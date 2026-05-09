ONLINE: Slavia - Sparta. Budou sešívaní slavit titul? K jistotě potřebují vyhrát
Získá Slavia titul v Chance Lize už tři kola před koncem Skupiny o titul? To se stane v případě, pokud v derby porazí rivala ze Sparty, remíza stále udrží teoretickou šanci Letenských na trofej. O motivaci bude mít postaráno Jan Kuchta, který proti svému bývalému klubu dosud neskóroval. Slávisté rovněž mohou udržet neporazitelnost ve všech ligových derby, což se jim od zavedení nadstavby povedlo již třikrát. Zápas začíná v Edenu od 19 hodin, ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program nadstavby v Chance Lize >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46