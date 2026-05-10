Plavšič se omluvil za vzkaz pro Smetanu: Psal jsem to v emocích, nemělo by se to stávat

SESTŘIH: Teplice – Baník 2:1. Slepené góly Marečka a Auty poslaly Ostravu do další krize
Fanoušci Baníku Ostrava v Teplicích
Teplická radost po výhře nad Baníkem
Josef Dvorník na lavičce Baníku Ostrava
Zdrcení hráči Baníku po prohře v Teplicích
Josef Dvorník na lavičce Baníku Ostrava
Michal Frydrych snížil proti Teplicím na 1:2
Petr Fantyš
Chance Liga
Posun v tabulce Baníku zatím trenérská změna nepřinesla. Josef Dvorník zapsal ve Skupině o záchranu remízu s Mladou Boleslaví 0:0 a prohru v Teplicích 1:2. Ostrava stále leží na poslední příčce Chance Ligy. Nový kouč alespoň potěšil některé z hráčů, jedním z nich je například Srdjan Plavšič, který dal po konci předchozího trenéra Smetany najevo, že mu chybět určitě nebude. Nyní se za své vyjádření omluvil. Program nadstavby Chance Ligy>>>

Pod minulým koučem odehrál dohromady pouze 30 ligových minut, od nástupu Josefa Dvorníka přitom stihnul za dva zápasy téměř pětkrát vyšší počet.

Právě kvůli nedostatečnému vytížení a také protichůdným vyjádřením Ondřeje Smetany po jeho odvolání vyťukal na sociální síti Instagram ironický vzkaz: „Díky, ‚trenére‘.“ K oslovení „trenére“ v uvozovkách navíc přidal ještě emotikon mávající ruky.

„Zveřejnil jsem to v emocích. Mrzí mě to. Jsem profík a nemělo by se to stávat. Měl bych jít příkladem a takové věci vydržet. Teď už je to za mnou a nechci se k tomu vracet,“ sdělil po zápase Baníku v Teplicích, v němž vydržel na trávníku 84 minut a připsal si asistenci u jediného vstřeleného gólu svého mužstva.

Následně přidal i důvody, proč měl potřebu komentovat odvolání předchozího trenéra. Hlavním byl fakt, že během reprezentační přestávky na konci března Smetana o srbském technikovi prohlásil, že je „každý týden lepší a lepší,“ přesto v dalších pěti utkáních dostal šikovný křídelník jen jednu šanci, a to na 13 minut za stavu 0:2 proti Slavii. „Makal jsem každý den a věděl jsem, že můžu pomoct. Proto mě mrzelo, že jsem nedostal tolik příležitostí,“ vysvětloval Plavšič.

Vypadá to, že právě o něj se nyní bude chtít opírat Dvorník v boji o ligový život. A výchozí postavení Baníku není vůbec dobré. Šance na přímou záchranu zhasla a Chachaři budou do posledního kola cílit na to, aby se vyhnuli sestupu z posledního místa a dostali druhou šanci v baráži.

„Všichni jsme zklamaní, protože výsledky nás zatím neodměňují. Všichni pracují, nemůžu říct ani půl slova, že by se někdo nesnažil. Až do konce budeme věřit, že se zachráníme,“ věří svému týmu Plavšič.

1Zlín321081440:5038
2Ml. Boleslav328131145:5337
3Teplice327121332:4033
4Slovácko32691728:4627
5Baník32581926:4723
6Dukla324111721:4523
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

