil Jindřich Trpišovský s částí svého realizačního týmu. Momentku ze zisku pátého titulu si nechají zvěčňovat fotografem.

13. května 2026 · 22:04

Nedaleko za Edenem se ozývá ohňostroj. Slávističtí fanoušci jistě slaví všude jinde, jen ne na stadionu. Na hřišti hráči mezitím nezůstali ani 10 minut a už zamířili do šaten. Nemají komu děkovat.

13. května 2026 · 21:58

Skromné oslavy v Edenu začaly. VIP tribuna kolem Jaroslava Tvrdíka a Pavla Tykače se převlékla do bílých mistrovských triček a kšiltovek a tleská novým mistrům. Z reproduktorů dohrálo We Are The Champions od kapely Queen. Žádné bouřlivé oslavy neprobíhají, hráči se na hřišti pouze emotivně poplácávají a objímají se.

Důležitý moment
13. května 2026 · 21:55

Je rozhodnuto, Slavia porazila Jablonec vysoko 5:1 a obhájila mistrovský titul!

 

Důležitý moment
13. května 2026 · 21:35

Slavii přišlo před stadion v Edenu podpořit několik desítek fanoušků. Shromáždění na místě monitorovali policisté. Velká část fanoušků dorazila vybavena slávistickými dresy a šálami, ještě před začátkem zápasu začali skandovat, v čemž pokračovali v podstatě bez přestávky. Po poločase přišel příznivce klubu shromážděné u jednoho ze vchodů pozdravit šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, který ocenil jejich přítomnost a řekl, že klub plánuje pro své fanoušky uspořádat akci poté, co budou dohrány všechny zápasy ligy.

 

V minulých dnech Tvrdík přitom říkal, že se žádné oslavy konat nebudou. „Oslavy jsme vzdali a jasně jsme řekli, že si neumíme představit, že se budeme v této situaci radovat a riskovat, že by nám přišli neidentifikovaní výtržníci a udělali nám tam další nepořádek. Peníze, které byly vyčleněné, věnujeme cestou nadačního fondu na nějakou charitativní aktivitu," uvedl v pondělním pořadu Tiki-Taka na Oneplay Sport.

13. května 2026 · 21:14

Tomáš Chorý s Davidem Douděrou mohou být spokojení, Slavia na začátku druhé půle vede nad Jabloncem 4:0.

13. května 2026 · 20:45

Slavia vede nad Jabloncem už 3:0 a je velmi blízko zisku mistrovského titulu. ONLINE přenos z utkání sledujte ZDE >>>

13. května 2026 · 20:24

Fanoušci Slavie nemohli na tribuny, a tak se snaží fandit alespoň před stadionem.

13. května 2026 · 20:15

Zápas Slavia - Jablonec sledují na tribuně i Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli po vyloučení v sobotním nedohraném derby vyřazení z kádru Pražanů. V případě vítězství získají „sešívaní“ mistrovský titul.

13. května 2026 · 15:18

Slavia se dostala kontumovaným derby do úzkých, přesto nakonec může slavit brzy titul. Stačí ji porazit doma Jablonec. Povzbudit osobně hráče a trenéry se dostavil po devastujících událostech ze soboty i majitel klubu Pavel Tykač. „Všechno je v pořádku a jsem na vaší straně. Držte se kluci, bude to dobrý,“ řekl týmu ve videu, které Slavia sdílela.

13. května 2026 · 15:07

Dva dny po derby s nepříjemnou dohrou vydala hlavní ultras skupina Slavie první vyjádření, o další dva dny později přichází druhý vzkaz, tentokrát od samotného speakera, tedy muže, který během utkání řídí fandění na tribuně. „Na konci zápasu jsem vás příliš brzy vyzval, abyste se připravili na oslavy. Bylo to o pár minut dřív, než mělo být. Je to moje velká chyba a omlouvám se,“ stojí ve vyjádření Tribuny Sever. Více čtěte ZDE>>>

13. května 2026 · 13:55

Pod Národní sportovní agenturou (NSA) by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Jiřím Kauckým to řekl novinářům ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Prosadit legislativní změny v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem.

 

„Myšlenka je, že Národní sportovní agentura (NSA) jako ústřední orgán státní správy by mohl být správcem takového rejstříku, aby se mohly ty jednotlivé informace i třeba anonymně sdílet mezi jednotlivými kluby,“ řekl novinářům Šťastný. Další možností, jak problémy řešit, by podle něj mohly být i vstupenky na jméno. Kaucký se s ministrem shodl na tom, že databáze nemůže vzniknout bez změn v legislativě. „Několik článků evropského práva to zakazuje,“ řekl.

13. května 2026 · 11:30

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík vyhlásil po sobotním derby sérii razantních opatření. Ta však mají svá úskalí, třeba se co týče presumpce viny, permanentkářů… Jak zamýšlí celou věc vyřešit, vysvětluje v rozhovoru pro iSport, v němž písemně odpověděl na zaslané dotazy.  Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

