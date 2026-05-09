Kotel mlčky odešel, Baník začal rubat pozdě. Kandidát na nového trenéra seděl na tribuně
Odchod do kabin v poločase provázel hlasitý pokřik „Rubejte za Baník!“ z velmi slušně zaplněného sektoru hostů. Tou dobou svítilo na tabuli skóre 2:0 ve prospěch Teplic. Částečný efekt to přineslo, ale i přes zvýšenou aktivitu v poslední půlhodině utkání odešel Baník s porážkou 1:2 a zůstal na posledním místě tabulky fotbalové Chance Ligy. Po závěrečném hvizdu tak už věrným „chacharům“ došla trpělivost, hráče ani nepozdravili a místo děkovačky mlčky odešli. Program nadstavby Chance Ligy>>>
Další zápas o život a další zmar. V úvodních minutách vypadal Baník připravený, dobře nastavený a ukazoval vyšší kvalitu než hráči Teplic. Jenže z toho nedokázal vytěžit branku, v největších šancích selhali hlavičkou Frydrych a Gning, oba nasměrovali míč mimo, a do hry se vkradla nervozita. „Kdybychom dali první gól, byl by to úplně jiný zápas. Bohužel vždycky musíme otáčet a v naší situaci to není jednoduché,“ litoval zpětně Srdjan Plavšič.
Teplice se tak dostávaly víc do zápasu a hrozily především ze standardních situací. Ve 33. minutě rozehrávaly už pátý roh a nervózní Baník poprvé kapituloval.
Matej Riznič zakroutil míč na zadní tyč, odkud cíleně vracel na malé vápno Dalibor Večerka na úplně volného Lukáše Marečka, který napálil balon do sítě.
Velkou ránu muži v bílém nevzali dobře. Uběhla přesně minuta a půl od první branky a „skláři“ se znovu běželi radovat k rohovému praporku. Matyáš Kozák si z levé strany navedl míč na střed a zakroutil střílený centr na zadní tyč. Jeho pokus směřoval pár centimetrů mimo, ale usměrnil ho lehkou tečí John Auta.
Nevtloukám hráčům do hlavy, že
Křehký Baník se za dvě minuty rozpadl, což přímo Na Stínadlech sledoval přímo z tribuny i Marcel Lička, který byl v průběhu sezony jedním z kandidátů na trenérský post v Ostravě.
„Úplně nevtloukám hráčům do hlavy, že musíme. Strach nás může jenom paralyzovat,“ líčil po zápase zklamaný kouč Josef Dvorník. Na konci prvního dějství to ovšem vypadalo, že právě strach, nervozita a tíha situace stály Baník lepší výsledek.
Na konci prvního i na začátku druhého poločasu stadionem zněl pokřik „Rubejte za Baník!“ z nažhaveného sektoru hostů. Baník se po vystřídání v 60. minutě zvedl a zdálo se, že s nepříznivým stavem ještě může něco udělat. Velkou šanci spálil Gning a o minutu po něm už se Josef Dvorník mohl radovat z prvního gólu v roli prvoligového trenéra. Plavšič zakroutil z levé strany krásný míč, jenž propadl až na zadní tyč k Michalu Frydrychovi a kapitán dodal mužstvu naději.
Nádech k velkému obratu však nakonec nedopadl, vyloženou šanci už si hosté nevypracovali a Baník se musí smířit s další porážkou.
(Ne)děkovačka? Mají na to právo
Výsledek se pochopitelně nelíbil fanouškům a okamžitě po ukončení utkání začali vyklízet sektor. „Jdeme pryč!“ zahlásil speaker do megafonu, zatímco trenér Dvorník volal hráče pod kotel.
Celý tým přišel fanouškům zatleskat, z jejich strany však nepřišla žádná reakce. Chachaři odpochodovali beze slov. „Víceméně nic nám neřekli. Naši fanoušci jsou výborní a já se jim nebojím postavit čelem. Chtěl jsem, abychom přišli jako soudržný tým. Chtěl jsem za nimi přijít, zatleskat a teď jdeme pracovat dál,“ komentoval (ne)děkovačku kouč.
„Mají na to právo. Mají právo prakticky na cokoli. Na dlouhé diskuze teď čas není,“ respektuje rozhodnutí fanoušků Dvorník. „Chodí za námi každý zápas doma i venku, podporují nás a chápu, že jsou naštvaní,“ připojil záložník Plavšič.
Po této prohře navíc definitivně zhasla naděje na přímou záchranu. Pokud bude Baník v příští sezoně hrát první ligu, bude se muset probít skrz baráž. „Teď už je jasné, že pod sebe musíme dostat jeden tým a je mi jedno, jestli to bude Slovácko nebo Dukla. To je náš cíl,“ pravil odhodlaný Dvorník.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|32
|10
|8
|14
|40:50
|38
|2
Ml. Boleslav
|32
|8
|13
|11
|45:53
|37
|3
Teplice
|32
|7
|12
|13
|32:40
|33
|4
Slovácko
|32
|6
|9
|17
|28:46
|27
|5
Baník
|32
|5
|8
|19
|26:47
|23
|6
Dukla
|32
|4
|11
|17
|21:45
|23
- Baráž o udržení
- Sestup