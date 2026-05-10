SESTŘIHY play off o umístění: Sigma ve finále vyzve Karvinou, v odvetách se prodlužovalo

Hráči Karviné se radují z gólu
Václav Sejk proti Bohemians napálil penaltu do břevna
Kamil Vacek se loučil, po sezoně ukončí kariéru
Transparent fanoušků Olomouce
Gólová radost hráčů Pardubic
Fanoušci Bohemians v Olomouci
Trenér Pardubic Jan Trousil
Jan Matoušek uniká Louisi Lurvinkovi
Ve finále play off o umístění v Chance Lize se utká Olomouc s Karvinou. Hanáci v odvetě podlehli Bohemians 1:2 po prodloužení, což jim stačilo. Slezané otočili duel v Pardubicích, po prodloužení vyhráli 3:1. Vítěz play off obsadí sedmé místo v lize a v příští sezoně bude nasazen rovnou do 3. kola MOL Cupu. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Olomouc - Bohemians 1:2 po prodloužení

Domácí útočník Václav Sejk neproměnil penaltu a hosté smazali dvougólové manko z prvního zápasu zásluhou Milana Ristovského a Jana Matouška. V prodloužení však vstřelil postupovou branku Sigmy střídající Jáchym Šíp.

SESTŘIH: Olomouc – Bohemians 1:2. Klokani se rozloučili vítězně, ale postup Sigmě vystřelil Šíp • isportTV

Pardubice - Karviná 1:3 po prodloužení

Východočechy poslal v 19. minutě do vedení Vojtěch Patrák po přihrávce Kamila Vacka, který se rozloučil s profesionální kariérou. Těsně před pauzou srovnal Ousmane Condé a v šesté minutě nastavení otočil stav střídající Jan Fiala. Krátce předtím karvinský Jakub Křišťan neproměnil penaltu. V prodloužení rozhodl o postupu účastníka nadcházejícího finále domácího poháru Kahuan Vinícius. Pardubičtí utrpěli porážku po sérii pěti ligových vítězství, Karviné podlehli poprvé v ročníku po předchozích třech výhrách 2:1 a sezona pro ně skončila.

SESTŘIH: Pardubice – Karviná 1:3. Domácí nezvládli závěr, v prodloužení rozhodl Kahuan Vinícius • isportTV

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

