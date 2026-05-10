Plavšič se omluvil za vzkaz pro Smetanu: Psal jsem to v emocích, nemělo by se to stávat
Posun v tabulce Baníku zatím trenérská změna nepřinesla. Josef Dvorník zapsal ve Skupině o záchranu remízu s Mladou Boleslaví 0:0 a prohru v Teplicích 1:2. Ostrava stále leží na poslední příčce Chance Ligy. Nový kouč alespoň potěšil některé z hráčů, jedním z nich je například Srdjan Plavšič, který dal po konci předchozího trenéra Smetany najevo, že mu chybět určitě nebude. Nyní se za své vyjádření omluvil.
Pod minulým koučem odehrál dohromady pouze 30 ligových minut, od nástupu Josefa Dvorníka přitom stihnul za dva zápasy téměř pětkrát vyšší počet.
Právě kvůli nedostatečnému vytížení a také protichůdným vyjádřením Ondřeje Smetany po jeho odvolání vyťukal na sociální síti Instagram ironický vzkaz: „Díky, ‚trenére‘.“ K oslovení „trenére“ v uvozovkách navíc přidal ještě emotikon mávající ruky.
„Zveřejnil jsem to v emocích. Mrzí mě to. Jsem profík a nemělo by se to stávat. Měl bych jít příkladem a takové věci vydržet. Teď už je to za mnou a nechci se k tomu vracet,“ sdělil po zápase Baníku v Teplicích, v němž vydržel na trávníku 84 minut a připsal si asistenci u jediného vstřeleného gólu svého mužstva.
Následně přidal i důvody, proč měl potřebu komentovat odvolání předchozího trenéra. Hlavním byl fakt, že během reprezentační přestávky na konci března Smetana o srbském technikovi prohlásil, že je „každý týden lepší a lepší,“ přesto v dalších pěti utkáních dostal šikovný křídelník jen jednu šanci, a to na 13 minut za stavu 0:2 proti Slavii. „Makal jsem každý den a věděl jsem, že můžu pomoct. Proto mě mrzelo, že jsem nedostal tolik příležitostí,“ vysvětloval Plavšič.
Vypadá to, že právě o něj se nyní bude chtít opírat Dvorník v boji o ligový život. A výchozí postavení Baníku není vůbec dobré. Šance na přímou záchranu zhasla a Chachaři budou do posledního kola cílit na to, aby se vyhnuli sestupu z posledního místa a dostali druhou šanci v baráži.
„Všichni jsme zklamaní, protože výsledky nás zatím neodměňují. Všichni pracují, nemůžu říct ani půl slova, že by se někdo nesnažil. Až do konce budeme věřit, že se zachráníme,“ věří svému týmu Plavšič.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|32
|10
|8
|14
|40:50
|38
|2
Ml. Boleslav
|32
|8
|13
|11
|45:53
|37
|3
Teplice
|32
|7
|12
|13
|32:40
|33
|4
Slovácko
|32
|6
|9
|17
|28:46
|27
|5
Baník
|32
|5
|8
|19
|26:47
|23
|6
Dukla
|32
|4
|11
|17
|21:45
|23
- Baráž o udržení
- Sestup