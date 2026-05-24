Oslavy titulu ONLINE: Slávisté zvedli pohár, Houštecký promluvil o možném návratu Součka

Pavel Tykač se na pódiu bavil i s Tomášem ChorýmZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
David Douděra zvedá pohár pro mistra ligy
Jindřich Trpišovský zvedl pohár s Pavlem Tykačem
Jindřich Trpišovský s medailí pro vítěze ligy
Hráči Slavie se radují ze zisku mistrovského titulu
Slávisté zvedli nad hlavu pohár pro vítěze Chance Ligy
Slavia uzavřela sezonu Chance Ligy výhrou nad Plzní 3:0 před prázdnými tribunami. Převzala pohár pro mistra ligy. Následovat bude oslava s fanoušky na hřišti. Dva týdny po skandálně nedohraném derby se Spartou, jehož dozvuky stále řeší český fotbal. ONLINE z pozápasového dění v Edenu sledujte na iSportu.

Online přenos - Oslavy titulu Slavie
Zprávy ze dne 24. května 2026

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:40

Martin Hyský: „Gratuluji Slavii, je to zasloužený mistr. Dala nejvíc gólů, má nejvíc bodů i nejméně inkasovaných gólů. Titul si zaslouží. Pro nás i pro mě osobně je velká motivace zkusit se dostat na úroveň Slavie, a trápit jí. Příští rok chceme mít takovou sezonu, která nám zaručí, že budeme v mnohem větším kontaktu. Přál bych si jít touhle cestou, máme ty nejvyšší ambice. Ještě jednou - velká gratulace Slavii, titul je zasloužený a pro nás i pro mě je to motivace k další práci.“

 

Jindřich Trpišovský se zdraví se svým protějškem Martinem Hyským
Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:29
Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:27

Slavnostní ceremoniál končí, v 17.00 začne „Zahradní slavnost" s fanoušky. Hrátky s trofejí trvaly přesně 5 minut. Na pódiu už zůstali jen Afričané, kteří se fotí s trofejí pro mistra ligy, zbytek slávistů se rozutekl za rodinami.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:22

Postupně všichni hráči zvedají mistrovskou trofej, Trpišovský ji pozvedl vzhůru společně s Tykačem.

Jindřich Trpišovský zvedl pohár s Pavlem Tykačem
Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:19

Jan Bořil právě převzal mistrovský pohár, do vzduchu vylétly zlaté konfety. Uprostřed skákajícího davu je Tykač s Tvrdíkem.

 

David Douděra zvedá pohár pro mistra ligy
Hráči Slavie se radují ze zisku mistrovského titulu
Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:17

Na závěr přichází „svatá čtveřice". Trenér Jindřich Trpišovský, kapitán Jan Bořil, předseda představenstva Jaroslav Tvrdík a majitel Pavel Tykač.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:17

Předávání medailí je bleskové, vše odsýpá v rámci několika desítek vteřin. Afričtí hráči Slavie vstoupili na pódium zahaleni do vlajek své země. Všichni drží šampaňské. Na plochu přichází i David Douděra s Tomášem Chorým, dva hráči vyřazení z kádru.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:14

Na hrací ploše už je zhruba první stovka lidí, většinou oblečených do bílých mistrovských triček. Jde o zaměstnance klubu a rodiny klubů. Obklopují zónu s pódiem a trofejí, ceremoniál začíná.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:13

„Kdyby byla minimální šance, budeme moc rádi,“ zmínil asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký v pozápasovém rozhovoru pro Oneplay Sport směrem k možnému návratu Tomáše Součka. „Záleží to na něm,“ dodal trenér brankářů Štěpán Kolář o záložníkovi West Hamu, jemuž kolo před koncem soutěže silně hrozí sestup z Premier League.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 16:10

Pomalu se schyluje k předání trofeje, podium je připravené. Na ploše jsou představitelé v LFA v čele s Tomášem Bártou, svazový šéf David Trunda, nechybí ani předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Na ploše jsou představitelé v LFA v čele s Tomášem Bártou, svazový šéf David Trunda
Jaroslav Tvrdík s Davidem Trundou na ploše v Eedenu
Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 15:59

Pódium pro předání trofeje už stojí. Před rokem už na trávníku létaly litry šampáňského a po trávníku se s hráči procházely hrdé rodiny. I ty dnes ve větším měřítku v Edenu (zatím) chybí, kapacita ve VIP je striktně omezena. V plném proudu uz jsou i přípravy na oslavy s fanoušky. Na trávník přijíždí dodávky, staví se stánky s pivem a občerstvením.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 15:53

Slavia - Plzeň 3:0. Konec zápasu. Jednoznačná partie mistra. Původně se mělo slavit před narvaným stadionem, v Edenu je ale prázdno. Žádné pozápasové rodeo se nekoná. Slávisté si plácli, teď se zdraví s protihráči. Na trávníku se staví kulisy pro předání trofeje.

Na trávníku se staví kulisy pro předání trofeje
Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 15:22

Oslavy si coby mistr ligy oficiálně užije i brankář Ondřej Kolář. Jednatřicetiletý hráč, kterého z vrcholného fotbalu vyřadily problémy se zrakem po zranění hlavy, za mohutného potlesku všech zúčastněných naskočil v 57. minutě za Jakuba Markoviče, tudíž bude mít ve statistikách pátý mistrovský titul. Společně s Janem Bořilem je jediným hráčem, který pět ligových trofejí s Jindřichem Trpišovským získali.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 15:13

Pozápasový program v Edenu je následující. Zhruba čtvrt hodiny po konci zápasu může začít oficiální ceremoniál předání trofeje, který dle smluvních podmínek LFA musí proběhnout na stadionu. Už v tu chvíli budou probíhat přípravy na „Zahradní slavnost", na kterou budou připuštěni jen fanoušci s platnou vstupenkou, ta začne zhruba v 17:00. Po oficiálním programu, hudbě a společných oslavách s hráči by se Eden měl definitivně vyprázdnit před 20:00.

24. května 2026 · 15:07

Stovky slávistických fanoušků dorazily před stadion v Edenu na začátek promítání závěrečného zápasu této sezony první fotbalové ligy proti Plzni. Čerství šampioni kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou mají ještě na tři soutěžní utkání uzavřené hlediště. V průběhu první půle přicházely k Fortuna areně další davy příznivců, zhruba hodinu po skončení zápasu budou moci fanoušci s platnou vstupenkou na stadion, kde spolu s týmem oslaví obhajobu titulu.

 

Společné promítání zorganizoval Odbor přátel Slavie před branami stadionu v rohu za severní tribunou, kde sídlí „kotel" nejradikálnějších příznivců. Právě odtud před dvěma týdny vběhly stovky fanoušků v závěru derby proti Spartě na hřiště, napadly i několik hráčů soupeře a způsobily nedohrání duelu, který byl později zkontumován ve prospěch hostů.

 

Vedení původně neplánovalo oslavy, nakonec ale zorganizovalo takzvanou Zahradní slavnost pro dobrou věc. Poté, co mužstvo po zápase s Plzní před prázdným hledištěm převezme pohár pro šampiony, budou moci na hřiště fanoušci, kteří si zakoupili vstupenku za 50 korun. Výtěžek poputuje na podporu tří onkologických pacientů. Lístek si zakoupily tisícovky příznivců.

 

Už dvě hodiny před utkáním se před Edenem otevřela tradiční fanzóna s občerstvením a k velkoplošné obrazovce naproti tribuně se začali scházet první diváci. V času výkopu zápasu jich byla necelá tisícovka. Fanoušci skandovali tradiční chorály, opakovaně se ozývaly pokřiky „Mistři" či „Tak jsme první, no a co". 

 

Fanoušci Slavie sledují před Edenem zápas s Plzní na velkoplošné obrazovce
24. května 2026 · 14:53

Fanoušci Slavie se uvelebili před stadionem a sledují zápas na velkoplošné obrazovce. Už třikrát si zakřičeli po brankách Štěpána Chaloupka, Mubaraka Suleimana a Mojmíra Chytila. Slavie vede nad Plzní o poločase 3:0 a všichni už se těší na pozápasové oslavy.

Euforie fanoušků Slavie před stadionem
Slávisté si to před stadionem náramně užívají
24. května 2026 · 14:27

Utkání s Plzní sleduje i útočník Tomáš Chorý, který byl vyřazen z kádru Slavie Jaroslavem Tvrdíkem. Šéf „sešívaných“ se na tribuně zdravil se svým protějškem Adolfem Šádkem a předsedou FAČR Davidem Trundou.

Utkání s Plzní sleduje i útočník Tomáš Chorý, který byl vyloučen z kádru Slavie
Předsedové představenstva Slavie a Plzně Adolf Šádek a Jaroslav Tvrdík se zdraví
Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 14:13

Slávisté nastoupili se speciálními fialovými dresy, výtěžek z jejich dražby půjde na podporu onkologických pacientů. Chvályhodná věc, byť pro desítky přítomných diváků bude složité dnes týmy od sebe rozdělit.

Pro přítomné je těžké rozeznat hráče
Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz
24. května 2026 · 14:05
24. května 2026 · 13:46

Fanoušci dnes v Edenu choreo nezvednou, 23. titul tak připomínají povlaky na sedačkách.

Sedačky v Edenu tvoří choreo namísto fanoušků
Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

