Obří ostuda na závěr derby! Slávisté předčasně vtrhli na hřiště. Napadený Surovčík reaguje

Ostuda v Edenu. Pořadatelská služba to nezvládla, fanoušci pohřbili oslavy. Co hrozí Slavii? • Zdroj: iSport.tv
Fanoušci na hřišti napadli gólmana Sparty Jakub Surovčíka.
Jakub Surovnčík měl být napaden fanoušky Slavie
Radek Špryňar, Ondřej Škvor
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (159)

Sudí Karel Rouček ještě neukončil derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty a desítky, spíš stovky fanoušků z Tribuny Sever vnikly v Edenu na hřiště. Během pár vteřin byl zelený obdélník zaplnění lidmi. Sparťanští hráči v obavě o svoji bezpečnost prchli do kabiny, za chvíli je následovali i slávisté. Mezi střídačkami stál evidentně naštvaný Jaroslav Tvrdík. Tohle byla velká slávistická ostuda. Sparta odmítla pokračovat v zápase. Údajně došlo k napadení hráčů a lidí z realizačního týmu. Tým následně odešel do autobusu. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE>>>

Hrálo se nastavení, Slavia vedla 3:2, mistrovské oslavy byly blízko. Sudí Karel Rouček původně avizoval devět minut. Pár minut před jejich uplynutím začali fanoušci na tribuně Sever přeskakovat malou zídku, postupně se dostali do bezprostředního kontaktu s hrací plochou. Od zadní postranní lajny stáli jen metr dva. Pořadatelsky absolutně nezvládnutá situace hrozila průšvihem.

A k němu taky došlo. Fanoušci zničehonic, ještě před ukončením zápasu, vtrhli na trávník, jako lavina se valili na zelenou plochu. Navíc došlo k incidentu, k napadení gólmana Sparty Jakuba Surovčíka. Někdo mu do obličeje vylil pivo. Další dva členové Sparty měli být inzultování - lékař a Matyáš Vojta (podle Sparty). 

Ke skandální situaci se po zápase na svém Instagramu vyjádřil právě sparťanský gólman Jakub Surovčík. Podle svých slov hodlá řešit situaci právní cestou. Svůj příspěvek po několika desítkách minut ze sítě smazal.

Vyjádření Jakuba Surovčíka na jeho Instagramu pár minut po napadení fanoušky Slavie

Jak má nyní postupovat rozhodčí? Ve třech stupních, dva z nich už se staly. Přeruší utkání. Pokud přetrvává nebezpečí, pošle hráče do kabin. Poté, co nebezpečí zmizí, může se pokračovat v zápase. Jenže tady je úplně nový prvek:inzultace tří lidí ze Sparty.

Napadení hráčů Sparty fanoušky Slavie při dnešním derby v Praze policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až dva roky vězení. Policie zatím ví o napadení brankáře Jakuba Surovčíka. Musí ale vyhodnotit kamerové záznamy. Z nich také zjistí, jestli podobných napadení nebylo více. 

Co bude dál? Vypadá to, že zápas se nejspíše kontumuje.

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

