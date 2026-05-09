Třetí výhra rozjeté Plzně, Kováčův poločasový fén: Dweh nás pomalu ubránil sám...
Od února čekali na delší sérii výher, dočkali se až v samotném finiši Chance Ligy během nadstavby. Viktoria Plzeň v sobotu odpoledne skolila doma Liberec 2:0, navázala na tříbodové zisky v Ostravě a s Hradcem. Zápas měla velkou většinu času pod kontrolou, což už o poločase rozlítilo hostujícího trenéra Radoslava Kováče. Domácím zkomplikovala cestu za výhrou pouze dvě nucená střídání – v první půli musel z placu Adam Kadlec, po přestávce i jeho náhradník Jiří Panoš. Program nadstavby v Chance Lize >>>
V první půli navázala Plzeň na povedený výkon z druhé pasáže posledního domácího utkání s Hradcem (3:1). Druhé kolo nadstavby s Libercem začala aktivně, dominovala a soupeře k ničemu nepouštěla. Obrovskou chybu dvojice Tomáš Koubek, Vojtěch Stránský využil aktivně presující kapitán Lukáš Červ – správně dostoupil libereckého záložníka, získal balon a Mohamed Toure měl snadnou práci – Plzeň vedla 1:0.
„Nebyli na sebe správně napojeni. Stráňu měl Koubis nablízko, měl to spíš hrát do Krolliho, vyhodnocení bylo špatné,“ zlobil se při hodnocení pro O2 Sport liberecký trenér Radoslav Kováč. „Čekal jsem, že každý míč budeme hrát nahoru, do rychla. Neměli jsme odvahu,“ dodal k průběhu utkání.
Plzeň dominovala, znovu těžila z výborné práce Patrika Hrošovského i dalších hráčů. Naopak Kováč o přestávce zuřil. „Nedostupujeme, není tam vůbec nic,“ hromoval v kabině tak, že křik doléhal až do místnosti pro novináře. Důrazné slovo si vzal i kapitán Koubek.
A hnalo se to zpátky...
„Bylo to na místě. Bohužel nám to úplně nepomohlo, nedokázali jsme dořešit některé brejky. Nehráli jsme dopředu ani dozadu. Když jsme se náhodou dostali dopředu, tak jsme ztráceli balony a hnalo se to hned zpátky. Zbytečně jsme se dostávali pod tlak,“ mrzelo libereckého stopera Lukáše Masopusta, jednoho z nejzkušenějších hráčů na trávníku.
Severočeši se po pauze zvedli, ale směrem dopředu zůstali až na výjimky takřka neškodní. Naopak Alexandr Sojka skóroval v 67. minutě nádherně kopnutým přímým kopem a definitivně uklidnil domácí tým. Nejlepší výkon v plzeňském dresu korunoval první jarní ligovou brankou, premiérovou v klubu, kde nastupuje od mládeže, a pečetil skóre na konečných 2:0.
„Rozhodla kvalita. Plzeň to zvládla po našich chybách. Byl jsem tady na zápase s Hradcem, slabiny Plzně jsme znali. Ale Dweh nás pomalu ubránil sám… Věci, co jsme měli v plánu, nám nefungovaly, nedostali jsme se do toho. Z toho jsem byl nejvíc naštvaný. Neměli jsme odvahu,“ dodal nazlobený Kováč.
Naopak domácí byli po utkání spokojení. Viktoria zvítězila potřetí za sebou, navázala na výhry v Ostravě (1:0) a s Hradcem (3:1). Upevnila si třetí pozici v tabulce Chance Ligy. V úterý na Letnou může jet v absolutní pohodě, v tradičním šlágru se Spartou prakticky nemá co ztratit.
Pořád říkám, že je tady kvalita
„Musím pochválit tým za předvedený výkon, Vážíme si toho, vyhrát tři zápasy v řadě je důležité. Dostalo nás to do pozice, kde jsme chtěli být,“ liboval si Hyský. „S týmem jsem půl roku, hráči velmi dobře vědí, jak chci, abychom se prezentovali. Jak hrát s míčem, jak bez míče. Do mužstva se to v poslední fázi soutěže velmi dobře promítá. Je to zásluha hráčů na hřišti, pořád jim říkám, že je tady kvalita. Máme tým z 22 hráčů v poli a čtyři vyrovnané gólmany, všichni mají zásluhu na tom, jak Viktorka vypadá,“ doplnil západočeský kouč.
Jedinou drobnou komplikací pro domácí barvy byla dvě nucená střídání. Adam Kadlec už v prvním poločase nejdřív odběhl ze hřiště do útrob stadionu, pak se ještě vrátil, ale v pořádku nebyl. Po pauze na pití musel střídat.
Místo něj naskočil už ve 30. minutě mladý talent Jiří Panoš, ani on ale zápas nedohrál. Ve druhém poločase bylo vidět, že na tom není pohybově dobře. V 62. minutě odcházel z placu zklamaný a pouštěl do hry Cheicka Souarého.
„Snad to nebude nic vážného, dostal pouze nepříjemného koňara. Cítil bolest v kyčli. U Adama tam byly žaludeční problémy, což se také může stát. Věřím, že do úterý na Spartě budou oba hráč připraveni,“ upřesnil Hyský.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46