Oslavy titulu ONLINE: Slavia převezme pohár v prázdném Edenu, pak i před fanoušky
Třemi zápasy skupiny o titul se dnes uzavře sezona fotbalové Chance Ligy. Už jistý šampion Slavia ji zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra. Dva týdny po skandálně nedohraném derby se Spartou, jehož dozvuky stále řeší český fotbal. Následovat bude oslava s fanoušky. ONLINE z pozápasového dění v Edenu sledujte na iSportu.
Zprávy ze dne 24. května 2026
Slavia na dnešek zorganizovala takzvanou Zahradní slavnost, jejíž výtěžek půjde na charitativní účely. Po konci utkání s Viktorií se otevře Eden i pro fanoušky. „Po příchodu na stadion společně s hráči znovu zvedneme mistrovský pohár nad hlavu, zazpíváme si slávistickou hymnu i chorál s kytarovým doprovodem Tomáše Holeše,“ stojí na klubových stránkách.
Zprávy ze dne 23. května 2026
O fotbale v poslední době Daniel Křetínský veřejně nemluví. V podcastu Petra Šimůnka „Všechno začíná dnes“ ale udělal několik dnů po skandálně nedohraném derby výjimku. „Slavia žije z kultu agresivity, který je vydávaný za srdcařství. A vymklo se jí to zpod kontroly,“ říká majitel Sparty s tím, že podle něj nejde chtít kultivovat fotbalové prostředí a zároveň mít v realizačním týmu lidi jako Zdeněk Houštecký či Pavel Řehák. Zároveň Křetínský připustil, že Sparta naopak po odchodu Ladislava Krejčího zdravou míru bojovnosti ztratila. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 22. května 2026
Oslavy mistrovského titulu fotbalistů Slavie budou, dokonce i za podpory v posledních týdnech proklínané Tribuny Sever. „Ať na tribuně, nebo za ní, pro nás se vlastně nic nemění,“ napsali její zástupci na sociálních sítích. Zároveň informovali, že se potkali s vedením klubu a diskutovali o situaci, která se nastala v nedohraném derby proti Spartě. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. května 2026
Bezprostředně po skandálně nedohraném derby působila fotbalová Slavia jako klub, který během okamžiku pod tíhou událostí zásadně změní přístup k výtržníkům i neposlušným hráčům. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík spustil krizovou komunikaci v rozsahu, který český fotbal ještě nezažil: brutální konflikt s fanoušky, konec Chorého s Douděrou, zrušené oslavy titulu, presumpce viny i kamery na rozpoznávání obličejů. Jenže krizová komunikace a realita se začínají postupně rozcházet. Velká slova narážejí na zákony, postoje majitele Pavla Tykače i další vlivy. Co z definitivních prohlášení ještě platí, a co už odvál čas pouhých deseti dnů?Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. května 2026
Příběh dvou vyřazených slávistů nekončí. Minimálně zatím. V rozhovoru pro idnes.cz se za Tomáše Chorého a Davida Douděru postavil Pavel Tykač. „Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven za nimi jít a případně se pokusit přesvědčit Jardu, aby své rozhodnutí přehodnotil,“ říká majitel klubu. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 16. května 2026
Běžela třiadvacátá minuta, když na většině stadionů v republice, kde se zrovna hrálo, vytáhli fotbaloví fanoušci transparent se vzkazem předsedovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi. „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!“ stálo na něm. Kotle reagovaly na události po pražském derby, šéf mistra hodlá v Edenu zpřísnit podmínky pro návštěvníky. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. května 2026
Oslavy fotbalistů Slavie v noci pokračovaly. Mojmír Chytil se pochlubil fotkou se spoluhráči v proslulém baru Kozička. Vasil Kušej si v šatně vychutnal doutník s kapitánem Janem Bořilem. Skupinka hráčů si dala pivo přímo na hřišti v potemnělém Edenu.
Slávistické oslavy jsou v plném proudu, část hráčů už vyrazila do centra Prahy.
Jindřich Trpišovský po pátém kariérním titulu se Slavií mluvil na tiskové konferenci především vážně. Sobotní události z nedohraného derby se Spartou v něm stále ležely. „Dva dny jsem byl z fotbalu zdevastovaný,“ vyprávěl. A co řekl o situaci Tomáše Chorého s Davidem Douděrou? Rozhovor čtěte ZDE >>>
Oficiální vyjádření Slavie k mistrovským oslavám.
Jaroslav Tvrdík na síti X popsal další detaily oslav po posledním zápase sezony: „Bude je platit přímo majitel klubu, nikoliv klub. Je to jeho právo, jsem zaměstnanec, nikoliv vlastník. A nebudou to oslavy, jak je známe. Bude to poděkování a kompenzace těm, kteri zůstali na tribunách nebo byli u obrazovek.“
Zprávy ze dne 13. května 2026
Jsou to ostřílení ligoví hráči, zvyklí na úspěch. Lukáš Provod i Tomáš Holeš získali svůj čtvrtý titul, když se pár dnů po šílených zážitcích z derby zkonsolidovali a pomohli Slavii ve Skupině o titul Chance Ligy porazit Jablonec 5:1. Ale oslavy nejsou takové, jaké by si představovali. Bez fanoušků. „Neměli bychom být smutní z toho, co jsme jako hráči nemohli ovlivnit,“ řekl novinářům Provod a se svým parťákem se dotkl i náročných posledních dní či situaci Tomáše Chorého s Davidem Douděrou. Celý dvojrozhovor čtěte ZDE>>>
Trenér Jindřich Trpišovský se nevyhnul ani mistrovské sprše na tiskové konferenci.
První dojem redaktorů deníku Sport Radka Špryňara a Bartoloměje Černíka ze skromných oslav v Edenu.
Vzkaz šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka na síti X: „Majitel klubu (Pavel Tykač) využil svého práva. Rozhodl o tom, že máme hráčům i fanouškům slušnou a společensky kultivovanou formou jako kompenzaci dvou zápasů bez diváků připravit poděkování po konci sezony. O formě a detailech vás budeme informovat.“
Mistrovská radost slávistů v kabině.
Takto vypadaly mistrovské oslavy fanoušků Slavie, kteří dorazili před zavřený Eden.
Po posledním zápase sezony s Plzní by Slavia nakonec měla uspořádat oslavy pro fanoušky, ačkoliv Jaroslav Tvrdík původně avizoval, že se žádné konat nebudou. Takto šéf Slavie dnes promluvil k příznivcům, kteří přišli fandit před zavřený stadion.
Fanoušci před stadionem vyvolávali jméno Tomáše Chorého.
Záložník Slavie Lukáš Provod pro Oneplay Sport: „Byla to dlouhá cesta, i když od minulého mistrovského titulu to uteklo rychle. Titul je nejvíc, co můžeme zažít, jsem za to vděčný a mám velkou radost. V sezoně jsme měli vzestupy i pády, ale objektivně jsme byli nejlepším týmem. V podstatě jsme valili celou sezonu. Po derby nastala složitá situace, asi se k tomu už vyjádřili úplně všichni. Za mě jsme jako hráči ten zápas vyhráli a zvládli, věřili jsme, že zvládneme i Jablonec a potvrdili jsme, že jsme byli nejlepší. Budeme se snažit v takové práci pokračovat. Vyřazení Chorého s Douděrou? Nekouše se mi to jednoduše, jsou to oba mí kamarádi, spolubojovníci. Je to složitá situace. Oběma vyjadřuji velkou podporu, nemají to vůbec jednoduché. Mluvil jsem s nimi, když budou potřebovat pomoc, vždycky to udělám.“