Oslavy titulu ONLINE: Slavia přímo na pódiu představila posily! Zazpívala Vondráčková

Slavia uzavřela sezonu Chance Ligy výhrou nad Plzní 3:0 před prázdnými tribunami. Převzala pohár pro mistra ligy. Následovat bude oslava s fanoušky na hřišti. Dva týdny po skandálně nedohraném derby se Spartou, jehož dozvuky stále řeší český fotbal. ONLINE z pozápasového dění v Edenu sledujte na iSportu.

Zprávy ze dne 24. května 2026

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 18:13

Překvapení v Edenu nekončí, na pódium mezi hráče právě vstoupila popová zpěvačka Helena Vondráčková. Edenem se ozývá hit Lásko má, já stůňu.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 18:11

Na pódiu jsou i nové posily! Dvě postavy shodily kapuce, pod kterými se skrývají Pavel Kačor a Emmannuel Ayaosi. O příchodu obou karvinských ofenzivních hráčů už iSport informoval dříve. Za devatenáctiletého Kačora, jehož přestup Slavia dojednala teprve nedávno, zaplatí Karviné 73 milionů korun. Přímo na pódiu oba podepisují smlouvu do roku 2030.

24. května 2026 · 18:09

Výtěžek z celých oslav Slavie jde na pomoc malým onkologickým pacientům. Jak informoval hlasatel, vybralo se více peněz, než klub očekával. Hned šesti dětem tak mohl Tykač a spol. předat šeky na léčbu jejich vážných nemocí.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 17:55

Pro velký úspěch z oslav po minulé sezoně Tomáš Holeš opět vytahuje akustickou kytaru. Přes prvotní problémy se fanoušci chytají a zpívají s hráči jeden ze svých chorálů.

24. května 2026 · 17:54

Davy vyvolávaly jméno majitele Pavla Tykače, který pak předstoupil k mikrofonu. Za dva a půl roku ve Slavii slaví druhý titul. „Moc děkuji všem, co přišli. Pro vás ten fotbal děláme. Jsem šťastný, že jste tady. Když jsme teď dvakrát za sebou vyhráli ligu, nemůžeme si příští sezonu dávat jiný cíl,“ vzkázal a zároveň promluvil i o následujícím ročníku Ligy mistrů, kde má přání na soupeře. „Rád bych v Lize mistrů narazil na PSG a Real Madrid.“

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 17:40

Nástup na pódium se opakuje, tentokrát s fanoušky, kteří každého hráče náležitě oceňují. Na jméno Tomáše Chorého reagují obzvlášť hlasitě.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 17:26

Hlasatel oficiálně vítá slávisty na Zahradní slavnosti. Nyní vyzývá ty, kteří se usadili na západní tribuně, aby se přesunuli na hřiště. Plánovaná show bude směřovat východním směrem, tudíž by na ni koukali zezadu.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 17:19

Rozhodně jde o klidnější oslavy, než jaké byly v Edenu při předávání trofeje ve zvyku. Fanoušci si rozkládají deky, užívají si slunčíka, děti si kopou s míčem. K vidění není žádná pyrotechnika.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 17:12

Zatímco končily poslední tiskové konference sezony, do Edenu byli oficiálně vpuštěni fanoušci. Slavnost začíná, fronty na pivo rostou. V době, kdy se s trofejí fotí David Douděra, fanoušci skandují hlasitě jeho jméno.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 17:06

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský o „Zahradní slavnosti", která nakonec hráčům dopřeje oslavit titul s fanoušky: „Kdyby se sem fanoušci nedostali, nejsmutnější by to bylo přímo pro ně. Je to dobrá akce a z mého pohledu je to odměna hlavně pro ně. A pro hráče? Přirovnal bych to ke gólu. Když ho chcete oslavit, také ho chcete slavit s lidmi a ne před prázdnou tribunou.“

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:45

Patrik Hrošovský: „Slavia vyhrála zaslouženě, to jsme jednoznačně viděli celou sezonu. Tímhle jí gratuluji k titulu. Bude to pro nás obrovská výzva. Musíme se vyvarovat výkyvům, Slavia prohrála jenom dvakrát za celý rok. O to se musíme příští sezonu pokusit.“

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:40

Trenér Plzně Martin Hyský: „Gratuluji Slavii, je to zasloužený mistr. Dala nejvíc gólů, má nejvíc bodů i nejméně inkasovaných gólů. Titul si zaslouží. Pro nás i pro mě osobně je velká motivace zkusit se dostat na úroveň Slavie, a trápit jí. Příští rok chceme mít takovou sezonu, která nám zaručí, že budeme v mnohem větším kontaktu. Přál bych si jít touhle cestou, máme ty nejvyšší ambice. Ještě jednou - velká gratulace Slavii, titul je zasloužený a pro nás i pro mě je to motivace k další práci.“ Rozhovor s Martinem Hyským ZDE>>>

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:29
Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:27

Slavnostní ceremoniál končí, v 17.00 začne „Zahradní slavnost" s fanoušky. Hrátky s trofejí trvaly přesně 5 minut. Na pódiu už zůstali jen Afričané, kteří se fotí s trofejí pro mistra ligy, zbytek slávistů se rozutekl za rodinami.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:22

Postupně všichni hráči zvedají mistrovskou trofej, Trpišovský ji pozvedl vzhůru společně s Tykačem.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:19

Jan Bořil právě převzal mistrovský pohár, do vzduchu vylétly zlaté konfety. Uprostřed skákajícího davu je Tykač s Tvrdíkem.

 

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:17

Na závěr přichází „svatá čtveřice". Trenér Jindřich Trpišovský, kapitán Jan Bořil, předseda představenstva Jaroslav Tvrdík a majitel Pavel Tykač.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:17

Předávání medailí je bleskové, vše odsýpá v rámci několika desítek vteřin. Afričtí hráči Slavie vstoupili na pódium zahaleni do vlajek své země. Všichni drží šampaňské. Na plochu přichází i David Douděra s Tomášem Chorým, dva hráči vyřazení z kádru.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:14

Na hrací ploše už je zhruba první stovka lidí, většinou oblečených do bílých mistrovských triček. Jde o zaměstnance klubu a rodiny klubů. Obklopují zónu s pódiem a trofejí, ceremoniál začíná.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:13

„Kdyby byla minimální šance, budeme moc rádi,“ zmínil asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký v pozápasovém rozhovoru pro Oneplay Sport směrem k možnému návratu Tomáše Součka. „Záleží to na něm,“ dodal trenér brankářů Štěpán Kolář o záložníkovi West Hamu, jemuž kolo před koncem soutěže silně hrozí sestup z Premier League.

 

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

