Chorý vs. Sörensen potřetí: slávistický hrubián zase útočil. Přijde o mistrovství světa?
Znovu se neudržel, tentokrát však musel zmizet z placu. Tomáš Chorý, rozporuplná hvězda Slavie i ligy, potřetí v kariéře ostře atakoval sparťana Asgera Sörensena. Poprvé byl vyloučen - a to naprosto poprávu. Útočník zkratoval, i když červenobílí zrovna otočili výsledek velkého derby na 3:2 a mířili za potvrzením titulu, které se však nakonec nekonalo, zápas se nedohrál kvůli šílenosti domácích příznivců. Další zkrat forvarda připravil o angažmá ve Slavii, Jaroslav Tvrdík totiž řekl, že si za ni už nezahraje, dostal svolení k odchodu. A to není vše… Incident může mít také fatální dopad na jeho budoucnost v národním mužstvu. V překladu: může přijít o účast na mistrovství světa. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>
V pondělí odpoledne se na Strahově potkají předseda David Trunda, reprezentační manažer Pavel Nedvěd a trenér Miroslav Koubek. A na stole se podle informací iSport.cz objeví i téma, zda má Tomáš Chorý při svém nastavení a sebeovládání místo v národním týmu.
Není divu, útočník opět emočně zkolaboval, byl vyřazen z týmu a Tvrdík řekl, že si za Slavii už nezahraje, dostal souhlas k odchodu…
Co se v derby událo? Na tabuli svítila 57. minuta, Tomáš Chorý dorážel na Asgera Sörensena u rohového praporku přímo pod sparťanským kotlem, který zrovna šíleně běsnil po slávistickém obratu ve skóre.
Sörensen se snažil odehrát míč takzvaně nahoru, jenže Chorý ho atakoval. Po střetu oba zůstali ležet, nepříjemné bylo, že přilétly dvě světlice, snad symbolicky jedna červená, druhá bílá. Po chvíli se dánský stoper zvedl, držel se však za tvář. Český reprezentant se posunul dál od tribuny, opět si lehl a naznačoval bolest v noze.
Sparťané upozorňovali sudího Karla Roučka na ostrý souboj, on nakonec ukázal Chorému žlutou kartu. Tím to však neskončilo, po kontrole u obrazovky přiběhl zpět na plac, žlutou zrušil a ukázal přímo červenou. Chorý se divil, přitom neměl proč, Sörensena trefil loktem přímo do hlavy, byl to záludný zákrok, vyloučení bylo jisté.
Slávistický kanonýr Dána takto atakoval už potřetí v kariéře, dvakrát se k zákeřnosti uchýlil ještě jako hráč Plzně. Tady jsou dva minulé případy.
Plzeň–Sparta 0:1, listopad 2022:
Dánský bek a tehdejší plzeňský útočník sváděli hlavičkový souboj. Chorý se na Sörensena podíval a zblízka trknul do jeho hlavy ve chvíli, kdy byl balon ještě daleko. Faul forvardovi prošel u hlavního i u videa. Komise rozhodčích reagovala tehdy nestandardně a ihned po utkání sdělila, že měla přijít červená karta, což vytkla zejména VARu. Disciplinární komise ve věci však nezahájila řízení, protože podle řádů nemohla – nedošlo totiž ke zranění. Chorý vše omlouval „září reflektorů“. Po nedávném incidentu, kdy byl už jako slávista vyloučen za (ne)plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha to zpochybnil, když právě v souvislosti s tímto střetem prohlásil. „Udělal jsem věci, na které nejsem pyšnej.“
Sparta–Plzeň 2:1, září 2023:
Neuběhl ani rok a oba soupeři – Chorý a Sörensen – se potkali znovu. Útočník v souboji prudce zaklonil hlavu a udeřil obránce do obličeje. Rozhodčí pískal faul dánského hráče, ovšem k Chorému se ihned seběhli sparťané a posléze i Sörensen a reklamovali úmysl. Později provedl stejný manévr v Hradci Králové proti Michalu Leiblovi. Ani v jeden moment se nic nezměnilo, VAR nezasáhl, disciplinárka netrestala.
Tentokrát to bude jinak, dá se čekat vysoký trest, úmysl byl zjevný. Navíc Chorý byl vyloučen už potřetí v ročníku. Za atak Viktoriána Dweha dostal jednozápasový postih. Na začátku sezony však však inkasoval šestizápasový distanc, protože při utkání na Slovácku zasáhl do intimních partií brankáře Milana Heču.
