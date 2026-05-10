Jablonec - Hradec 1:1. Puškáč v závěru srovnal, domácí zůstávají na čtvrtém místě
Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul remizovali doma 1:1 s Hradcem Králové a udrželi před ním o dva body čtvrté místo. Hosty poslal do vedení v 25. minutě Ondřej Mihálik, v 85. minutě srovnal střídající David Puškáč. Severočeši bodovali po třech porážkách, „Votroci“ prohráli jediné z posledních sedmi ligových utkání. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Jako první zahrozil v 10. minutě Jawo, jehož střelu po pohledné kombinaci na poslední chvíli srazil skluzující Uhrinčať. Gambijský útočník Jablonce vzápětí hlavou poprvé prověřil Zadražila.
V 25. minutě však udeřil ze vzduchu Hradec. Horák stříleným centrem našel na přední tyči Mihálika a ten potvrdil střeleckou formu. Jablonecký odchovanec navázal na gól z minulého kola při porážce 1:3 v Plzni, na jaře zapsal už sedmou trefu a celkově je na devíti brankách v ligovém ročníku.
Po půlhodině mohl zvýšit Vlkanova, z ideální pozice však netrefil. Severočeši se v ofenzivě trápili, což mohl změnit krátce po změně stran Zorvan, který překopl bránu z malého vápna. Skóre se nezměnilo ani po střelách Jawa a na druhé straně Trubače, v obou případech přerušil gólové oslavy ofsajd.
Jablonec byl v závěrečné půlhodině výrazně aktivnější, k šancím ale jejich snaha dlouho nevedla. Až v 85. minutě se po velkém závaru před bránou odrazil míč ke střídajícímu Puškáčovi a ten pouhých 103 sekund od příchodu na hřiště zaznamenal druhý zásah v ligové sezoně.
O chvíli později střídající Malenšek nastřelil Daridovu ruku a hlavní sudí Černý nařídil penaltu pro domácí. Videorozhodčí ale odhalil, že královéhradecký kapitán stál před pokutovým územím, a z následné standardní situace žádné nebezpečí pro hosty nevzniklo.
Jablonec v 19. vzájemném ligovém duelu na domácím hřišti bodoval s Hradcem poosmnácté. Jedinou porážku utrpěl v květnu 1999.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46