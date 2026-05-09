ONLINE: Slavia - Sparta 3:2. Zápas přerušen! Domácí fanoušci vběhli na hřiště
Získá Slavia titul v Chance Lize už tři kola před koncem Skupiny o titul? To se stane v případě, pokud v derby porazí rivala ze Sparty, remíza stále udrží teoretickou šanci Letenských na trofej. Ve druhém poločase platí stav 3:2 po skvělém obratu Slavie, o který se postarali David Zima a Štěpán Chaloupek. Sešívaní však budou dohrávat bez Tomáše Chorého, který loktem trefil kapitána Sparty Asgera Sörensena a byl v 59. minutě vyloučen. Zápas byl v nastaveném čase přerušen poté co fanoušci Slavie vběhli na hřiště ještě před koncem nastaveného času. Někteří z nich měli napadnout brankáře Letenských Jakuba Surovčíka a útočníka Matyáše Vojtu. Program nadstavby v Chance Lize >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46