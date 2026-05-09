Velká ostuda na závěr derby „S“! Fanoušci předčasně vtrhli na hřiště, napadli Surovčíka!
Sudí Karel Rouček ještě neukončil zápas a desítky, spíš stovky fanoušků z Tribuny Sever vnikly na hřiště. Během pár vteřin byl zelený obdélník zaplnění lidmi. Sparťanští hráči v obavě o svoji bezpečnost prchli do kabiny, za chvíli je následovali i slávisté. Mezi střídačkami stál evidentně naštvaný Jaroslav Tvrdík. Tohle byla velká slávistická ostuda. Sparta nechce pokračovat v zápase. Údajně došlo k napadení hráčů a lidí z realizačního týmu. Tým měl odejít do autobusu.
Hrálo se nastavení. Karel Rouček původně avizoval devět minut. Právě v té chvíli začali fanoušci na tribuně Sever přeskakovat malou zídku, postupně se dostali do bezprostředního kontaktu s hrací plochou. Od zadní postranní lajny stáli jen metr dva. Pořadatelsky absolutně nezvládnutá situace hrozila průšvihem.
A k němu taky došlo. Fanoušci zničehonic, ještě před ukončením zápasu, vtrhli na trávník, jako lavina se valili na zelenou plochu. Navíc došlo k incidentu, k napadení gólmana Sparty Jakuba Surovčíka. Někdo mu do obličeje vylil pivo. Další dva členové Sparty měli být inzultování - lékař a Matyáš Vojta (podle Sparty).
Jak má nyní postupovat rozhodčí? Ve třech stupních, dva z nich už se staly. Přeruší utkání. Pokud přetrvává nebezpečí, pošle hráče do kabin. Poté, co nebezpečí zmizí, může se pokračovat v zápase. Jenže tady je úplně nový prvek:inzultace tří lidí ze Sparty.
Co bude dál? Vypadá to, že zápas se nejspíše nedohraje