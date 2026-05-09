Spokojený Hyský: Sojkovi skládám kompliment. Plzeň je v pozici, kde jsme chtěli být
Třetí výhra po sobě, takovou šňůru zažívá Martin Hyský v Plzni na jaře teprve podruhé. Tříbodový zápis ve druhém kole Skupiny o titul Chance Ligy proti Liberci (2:0) západočeský celek uklidnil, navíc šlo o velmi povedený výkon. Kouč Viktorie hodnotil zápas pozitivně, vyzdvihl mladého univerzála Alexandra Sojku, který vstřelil první ligový gól v Plzni. „Jsem z Alexe nadšený,“ neskrýval spokojenost. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Dostává se tým třetí výhrou po sobě na vítěznou vlnu?
„Chci především pochválit celý tým za předvedený výkon. Vážíme si toho, vyhrát tři zápasy v řadě je důležité. Dostalo nás to do pozice, kde jsme chtěli být. Náš výkon byl z mého pohledu dominantní, byli jsme lepší mužstvo a zaslouženě vyhráli. Je třeba týmu poděkovat za předvedený výkon i výsledek, kterého jsme dosáhli.“
Pomohla vaše první branka, před kterou výborně presoval soupeře Lukáš Červ?
„Nejdřív si troufnu říct, že pro nestranného diváka šlo o velmi dobrý zápas. Přispěla k tomu obě mužstva, nebylo to jenom o našem výkonu. Také Liberec se snažil hrát, rozehrávat od brankáře. Byli jsme na to slušně připravení. V takových situacích, kdy se soupeř snaží hrát přihrávku na třetího hráče, je to o dobrém odhadu, správné agresivitě. Lukáš je hráč, co tohle výborně čte, má schopnost situaci takhle dobře vyřešit.“
Takže pochvala za gólovou situaci pro Mohamada Toureho?
„Bylo klíčové, že si velmi dobře poradil se Stránským. K napadání přidal i klid. Podobné zisky míčů jsou při vysokém presinku důležité. Rozhoduje i to, jakou kvalitu máte poté, co balon získáte. Lukáš zachoval chladnou hlavu, velmi dobře věděl o postavení ostatních hráčů. Touremu daroval jednoduchý gól. Situací na další branky bylo víc, Liberci jsme rozehrávku odzadu hodně stěžovali. Takhle se chceme prezentovat.“
Dostávají se do mužstva vaše nároky a styl hry?
„S týmem jsem půl roku, hráči velmi dobře vědí, jak chci, abychom se prezentovali. Jak hrát s míčem, jak bez míče. Do mužstva se to v poslední fázi soutěže velmi dobře promítá. Je to zásluha hráčů na hřišti, pořád jim říkám, že je tady kvalita. Máme tým z 22 hráčů v poli a čtyři vyrovnané gólmany, všichni mají zásluhu na tom, jak Viktorka vypadá. Není to o prvních jedenácti, co začínají. Dneska jsme museli brzy střídat Adama Kadlece kvůli zdravotní indispozici. Všichni, co do zápasu přišli, kvalitou a energií také pomohli.“
Jeden z nejlepších hráčů zápasu
Krásně se trefil Alexandr Sojka. Zvládá taktické pokyny na více postech?
„Jsem z Alexe nadšený. Vím, proč jsme si ho sem v zimě přivedli. Přesně kvůli jeho univerzálnosti, schopnosti plnit na hřišti kvalitně různé posty. Přirovnám ho v tomhle k africkým hráčům, trochu i pohybem a velmi dobrou technikou, co má. Dneska mu skládám kompliment. Prošel si během zápasu několika posty, na každém hrál velmi dobře, byl to jeden z nejlepších hráčů zápasu. Jsem za něj opravdu rád. Kladu mu na srdce, aby byl víc tahový a chodil do finální fáze, do koncovky, má velmi dobrou střelu. Standardku trefil perfektně. Jsem rád za jeho první gól za Plzeň. Hodně to týmu pomohlo, druhý gól kluky uklidnil a zápas to rozhodlo.“
Byl proti Liberci záměr dostat Patrika Hrošovského do vyššího postavení na hřišti?
„Nechci zabíhat do taktických věcí, ale tohoto jste si všiml dobře, že hrál výš než v předešlých zápasech. Tahle role mu sedí. Je to inteligentní hráč, velmi dobře cítí fotbal, ví, kdy a kam má naběhnout. Je připravený mentálně i fyzicky na nižší i vyšší pozici. Podal velmi dobrý výkon a přispěl k úspěchu.“
Jak je na tom Jiří Panoš, který stejně jako Adam Kadlec musel předčasně ze hřiště?
„Snad to nebude nic vážného, dostal pouze nepříjemného koňara. Cítil bolest v kyčli. U Adama tam byly žaludeční problémy, což se také může stát. Věřím, že do úterý na Spartě budou oba hráč připravení.“
Pojedete na Spartu v ideálním nastavení?
„Čeká nás velký zápas, souboj dvou nesmiřitelných rivalů, když to takhle řeknu. Každý zápas nadstavby má pro nás velkou hodnotu, potkávají se nejlepší týmy v Česku, kde je liga hodně vyrovnaná a náročná. Pojedeme na Spartu s cílem vyhrát a uspět.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46