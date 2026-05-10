Předplatné

Slavia po derby zakročila! Tribuna Sever uzavřena, Chorý s Douděrou vyřazeni z týmu

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia – Sparta 3:2. Obrat v derby zastínilo předčasně ukončené utkání • Zdroj: v=3
Fanoušci Slavie vnikli na hřiště ještě před závěrečným hvizdem rozhodčího
Fanoušci Slavie naběhli na hřiště před závěrečným hvizdem a zápas byl přerušen
Fanoušci Slavie naběhli na hřiště před závěrečným hvizdem a zápas byl přerušen
Fanoušci Slavie naběhli na hřiště před závěrečným hvizdem a zápas byl přerušen
Fanoušci Slavie naběhli na hřiště před závěrečným hvizdem a zápas byl přerušen
Fanoušci Slavie vnikli na hřiště ještě před závěrečným hvizdem rozhodčího
Fanoušci Slavie vnikli na hřiště ještě před závěrečným hvizdem rozhodčího
35
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (75)

Ještě než zazní verdikt od disciplinární komise, ať už ohledně výsledku nedohraného derby se Spartou, či postihu pro fanoušky, fotbalová Slavia se rozhodla situaci řešit interně. Klubový šéf Jaroslav Tvrdík po zřejmě bezesné noci na sociální síti X ohlásil, že Tribuna Sever bude klubem uzavřena, dokud nebudou identifikováni viníci sobotního chaosu skandálně nedohraného zápasu. Vyloučení hráči Tomáš Chorý a David Douděra navíc byli vyřazeni z A týmu. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>

„Nejtěžší chvíle v novodobé historii fotbalu,“ nebál se velkých slov Jaroslav Tvrdík. Na následujících řádcích se omluvil Spartě a i jmenovitě všem hráčům, které postihlo řádění slávistických ultras. Proto i přistoupil ke konkrétním činům.

V první řadě přichází trest pro fanoušky. Šílenství na hřišti odstartovala Tribuna Sever, kde se ve velkém od 90. minuty připravovali diváci přímo u brány na vběhnutí na trávník. V rámci davové psychózy se samozřejmě přidali i další, ale ty největší škody (napadení hráčů Sparty, házení světlic do sektoru hostů) vykonali maskovaní muži s pyrotechnikou.

„Identifikovaní pachatelé dostanou v souladu s Návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny,“ uvedl Tvrdík.

„Tribuna Sever se s okamžitou účinností uzavírá pro veřejnost. Otevřena nebude, dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků,“ napsal Tvrdík.

Video placeholder

Jde o bezprecedentní tah, který může být zásadním milníkem ve vývoji vztahu mezi Tribunou Sever a klubem. Ten byl vždy křehký. V nejlepších případech ze spolupráce byly krásné celostadionové choreografie, v nejhorším to byly hádky.

Například když na začátku jarní části po určitou dobu ultras nefandili, aby dali najevo svůj nesouhlas k postoji klubu proplatit fanouškům výjezd na Pafos. „Tvrdíku, ty vidíš peníze, my srdce,“ stálo na plachtě, kterou kotel vyvěsil.

Nyní dost možná žádnou dlouho nevyvěsí. Kromě interního trestu od klubu se dá očekávat i disciplinární zásah uzavření celého stadionu. S největší pravděpodobností se slavná tribuna rozduní až v příští sezoně. A kdo ví, za jakých podmínek, zákaz může platit dlouho.

„Dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat,“ upřesňuje Tvrdík. „I kdyby to mělo znamenat uzavření Tribuny Sever po celou sezonu 2026/2027.“ Zároveň klub učiní vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních přístupů na Tribuně Sever.

Červení hříšníci vyřazeni

Další zásadním tahem je vyřazení hráčů, kteří dostali v derby červenou kartu. „Disciplinárním rozhodnutím byli z A-týmu Slavie vyřazeni Tomáš Chorý a David Douděra,“ napsal Tvrdík. Útočník Chorý, který už měl od pondělí mít naplánovanou dovolenou, byl nedávno u vedení na koberečku, kvůli nesportovnímu chování, které přeteklo až do vyloučení v zápase s Plzní.

S nadsázkou se dá říct, že byl v podmínce. Po loktu do obličeje Asgerovi Sörensenovi ale očividně klubu došla trpělivost. To samé se týká Davida Douděry, který po vystřídání vulgárně řval na rozhodčího a rovněž se na závěr sezony vykartoval.

Tvrdík rozhodnutí vyřadit oba hráče z týmu dále nijak nekomentoval. Pro oba to ale znamená konec tréninkového procesu s áčkem, patrné finanční sankce a mimo jiné další škraloup na reputaci, který se může promítnout i do nominace na červnové mistrovství světa.

„Slavia byla lídrem českého fotbalu. Být lídrem znamená nést odpovědnost jako první, nejhlasitěji a bez úlev – i tehdy, když to bolí. Zejména tehdy, když to bolí,“ napsal Tvrdík.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň32178755:3559
4Jablonec311561041:3551
5Hr. Králové311471044:3749
6Liberec3212101044:3446

    Video placeholder
    Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
    Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
    Koupit
    Ostuda v Edenu. Pořadatelská služba to nezvládla, fanoušci pohřbili oslavy. Co hrozí Slavii? • iSport.tv

    Vstoupit do diskuze (75)

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

    iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

    Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

    Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů