SESTŘIHY play off o umístění: Sigma ve finále vyzve Karvinou, v odvetách se prodlužovalo
Ve finále play off o umístění v Chance Lize se utká Olomouc s Karvinou. Hanáci v odvetě podlehli Bohemians 1:2 po prodloužení, což jim stačilo. Slezané otočili duel v Pardubicích, po prodloužení vyhráli 3:1. Vítěz play off obsadí sedmé místo v lize a v příští sezoně bude nasazen rovnou do 3. kola MOL Cupu. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Olomouc - Bohemians 1:2 po prodloužení
Domácí útočník Václav Sejk neproměnil penaltu a hosté smazali dvougólové manko z prvního zápasu zásluhou Milana Ristovského a Jana Matouška. V prodloužení však vstřelil postupovou branku Sigmy střídající Jáchym Šíp.
Pardubice - Karviná 1:3 po prodloužení
Východočechy poslal v 19. minutě do vedení Vojtěch Patrák po přihrávce Kamila Vacka, který se rozloučil s profesionální kariérou. Těsně před pauzou srovnal Ousmane Condé a v šesté minutě nastavení otočil stav střídající Jan Fiala. Krátce předtím karvinský Jakub Křišťan neproměnil penaltu. V prodloužení rozhodl o postupu účastníka nadcházejícího finále domácího poháru Kahuan Vinícius. Pardubičtí utrpěli porážku po sérii pěti ligových vítězství, Karviné podlehli poprvé v ročníku po předchozích třech výhrách 2:1 a sezona pro ně skončila.