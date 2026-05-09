Co se bude dít teď? Derby po vniknutí fanoušků spěje ke kontumaci. Počítá s ní i Tvrdík
Do konce derby zbývaly tři čtyři minuty. Stejný čas možná chyběl Slavii k mistrovským oslavám, pokud by udržela vedení 3:2 v druhém duelu nadstavbové skupiny o titul. Vniknutí jejích vlastních fanoušků radost přinejmenším oddálilo a určitě zkomplikovalo. Pravděpodobným vyústěním situace bude totiž kontumace. Počítá s ní i slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.
Disciplinární řád na to, co se stalo v Edenu, pamatuje v paragrafu 65, bodě 2. Ten zní následovně.
Klub, který jako organizátor utkání:
(…)
b) nezajistí, aby nedošlo k hromadnému vniku diváků na hrací plochu,
c) dopustí, aby došlo k fyzickému napadení delegované osoby, člena orgánu FAČR, hráče, člena realizačního týmu, funkcionáře klubu nebo člena pořadatelské služby divákem
(…)
bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 Kč, odehráním utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu. Vedle peněžité pokuty může být klub v případě, kdy je utkání ukončeno před uplynutím doby hry nebo jej není možné vůbec zahájit, potrestán též kontumací utkání.
Ta poslední věta zní poměrně pregnantně a pro Slavii bolestně.
V bodě 3 sice pro ni ještě existuje jistá naděje.
Píše se v něm, že trest „nemusí být uložen, pokud klub prokáže, že přijal veškerá opatření, aby k disciplinárnímu přečinu nedošlo“. To se ovšem nejspíš bude Slavii prokazovat těžko, protože její zabezpečení Tribuny Sever bylo očividně nedostačující.
Nedohrané utkání nemá vliv na udělené karetní tresty. Platí tedy, že Tomáš Chorý a David Douděra, kteří dostali červenou kartu, nemůžou v příštím utkání proti Jablonci - v případě vyššího trestu ani v dalších - nastoupit.
Tvrdík: Kdyby se to stalo na Spartě, zachováme se stejně
Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík ani žádný výhybku nehledá. „Nemůžeme pro nás hledat žádné polehčující okolnosti. Fanoušci vběhli na hrací plochu a objektivně přerušili utkání před koncem. Soupeř nahlásil napadení jednoho nebo dvou hráčů. Myslím si, že je legitimní, že utkání bylo ukončeno. Když jsem se bavil s našimi hráči, zachovali bychom se stejně, kdyby se nám stalo něco podobného na Spartě,“ pověděl v televizním rozhovoru po incidentu.
Zároveň připustil, že víceméně počítá s kontumací. „Nechci spekulovat, ale asi to všichni tušíme a čekáme. Patří to disciplinárním orgánům LFA a vzhledem k tomu, že zápas byl narušen naší vinou a důvody způsobili fanoušci Slavie, zápas by mohl být kontumován.“
V takovém případě je z osmi bodů pro Slavii „jenom“ pět. „Byly to tři minuty. Je mi to nesmírně líto, ale je to naše vina a musíme bojovat o titul dál, musíme se s tou situací dál vypořádat. Musíme počítat s tím, že naše situace v boji o titul se mimořádně zkomplikovala.“
V příštím kole hraje Slavia doma proti Jablonci a Sparta hostí Plzeň.