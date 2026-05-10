Předplatné

SESTŘIH: Jablonec - Hradec 1:1. Puškáč v závěru srovnal, domácí zůstávají na čtvrtém místě

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Hradec Králové 1:1. Puškáč v závěru srovnal, domácí zůstávají na čtvrtém místě • Zdroj: isportTV
Radost Richarda Sedláčka a Davida Puškáče (vpravo)
Hradecký brankář Adam Zadražil
Radost hradeckého Tomáše Petráška
Jablonec hostil ve Skupině o titul Hradec
Ondřej Mihálik poslal Hradec v Jablonci do vedení
Jablonec hostil ve Skupině o titul Hradec
6
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul remizovali doma 1:1 s Hradcem Králové a udrželi před ním o dva body čtvrté místo. Hosty poslal do vedení v 25. minutě Ondřej Mihálik, v 85. minutě srovnal střídající David Puškáč. Severočeši bodovali po třech porážkách, „Votroci“ prohráli jediné z posledních sedmi ligových utkání. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Jako první zahrozil v 10. minutě Jawo, jehož střelu po pohledné kombinaci na poslední chvíli srazil skluzující Uhrinčať. Gambijský útočník Jablonce vzápětí hlavou poprvé prověřil Zadražila.

V 25. minutě však udeřil ze vzduchu Hradec. Horák stříleným centrem našel na přední tyči Mihálika a ten potvrdil střeleckou formu. Jablonecký odchovanec navázal na gól z minulého kola při porážce 1:3 v Plzni, na jaře zapsal už sedmou trefu a celkově je na devíti brankách v ligovém ročníku.

Po půlhodině mohl zvýšit Vlkanova, z ideální pozice však netrefil. Severočeši se v ofenzivě trápili, což mohl změnit krátce po změně stran Zorvan, který překopl bránu z malého vápna. Skóre se nezměnilo ani po střelách Jawa a na druhé straně Trubače, v obou případech přerušil gólové oslavy ofsajd.

Jablonec byl v závěrečné půlhodině výrazně aktivnější, k šancím ale jejich snaha dlouho nevedla. Až v 85. minutě se po velkém závaru před bránou odrazil míč ke střídajícímu Puškáčovi a ten pouhých 103 sekund od příchodu na hřiště zaznamenal druhý zásah v ligové sezoně.

O chvíli později střídající Malenšek nastřelil Daridovu ruku a hlavní sudí Černý nařídil penaltu pro domácí. Videorozhodčí ale odhalil, že královéhradecký kapitán stál před pokutovým územím, a z následné standardní situace žádné nebezpečí pro hosty nevzniklo.

Jablonec v 19. vzájemném ligovém duelu na domácím hřišti bodoval s Hradcem poosmnácté. Jedinou porážku utrpěl v květnu 1999.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň32178755:3559
4Jablonec321571042:3652
5Hr. Králové321481045:3850
6Liberec3212101044:3446

    Začít diskuzi

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

    iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

    Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

    Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů