Priskeho slova jako rozbuška. Sparta nechce potupu, Slavia může ukázat úspěšnější vizi
Byť má být souboj Slavie a Sparty pomyslným vrcholem nadstavbové Skupiny o titul, titulová zápletka se nekoná, trofej už domácí jen těžko ztratí. To ale neznamená, že v sázce není nic. Zaprvé, je to derby, vyhrát ho chce každý. Zadruhé, úspěch domácích by zajistil jistotu titulu už v sobotu tudíž by slávisté mohli sladce slavit před zraky rivala. Zatřetí, je to souboj dvou trenérských vizí. A po štiplavých slovech Briana Priskeho má Jindřich Trpišovský náhle velkou motivaci ukázat, že jeho vize je úspěšnější. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Po konci základní části se možná zdálo, že derby v druhém kole nadstavby nebude mít příliš dramatický podtón. Ale zasáhl muž, od kterého byste to možná nečekali – Brian Priske. V dánském kouči nijak nebouchly saze, po utkání s Jabloncem se na adresu Slavie vyjádřil velice jasně, promyšleně. Cíl byl jasný – píchnout do vosího hnízda.
„Slavia hraje jiným stylem než my. Respektuju to, ale nesouhlasím s tím. Je smutné pro český fotbal, že top zápas, jaký byl včera, se hraje 36 minut z celkových 108. Konečná statistika je, že jeden tým má na kontě sedm žlutých a červenou, druhý jen jednu žlutou. A ještě po takovém zápase leží hráč v nemocnici, přitom zákrok nebyl oceněný červenou,“ popsal jindy hodně zdrženlivý Priske.
Šlo o jasně vystřelený šíp směr Eden. Zasáhl? Do jisté míry ano, Priskeho slova ve Slavii rezonovala. Z více důvodů.
Priske porušil nepsané dekorum
Dán porušil nepsané dekorum, v rámci kterého se k sobě kouči „S“ vzájemně žádným hodnotícím dojmem nevyjadřují. Obzvláště v případech, když se ani nejedná o tiskovou konferenci k samotnému vzájemnému střetu. Jindřich Trpišovský je po zápase schopný věnovat minuty chválením Olomouce, Liberce či jiných, u hry Sparty ale hodí často zpátečku. Priske to samé, alespoň do minulého víkendu.
Zároveň se dotkl ožehavého tématu, které hýbe celou republikou, a to je herní styl Slavie, o němž řekl, že s ním nesouhlasí. To je samozřejmě viditelné i z toho, jak rozdílně Sparta oproti „sešívaným“ hraje (chce více držet míč, budovat trpělivě hru odzadu, nenakopávat), ale říct to nahlas, je jiná věc. Z tohoto pohledu ale mohou v Edenu cítit, že náboje jsou na jejich straně. Slavia je na domácí půdě, v sedle, nemusí přístup nijak měnit.
Naopak, na soupeře může vlétnout ještě soubojovějším a více přímočarým stylem. A pokud tak derby vyhraje, podtrhne tím, že tento styl je pro úspěch v české lize ten správný a slova dánského kouče se mohou otočit proti němu samotnému. Priske zkrátka položil rozbušku, ale nálože můžou poškodit i Spartu. V případě neúspěchu se totiž nebude mluvit jen o bodech, ale o tom, zda filozofie klubu zkrátka a jednoduše nepotřebuje změnit.
Zápletka souboje odvěkých rivalů je tak pouhými slovy posunuta na jinou úroveň. Tím nejdůležitějším motivem je ale to, co se bude dít po závěrečném hvizdu. Matematika mluví jasně – když nastane jakákoli výhra Slavie, červenobílí si proti hlavnímu konkurentovi zajistí jistotu titulu a spustí divoké oslavy. Byť je zisk trofeje „sešívanými“ nevyhnutelný, hrát u něj roli sparing partnera by pro Spartu byla potupa, kterou chce stoprocentně odvrátit.
Kdy a kde se slavily tituly?
- 2024/25: Slavia - Olomouc/venku - 1. kolo nadstavby (5:0)
- 2023/24: Sparta - Mladá Boleslav/venku - 3. kolo nadstavby (5:0)
- 2022/23: Sparta - Slovácko/venku - 3. kolo nadstavby (0:0)
- 2021/22: Plzeň - Hradec/venku - 4. kolo nadstavby (2:0)
- 2020/21: Slavia - Plzeň/doma - 30. kolo (5:1)
- 2019/20: Slavia - Plzeň/doma - 2. kolo nadstavby (1:0)
- 2018/19: Slavia - Baník/venku - 4. kolo nadstavby (0:0)
Celkem s podivem není příliš případů, kdy mistr ligy získal definitivní jistotu titulu doma a ještě ke všemu proti rivalovi. Alespoň od založení nadstavby. Minulý rok bouchala slávistická šampaňská v Olomouci, předtím slavila Sparta v Mladé Boleslavi a na Slovácku, v sezoně 2021/22 udělala Plzeň vítěznou tečku v Hradci.
Titulový hattrick Trpišovského mezi lety 2018 a 2020 slavila Slavia dvakrát doma před zraky Plzně a jednou na Baníku. Nikdy neměla tak sladkou příležitost si jistotu vybojovat ve vlastním chrámu proti rivalovi. „Je skvělé, že teď máme tuto možnost. Ale i kdyby nebyla, je to derby, je to doma, budeme chtít vlétnout na soupeře a zvítězit. Toto je jen příjemný bonus,“ usmíval se Trpišovský.
Je jasné, že Letenští udělají vše pro to, aby nemuseli hráči briskně utíkat do útrob stadionu s cílem vyhnutí se juchajícím slávistům. V Edenu Sparta při posledních třech ligových střetnutích vždy skórovala, ale nyní je třeba udělat i něco navíc – bodovat. Hraje o hrdost, o validitu pichlavých slov svého trenéra i o svou herní identitu.
Červenobílí si zase chtějí užít párty před svými fanoušky už nyní o víkendu, aby mohli nechat odpočívat hráče před blížícím se mistrovstvím světa. Že derby bude bez náboje a velké motivace, tedy byly zbytečné obavy. Naopak. Ve hře je až překvapivě hodně.
|VRPVV
|Forma
|VPVVV
|65 (1. v lize)
|Góly
|62 (2. v lize)
|67,6 (1.)
|xG (očekávané góly)
|50,1 (4.)
|24 (1.)
|Inkasované góly
|33 (2.)
|27,9 (2.)
|xGA (očekávané inkasované góly)
|27,5 (1.)
|511 (1.)
|Střely
|420 (3.)
|258 (1.)
|Střely soupeře
|282 (2.)
|56,4 % (2.)
|Držení míče
|63,6 % (1.)
|656 (1.)
|Centry
|554 (4.)
|495 (9.)
|Driblinky
|695 (2.)
|886 (1.)
|Doteky ve vápně soupeře
|781 (2.)
|65,8 % (1.)
|Defenzivní souboje – úspěšnost
|61,9 % (13.)
|50,4 % (1.)
|Vzdušné souboje – úspěšnost
|49,5 % (2.)
|6,12 (1.)
|Intenzita presinku (PPDA)
|7,67 (2.)
|416 (6.)
|Fauly
|357 (14.)
|59 (11.)
|Žluté karty
|74 (2.)
|6 (2.)
|Červené karty
|2 (13.)
|Zdroj: wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46