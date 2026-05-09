Předplatné

Velká ostuda na závěr derby „S“! Fanoušci předčasně vtrhli na hřiště, napadli Surovčíka!

Fanoušci Slavie v nastavení vběhli na hřiště a napadli brankáře Sparty
Fanoušci Slavie v nastavení vběhli na hřiště a napadli brankáře SpartyZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Jakub Surovnčík měl být napaden fanoušky Slavie
Fanoušci Slavie naběhli na hřiště před závěrečným hvizdem a zápas byl přerušen
Fanoušci Slavie naběhli na hřiště před závěrečným hvizdem a zápas byl přerušen
Fanoušci Slavie naběhli na hřiště před závěrečným hvizdem a zápas byl přerušen
Fanoušci Slavie naběhli na hřiště před závěrečným hvizdem a zápas byl přerušen
Jakub Surovnčík měl být napaden fanoušky Slavie
Fanoušci Slavie vnikli na hřiště ještě před závěrečným hvizdem rozhodčího
79
Fotogalerie
Radek Špryňar, Ondřej Škvor
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (39)

Sudí Karel Rouček ještě neukončil zápas a desítky, spíš stovky fanoušků z Tribuny Sever vnikly na hřiště. Během pár vteřin byl zelený obdélník zaplnění lidmi. Sparťanští hráči v obavě o svoji bezpečnost prchli do kabiny, za chvíli je následovali i slávisté. Mezi střídačkami stál evidentně naštvaný Jaroslav Tvrdík. Tohle byla velká slávistická ostuda. Sparta nechce pokračovat v zápase. Údajně došlo k napadení hráčů a lidí z realizačního týmu. Tým měl odejít do autobusu.

Hrálo se nastavení. Karel Rouček původně avizoval devět minut. Právě v té chvíli začali fanoušci na tribuně Sever přeskakovat malou zídku, postupně se dostali do bezprostředního kontaktu s hrací plochou. Od zadní postranní lajny stáli jen metr dva. Pořadatelsky absolutně nezvládnutá situace hrozila průšvihem.

A k němu taky došlo. Fanoušci zničehonic, ještě před ukončením zápasu, vtrhli na trávník, jako lavina se valili na zelenou plochu. Navíc došlo k incidentu, k napadení gólmana Sparty Jakuba Surovčíka. Někdo mu do obličeje vylil pivo. Další dva členové Sparty měli být inzultování - lékař a Matyáš Vojta (podle Sparty). 

Jak má nyní postupovat rozhodčí? Ve třech stupních, dva z nich už se staly. Přeruší utkání. Pokud přetrvává nebezpečí, pošle hráče do kabin. Poté, co nebezpečí zmizí, může se pokračovat v zápase. Jenže tady je úplně nový prvek:inzultace tří lidí ze Sparty.

Co bude dál? Vypadá to, že zápas se nejspíše nedohraje

Sledujte on-lineLIVE
32

Vstoupit do diskuze (39)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů