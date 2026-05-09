Chorý vs. Sörensen potřetí: slávistický hrubián zase útočil, tentokrát byl vyloučen
Zase se neudržel, tentokrát však musel zmizet z placu. Tomáš Chorý, rozporuplná hvězda Slavie i ligy, potřetí v kariéře ostře atakoval sparťana Asgera Sörensena. Poprvé byl vyloučen - a to naprosto poprávu. Útočník zkratoval ve druhém kole Skupiny o titul Chance Ligy, i když červenobílí zrovna otočili výsledek velkého derby a mířili za potvrzením titulu. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Na tabuli svítila 57. minuta, Tomáš Chorý dorážel na Asgera Sörensena u rohového praporku přímo pod sparťanským kotlem, který zrovna šíleně běsnil po slávistickém obratu ve skóre.
Sörensen se snažil odehrát míč takzvaně nahoru, jenže Chorý ho atakoval. Po střetu oba zůstali ležet, nepříjemné bylo, že přilétly dvě světlice, snad symbolicky jedna červená, druhá bílá. Po chvíli se dánský stoper zvedl, ale držel se za tvář. Český reprezentant se posunul dál od tribuny, opět si lehl a držel se za nohu.
Sparťané upozorňovali sudího Karla Roučka na ostrý souboj, on nakonec ukázal Chorému žlutou kartu. Tím to však neskončilo, po kontrole u obrazovky přiběhl zpět na plac, žlutou zrušil a ukázal přímo červenou.
Chorý se divil, přitom neměl proč, Sörensena trefil loktem přímo do hlavy, byl to záludný zákrok, vyloučení bylo jisté.
Slávistický kanonýr Dána takto atakoval už potřetí v kariéře, dvakrát se k zákeřnosti uchýlil ještě jako hráč Plzně. Tady jsou dva minulé případy.
Plzeň–Sparta 0:1, listopad 2022:
Dánský bek a tehdejší plzeňský útočník sváděli hlavičkový souboj. Chorý se na Sörensena podíval a zblízka trknul do jeho hlavy ve chvíli, kdy byl balon ještě daleko. Faul forvardovi prošel u hlavního i u videa. Komise rozhodčích reagovala tehdy nestandardně a ihned po utkání sdělila, že měla přijít červená karta, což vytkla zejména VARu. Disciplinární komise ve věci však nezahájila řízení, protože podle řádů nemohla – nedošlo totiž ke zranění. Chorý vše omlouval „září reflektorů“. Po nedávném incidentu, kdy byl už jako slávista vyloučen (ne)plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha to přinejmenším zpochybnil, když právě v souvislosti s tímto střetem prohlásil. „Udělal jsem věci, na které nejsem pyšnej.“
Sparta–Plzeň 2:1, září 2023:
Neuběhl ani rok a oba soupeři – Chorý a Sörensen – se potkali znovu. A dorazilo i déjà vu. Útočník v souboji prudce zaklonil hlavu a udeřil obránce do obličeje. Rozhodčí pískal faul dánského hráče, ovšem k Chorému se ihned seběhli sparťané a posléze i Sörensen a reklamovali úmysl. Nic se nezměnilo, VAR nezasáhl, disciplinárka netrestala.
Tentokrát to bude jinak, dá se čekat vysoký trest, úmysl byl zjevný. Navíc Chorý byl vyloučen už potřetí v ročníku. Za atak Viktoriána Dweha dostal jednozápasový postih. Na začátku sezony však inkasoval šestizápasový distanc, protože při utkání na Slovácku zasáhl do intimních partií brankáře Milana Heču.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46