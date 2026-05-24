Oslavy titulu ONLINE: Chorý nechybí na tribuně, Tvrdík se zdravil se Šádkem a Trundou

Utkání s Plzní sleduje i útočník Tomáš Chorý, který byl vyloučen z kádru Slavie
Třemi zápasy skupiny o titul se dnes uzavře sezona fotbalové Chance Ligy. Už jistý šampion Slavia ji zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra. Dva týdny po skandálně nedohraném derby se Spartou, jehož dozvuky stále řeší český fotbal. Následovat bude oslava s fanoušky. ONLINE z pozápasového dění v Edenu sledujte na iSportu.

Online přenos - Oslavy titulu Slavie
Zprávy ze dne 24. května 2026

24. května 2026 · 15:07

Stovky slávistických fanoušků dorazily před stadion v Edenu na začátek promítání závěrečného zápasu této sezony první fotbalové ligy proti Plzni. Čerství šampioni kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou mají ještě na tři soutěžní utkání uzavřené hlediště. V průběhu první půle přicházely k Fortuna areně další davy příznivců, zhruba hodinu po skončení zápasu budou moci fanoušci s platnou vstupenkou na stadion, kde spolu s týmem oslaví obhajobu titulu.

 

Společné promítání zorganizoval Odbor přátel Slavie před branami stadionu v rohu za severní tribunou, kde sídlí „kotel" nejradikálnějších příznivců. Právě odtud před dvěma týdny vběhly stovky fanoušků v závěru derby proti Spartě na hřiště, napadly i několik hráčů soupeře a způsobily nedohrání duelu, který byl později zkontumován ve prospěch hostů.

 

Vedení původně neplánovalo oslavy, nakonec ale zorganizovalo takzvanou Zahradní slavnost pro dobrou věc. Poté, co mužstvo po zápase s Plzní před prázdným hledištěm převezme pohár pro šampiony, budou moci na hřiště fanoušci, kteří si zakoupili vstupenku za 50 korun. Výtěžek poputuje na podporu tří onkologických pacientů. Lístek si zakoupily tisícovky příznivců.

 

Už dvě hodiny před utkáním se před Edenem otevřela tradiční fanzóna s občerstvením a k velkoplošné obrazovce naproti tribuně se začali scházet první diváci. V času výkopu zápasu jich byla necelá tisícovka. Fanoušci skandovali tradiční chorály, opakovaně se ozývaly pokřiky „Mistři" či „Tak jsme první, no a co". 

 

24. května 2026 · 14:53

Fanoušci Slavie se uvelebili před stadionem a sledují zápas na velkoplošné obrazovce. Už třikrát si zakřičeli po brankách Štěpána Chaloupka, Mubaraka Suleimana a Mojmíra Chytila. Slavie vede nad Plzní o poločase 3:0 a všichni už se těší na pozápasové oslavy.

Důležitý moment
24. května 2026 · 14:27

Utkání s Plzní sleduje i útočník Tomáš Chorý, který byl vyřazen z kádru Slavie Jaroslavem Tvrdíkem. Šéf „sešívaných“ se na tribuně zdravil se svým protějškem Adolfem Šádkem a předsedou FAČR Davidem Trundou.

24. května 2026 · 14:13

Slávisté nastoupili se speciálními fialovými dresy, výtěžek z jejich dražby půjde na podporu onkologických pacientů. Chvályhodná věc, byť pro desítky přítomných diváků bude složité dnes týmy od sebe rozdělit.

24. května 2026 · 14:05
SK Slavia Praha
24. května 2026 · 13:46

Fanoušci dnes v Edenu choreo nezvednou, 23. titul tak připomínají povlaky na sedačkách.

24. května 2026 · 13:37

Slávisté dnes dovnitř stadionu nemůžou, ale na mistrovské oslavy se chystají hned vedle Edenu, zápas s Plzní poběží na velkoplošné obrazovce

24. května 2026 · 05:00

Slavia na dnešek zorganizovala takzvanou Zahradní slavnost, jejíž výtěžek půjde na charitativní účely. Po konci utkání s Viktorií se otevře Eden i pro fanoušky. „Po příchodu na stadion společně s hráči znovu zvedneme mistrovský pohár nad hlavu, zazpíváme si slávistickou hymnu i chorál s kytarovým doprovodem Tomáše Holeše,“ stojí na klubových stránkách.

Zprávy ze dne 23. května 2026

23. května 2026 · 09:10

O fotbale v poslední době Daniel Křetínský veřejně nemluví. V podcastu Petra Šimůnka „Všechno začíná dnes“ ale udělal několik dnů po skandálně nedohraném derby výjimku. „Slavia žije z kultu agresivity, který je vydávaný za srdcařství. A vymklo se jí to zpod kontroly,“ říká majitel Sparty s tím, že podle něj nejde chtít kultivovat fotbalové prostředí a zároveň mít v realizačním týmu lidi jako Zdeněk Houštecký či Pavel Řehák. Zároveň Křetínský připustil, že Sparta naopak po odchodu Ladislava Krejčího zdravou míru bojovnosti ztratila. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 22. května 2026

22. května 2026 · 11:50

Oslavy mistrovského titulu fotbalistů Slavie budou, dokonce i za podpory v posledních týdnech proklínané Tribuny Sever. „Ať na tribuně, nebo za ní, pro nás se vlastně nic nemění,“ napsali její zástupci na sociálních sítích. Zároveň informovali, že se potkali s vedením klubu a diskutovali o situaci, která se nastala v nedohraném derby proti Spartě. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 20. května 2026

Důležitý moment
20. května 2026 · 05:00

Bezprostředně po skandálně nedohraném derby působila fotbalová Slavia jako klub, který během okamžiku pod tíhou událostí zásadně změní přístup k výtržníkům i neposlušným hráčům. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík spustil krizovou komunikaci v rozsahu, který český fotbal ještě nezažil: brutální konflikt s fanoušky, konec Chorého s Douděrou, zrušené oslavy titulu, presumpce viny i kamery na rozpoznávání obličejů. Jenže krizová komunikace a realita se začínají postupně rozcházet. Velká slova narážejí na zákony, postoje majitele Pavla Tykače i další vlivy. Co z definitivních prohlášení ještě platí, a co už odvál čas pouhých deseti dnů?Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 19. května 2026

Důležitý moment
19. května 2026 · 18:50

Příběh dvou vyřazených slávistů nekončí. Minimálně zatím. V rozhovoru pro idnes.cz se za Tomáše Chorého a Davida Douděru postavil Pavel Tykač. „Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven za nimi jít a případně se pokusit přesvědčit Jardu, aby své rozhodnutí přehodnotil,“ říká majitel klubu. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 16. května 2026

16. května 2026 · 18:00

Běžela třiadvacátá minuta, když na většině stadionů v republice, kde se zrovna hrálo, vytáhli fotbaloví fanoušci transparent se vzkazem předsedovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi. „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!“ stálo na něm. Kotle reagovaly na události po pražském derby, šéf mistra hodlá v Edenu zpřísnit podmínky pro návštěvníky. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 14. května 2026

14. května 2026 · 06:00

Oslavy fotbalistů Slavie v noci pokračovaly. Mojmír Chytil se pochlubil fotkou se spoluhráči v proslulém baru Kozička. Vasil Kušej si v šatně vychutnal doutník s kapitánem Janem Bořilem. Skupinka hráčů si dala pivo přímo na hřišti v potemnělém Edenu.

14. května 2026 · 01:07

Slávistické oslavy jsou v plném proudu, část hráčů už vyrazila do centra Prahy.

14. května 2026 · 00:50

Jindřich Trpišovský po pátém kariérním titulu se Slavií mluvil na tiskové konferenci především vážně. Sobotní události z nedohraného derby se Spartou v něm stále ležely. „Dva dny jsem byl z fotbalu zdevastovaný,“ vyprávěl. A co řekl o situaci Tomáše Chorého s Davidem Douděrou? Rozhovor čtěte ZDE >>>

14. května 2026 · 00:33

Oficiální vyjádření Slavie k mistrovským oslavám.

14. května 2026 · 00:09

Jaroslav Tvrdík na síti X popsal další detaily oslav po posledním zápase sezony: „Bude je platit přímo majitel klubu, nikoliv klub. Je to jeho právo, jsem zaměstnanec, nikoliv vlastník. A nebudou to oslavy, jak je známe. Bude to poděkování a kompenzace těm, kteri zůstali na tribunách nebo byli u obrazovek.“

Zprávy ze dne 13. května 2026

13. května 2026 · 23:58

Jsou to ostřílení ligoví hráči, zvyklí na úspěch. Lukáš Provod i Tomáš Holeš získali svůj čtvrtý titul, když se pár dnů po šílených zážitcích z derby zkonsolidovali a pomohli Slavii ve Skupině o titul Chance Ligy porazit Jablonec 5:1. Ale oslavy nejsou takové, jaké by si představovali. Bez fanoušků. „Neměli bychom být smutní z toho, co jsme jako hráči nemohli ovlivnit,“ řekl novinářům Provod a se svým parťákem se dotkl i náročných posledních dní či situaci Tomáše Chorého s Davidem Douděrou. Celý dvojrozhovor čtěte ZDE>>>

13. května 2026 · 23:42

Trenér Jindřich Trpišovský se nevyhnul ani mistrovské sprše na tiskové konferenci.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

