První vyjádření Sparty. Tvrdíkovu omluvu přijímám, ale klub má svůj podíl, uvedl Čupr

SESTŘIH: Slavia – Sparta 3:2. Obrat v derby zastínilo předčasně ukončené utkání • Zdroj: v=3
Skotský záložník Andrew Irving se nestačil ani převléct, do autobusu nastupoval v dresu
Albion Rrahmani shodil alespoň kopačky a stulpny, na sobě měl při odjezdu ale stále zápasové trenky
Někteří sparťanští fotbalisté se po předčasně ukončeném derby nestihli ani převléct
Odjezdu sparťanského autobusu z Edenu pochopitelně asistovala policie
Joao Grimaldo a John Mercado čekají před sparťanským autobusem na odjezd
Moment, kdy slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště
Sparta až dosud mlčela. Na svém webu dokonce nemá k derby Slavia - Sparta vůbec nic, ani jeden příspěvek. Místopředseda představenstva František Čupr nyní poslal redakci webu iSport svůj pohled na to, co se v sobotu večer v Edenu dělo. Tady je:

„Vlastně stále neumím včerejší závěr derby emočně zpracovat. Kombinace neskutečné lítosti a strachu o Kubu Surovčíka, který skončil na vyšetření v nemocnici, a další naše hráče a zástupce klubu. Včerejší závěr derby je následek, nikoliv příčina. Stupňovaná nenávist dlouhodobě, již několik sezon, pěstovaná a kultivovaná některými osobami spojenými se Slavií, pouze včera vyvrcholila fyzickým napadením našich hráčů přímo na hrací ploše. Podobných excesů v menším měřítku jsme zažili několik.

Slavii respektuji. Derby je kořením českého fotbalu, Sparta bez Slavie, Slavia bez Sparty by byly polovičními kluby. Přijímám omluvu Jaroslava Tvrdíka, vážím si i jeho odvahy, že ji vyřknul prakticky bezprostředně po přerušení utkání. Nicméně tím, že neustále dochází k omlouvání chování hráčů Slavie, realizačního týmu i jejích fanoušků, které je výrazně za hranou, má vedení Slavie podíl na včerejším závěru.

Fotbal včera utrpěl strašnou ostudu, ze které se budeme opět chvíli vzpamatovávat. Vlastně není podstatné, co vyřkne disciplinární komise, včetně výsledku utkání, včera jsme se střelili do vlastního kolene.

Nechci v tuto chvíli hodnotit vyjádření rozhodčího, delegáta ani práci bezpečnostního manažera, k tomu se vrátím až po zasedání disciplinární komise. Ať si každý udělá obrázek sám. Stejně tak mi nepřísluší hodnotit kroky vedení Slavie, je to jejich rozhodnutí, jak se k situaci postaví.

Vím, jak postupujeme my ve Spartě. V případě jakéhokoliv nevhodného chování návštěvníka utkání, nechci použít fanouška, dochází z naší strany ke ztotožnění osoby, předání informace Policii ČR, zákazu vstupu na stadion a finančnímu postihu. Stejně tak budeme postupovat i v případě osoby, která vhodila světlici ve včerejším utkání. Padni komu padni.“

