Slavia po derby zakročila! Tribuna Sever uzavřena, Chorý s Douděrou vyřazeni z týmu
Ještě než zazní verdikt od disciplinární komise, ať už ohledně výsledku nedohraného derby se Spartou, či postihu pro fanoušky, fotbalová Slavia se rozhodla situaci řešit interně. Klubový šéf Jaroslav Tvrdík po zřejmě bezesné noci na sociální síti X ohlásil, že Tribuna Sever bude klubem uzavřena, dokud nebudou identifikováni viníci sobotního chaosu skandálně nedohraného zápasu. Vyloučení hráči Tomáš Chorý a David Douděra navíc byli vyřazeni z A týmu. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>
„Nejtěžší chvíle v novodobé historii fotbalu,“ nebál se velkých slov Jaroslav Tvrdík. Na následujících řádcích se omluvil Spartě a i jmenovitě všem hráčům, které postihlo řádění slávistických ultras. Proto i přistoupil ke konkrétním činům.
V první řadě přichází trest pro fanoušky. Šílenství na hřišti odstartovala Tribuna Sever, kde se ve velkém od 90. minuty připravovali diváci přímo u brány na vběhnutí na trávník. V rámci davové psychózy se samozřejmě přidali i další, ale ty největší škody (napadení hráčů Sparty, házení světlic do sektoru hostů) vykonali maskovaní muži s pyrotechnikou.
„Identifikovaní pachatelé dostanou v souladu s Návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny,“ uvedl Tvrdík.
„Tribuna Sever se s okamžitou účinností uzavírá pro veřejnost. Otevřena nebude, dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků,“ napsal Tvrdík.
Jde o bezprecedentní tah, který může být zásadním milníkem ve vývoji vztahu mezi Tribunou Sever a klubem. Ten byl vždy křehký. V nejlepších případech ze spolupráce byly krásné celostadionové choreografie, v nejhorším to byly hádky.
Například když na začátku jarní části po určitou dobu ultras nefandili, aby dali najevo svůj nesouhlas k postoji klubu proplatit fanouškům výjezd na Pafos. „Tvrdíku, ty vidíš peníze, my srdce,“ stálo na plachtě, kterou kotel vyvěsil.
Nyní dost možná žádnou dlouho nevyvěsí. Kromě interního trestu od klubu se dá očekávat i disciplinární zásah uzavření celého stadionu. S největší pravděpodobností se slavná tribuna rozduní až v příští sezoně. A kdo ví, za jakých podmínek, zákaz může platit dlouho.
„Dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat,“ upřesňuje Tvrdík. „I kdyby to mělo znamenat uzavření Tribuny Sever po celou sezonu 2026/2027.“ Zároveň klub učiní vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních přístupů na Tribuně Sever.
Červení hříšníci vyřazeni
Další zásadním tahem je vyřazení hráčů, kteří dostali v derby červenou kartu. „Disciplinárním rozhodnutím byli z A-týmu Slavie vyřazeni Tomáš Chorý a David Douděra,“ napsal Tvrdík. Útočník Chorý, který už měl od pondělí mít naplánovanou dovolenou, byl nedávno u vedení na koberečku, kvůli nesportovnímu chování, které přeteklo až do vyloučení v zápase s Plzní.
S nadsázkou se dá říct, že byl v podmínce. Po loktu do obličeje Asgerovi Sörensenovi ale očividně klubu došla trpělivost. To samé se týká Davida Douděry, který po vystřídání vulgárně řval na rozhodčího a rovněž se na závěr sezony vykartoval.
Tvrdík rozhodnutí vyřadit oba hráče z týmu dále nijak nekomentoval. Pro oba to ale znamená konec tréninkového procesu s áčkem, patrné finanční sankce a mimo jiné další škraloup na reputaci, který se může promítnout i do nominace na červnové mistrovství světa.
„Slavia byla lídrem českého fotbalu. Být lídrem znamená nést odpovědnost jako první, nejhlasitěji a bez úlev – i tehdy, když to bolí. Zejména tehdy, když to bolí,“ napsal Tvrdík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46