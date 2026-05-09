Vacek o konci kariéry i Priskeho výroku: Je v tom kus taktiky, ale měl se soustředit na sebe
V neděli naposledy natáhne pardubický dres a zahraje si ligu, pak uzavře kariéru, v níž má starty v Serii A, Bundeslize, reprezentaci, ale především v rudém dresu. „Sparťan jsem odmalička,“ netají osmatřicetiletý Kamil Vacek, záložník poctivák, který skloubí robotu na rodinné farmě s funkcí u pardubického áčka, kde by měl součástí realizačního týmu. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Ale váš táta říkal, že vás čeká hlavně na farmě v Dolní Dobrouči. Prý žádný fotbal.
„Vím. Už je v důchodu, potřebuje mě na nějakou část. Proto se tam snažím být pravidelně, aby mi vysvětlil, jak postupovat. Zemědělství mě baví, ale věřte, že k němu mám obří respekt.“
Zůstanete u fotbalu, přitom jste říkal, že po kariéře budete jezdit na traktoru, ne?
„(směje se) Jsem rád, že to dokážu rozdělit, za to jsem vděčný panu Zavřelovi a Jirkovi Bílkovi. Potřebuju nějaký čas pro rodinu, pro podnikání, myslím, že najdeme cestu jak fungovat.“
V sezoně jste už prakticky nehrál. Jak jste to nesl?
„Na začátku jsem normálně naskakoval, ale pak jsem měl dvakrát problémy se zadním stehenním svalem. Když přišel trenér Honza Trousil, tak jsme si to vyjasnili. Řekl mi, že chce hrát stylem, který by pro mě byl náročný. Měl jsem dvě možnosti: buď se zaseknout, nebo přijmout.“
Takový ale vy nejste.
„Děkuju, snad jsem se vždycky takhle choval. Chtěl jsem být součástí klubu, a ten je vždycky větší než kterýkoliv hráč. Věřím, že jsem byl mladším klukům dobrou inspirací.“
Ještě před nedělí stihnete derby. Jste velký sparťan?
„Ano, odmalička, nikdy jsem to netajil, i když jsem v chlapech začínal v Sigmě. Ale musím k tomu něco říct: Strašně nemám rád vyhraněné názory, protože fotbal je pořád jen hra, žádný klub v lize by bez těch dalších nic neznamenal. Rivalita k tomu patří, ale má mít úroveň.“
Má ji vyjádření Briana Priskeho směrem k hernímu stylu Slavie? Kritizoval ho.
„Bude v tom určitý kus taktiky, přesto si myslím, že by se každý trenér měl soustředit sám na sebe. Hodnotit jiné týmy je složité, protože nikdy neznáte všechny konsekvence. Myslím, že tím odkrývá sám sebe. Budu kritický, ale podle mě to není od trenéra Sparty vhodné.“
Co dokázal Trpišovský, je neuvěřitelné
To je silné. Proč to říkáte?
„Nikdo nemůže pochybovat o tom, že je Slavia pod panem trenérem Trpišovským velmi úspěšná. Co dokázal s týmem, je neuvěřitelné. Že hrají trochu jinak, než se někomu líbí, je vlastně zavádějící a krátkozraké, protože on je za to zodpovědný.“
Vy byste hrál stejně?
„Každý tým má trochu jiný styl, to je přece dobře, protože každý má svůj charakter, který určují hráči. Asi hraješ jinak, když máš vepředu Tomáše Chorého jako Slavia, nebo šikovné hráče na křídlech jako Sparta. Trenér vždy vychází z typologie kluků.“
Je těžké proti Slavii hrát?
„Slavia i Sparta jsou nejsilnější mužstva. Záleží také na tom, v jaké fázi sezony proti nim jdete. My jsme se snažili hrát vždycky rovnocenně, na to se ale musí nastavit hlava.“
Sparta styl a rozestavení změnila. Udělala dobře?
„Brian Priske je extrémně zkušený trenér, viděl situaci, proto na ni zareagoval, hledal nejlepší řešení pro tým, proto teď hrají se čtyřkou vzadu a třemi středními záložníky. U nás v Pardubicích teď hrajeme se dvěma, ale je to tím, že máme mužstvo postavené na tenhle styl. Zdá se mi, že to Spartě pomohlo, v dalším ročníku bude silnější. Je fakt, že už jsem zblblej tím profesionálním životem. (směje se)“
V čem?
„Nekoukám se na fotbal jako fanoušek, ale hledám, jak se hráči pohybují, jaké mají návaznosti, co by se nám třeba mohlo hodit v Pardubicích.“
Bude Slavia slavit po derby? Budou to muset sparťané sledovat?
„To rozhodně není nic, co chceš zažít…“
Kamil Vacek
- Narozen: 18. května 1987 (38 let) v Ústí nad Orlicí
- Výška/váha: 184 cm/82 kg
- Pozice: záložník
- Klub: FK Pardubice.
- Kariéra: Mládež - FK Dolní Dobrouč (1994 - 1998), Spartak Rychnov nad Kněžnou (1998 - 1999), Sigma Olomouc (1999 - 2005). Dospělí - Sigma Olomouc (2005 - 2006), Arminia Bielefeld (2006 - 2007), Sparta Praha (2007 - 2011), Chievo Verona (2011 - 2013), Sparta Praha (2013 - 2014), Mladá Boleslav (2015), Piast Gliwice (2015 - 2016), Maccabi Haifa (2016 - 2017), Slask Wroclaw (2017 - 2018), Odense BK (2018 - 2019), Bohemians Praha (2019 - 2022), FK Pardubice (2022 - dosud).
V lize:
- Česko: 302 zápasů/24 gólů/11 asistencí
- Polsko: 58/5/9
- Itálie: 31/1/0
- Izrael: 26/0/1
- Dánsko: 2/0/0
- Německo: 1/0/0
- V reprezentaci: U16 - 13/1, U17 - 15/2, U18 - 11/1, U19 - 12/2, U20 - 1/0, U21 - 2/0, A tým - 9/0.
- Úspěchy: 2 x titul se Spartou (2010, 2014), 2x vítěz poháru se Spartou (2008, 2014).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46