Fanoušci Sparty dorazili do Edenu! Na pochod dohlíželi policisté, v akci i vrtulník
Už dnes je na programu další derby pražských „S“ a nechybí ani tradiční pochod fanoušků. Tentokrát vyrazili příznivci Sparty směr Eden, který hostí zápas, jenž může definitivně rozhodnout o zisku titulu Slavie. Pokud domácí vyhrají, vypuknou oslavy. Tomu samozřejmě chtějí zabránit svěřenci trenéra Briana Priskeho. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Duel na trávníku Edenu začíná v 19:00, fanoušci Sparty vyrazili na pochod v 17:00 ze zastávky Želivského. Na celou akci pochopitelně dohlíželi policisté, aby vše proběhlo v pořádku. Nad Prahou také kroužil vrtulník.
Očekává se totiž vypjaté utkání. Pokud Slavia vyhraje, odskočí Spartě na nedostižných 11 bodů v tabulce a bude slavit titul. „Sešívání“ mohou ovládnout samostatnou ligu podeváté a popáté pod trenérem Jindřichem Trpišovským.
Jiné představy ale mají hráči i fanoušci Sparty, kteří dnes nechtějí svému rivalovi dopřát oslavy.
K Edenu dorazili příznivci Letenských před šestou hodinou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46