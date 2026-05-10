Rekonstrukce fotbalového Armagedonu. Co se stalo v Edenu minutu po minutě?
Český fotbal má za sebou jeden z nejsmutnějších dnů historie. Před koncem sobotního derby, kdy domácí směřovali k titulovým oslavám při vedení 3:2, vtrhly stovky fanoušků Slavie na trávník. Házely světlice do kotle hostů, napadaly sparťanské fotbalisty i členy realizačního týmu, ti šťastnější se stihli skrýt uvnitř stadionu. Během několika zběsilých minut pobíhali po ploše lidé se zahalenými obličeji, chaos připomínal výjevy z dystopických filmů. Co vedlo k fotbalovému Armagedonu, který předčasně ukončil zápas? Tady je rekonstrukce celého příběhu. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>
90:00
Přesně s koncem základní hrací doby zvedá čtvrtý rozhodčí Ondřej Berka tabuli s číslicí devět, přesně tolik se bude nastavovat. To vytočí některé členy slávistické lavičky. Podle nich je to příliš. Vzteky bez sebe řve na sudí David Douděra, Igoh Ogbu, ale taky kondiční trenér Martin Třasák nebo vedoucí mužstva Stanislav Vlček.
90:50
Hlavní sudí Karel Rouček na pokyn kolegy u lajny přichází k lavičce Slavie, v ruce drží červenou kartu a ukazuje na Douděru. Ten se nezvedá, dál sedí na svém místě. Lavička domácích je v nervu. Na Roučka zase někdo křičí, tentokrát brankář Jindřich Staněk. Zasáhnout musí až Jindřich Trpišovský. Gestem vyzývá Douděru, aby se zvedl a odešel do kabiny.
Záložník Slavie tváří v tvář řve na Berku: „Za co?“. Po utkání si to mohl přečíst v oficiálním zápise: „Dejte třetí poločas, vy zmrdi.“
Trpišovský chytne nepříčetného Douděru za ramena a dostrká ho k tunelu.
Douděra nebyl sám, kdo na domácí straně vidí červenou kartu. V devětapadesáté minutě se dopisuje trilogie Tomáš Chorý vs. Asger Sörensen. Útočník Slavie trefí loktem obličej hostujícího beka. Oba spadnou pod kotlem Sparty, ze sektoru vyletí dvě světlice. Jedna div netrefí jednoho z hráčů… V zápise o utkání stojí, že k vyloučení Chorého došlo za ´prudké udeření soupeře loktem do obličeje v souboji o míč za použití nepřiměřené síly´.
91:22
Hra se zase rozbíhá, diváci na Tribuně Sever jsou na svých místech. Nic nenasvědčuje blížící se pohromě. Hlasatel však mlčí. Nikdo neupozorňuje fanoušky, co mají dělat po skončení zápasu. U TS stojí několik pořadatelů, zhruba dvacet. Totální podcenění situace ze strany pořádajícího klubu nakonec bude mít fatální následky.
92:09
Na zídce dělící Tribunu Sever od hřiště sedí několik jedinců, většina z nich v kuklách. Nikdo to neřeší. Pořadatelé koukají, někteří se otáčejí za sebe, aby jim něco neuniklo. S fanoušky stále nikdo nepracuje. Přitom je evidentní, že chtějí vtrhnout na hrací plochu.
92:38
Chuligán v bílé kukle jako první seskakuje ze zídky, okamžitě se k němu přidávají desítky dalších. Později stovky. Podle několika zdrojů spíkr Tribuny Sever lidem říká, ať se připraví, že se po zápase „poběží“. Zároveň je upozorňuje, aby nevstupovali na hřiště. Emocemi napumpovaný dav však má problém poslouchat kohokoliv a cokoliv…
93:03
Kaan Karinen zahrává rohový kop, fanoušci už stojí za reklamními bannery. Do konce nastavení zbývá zhruba šest minut. Situace se začíná vymykat jakékoliv kontrole. Pokud by k něčemu podobnému došlo příště (doufejme, že ne), hlavní sudí by měl v tento moment okamžitě přerušit zápas a vykázat fanoušky na svá místa.
95:11
Fanoušci přelézají bannery, stojí metr, možná dva od zadní čáry. Připraveni vběhnout na hřiště. Několik zblázněných jedinců přelezlo reklamní panel i na dlouhé tribuně. Armagedon se blíží…
96:04
Jako poslední se balonu dotkne Matyáš Vojta, hlavička míří mimo branku. Vášně slávistických fanoušků šplhají k maximu.
96:18
Sudí Rouček dvakrát hvízdne do píšťalky. Nikoliv z důvodu ukončení zápasu, on popohání gólmana Jakuba Markoviče k rychlejší rozehrávce.
96:19
Národ v přímém přenosu sleduje rozpad všech pravidel. Prostor dostává nezřízený chaos a anarchie. Fanoušci si zřejmě vyložili Roučkovo písknutí jako ukončení zápasu a vtrhávají na trávník. Neradují se, netěší se, jdou ničit, napadat, ubližovat.
96:31
Z pravého rohu Tribuny Sever vyrazí vpřed několik šílenců se zapálenými světlicemi v rukou, někteří je jen tak hodí před sebe, další sprintují ke sparťanským fanouškům a do jejich sektoru metají zapálené ohně. Fotbalisté z obou mužstev okamžitě vyhodnocují vysokou míru nebezpečnosti a sprintují do útrob stadionu. Směrem k tunelu letí světlice, zůstává po ní vypálené místo na umělé trávě.
96:44
Napaden je Jakub Surovčík. Dostává se do střetu s několika jedinci mající na sobě symboly Slavie. Jeden z nich mu vylije pivo do obličeje, další do něj vrazí. Gólman Sparty padne ve strachu o své zdraví na kolena, na nohy mu pomáhá jeden ze slávistických lékařů. Mezitím dochází k dalším incidentům – napaden je Jakub Martinec, Matyáš Vojta a lékař Sparty.
Do přímého kontaktu s běsnícím davem se dostává i Sivert Mannsverk. Proti němu stojí člověk v bojovném postoji se zaťatými pěstmi, přes obličej má šálu. Sparťan na něj ukazuje prstem. Naštěstí k fyzické konzultaci nedochází. Snad…
Lukáš Provod se snaží lidem domluvit, nehrající Jan Bořil na ně křičí od lavičky. Všechno marné.
97:08
Na ploše vládne zmatek. Pořadatelé udělají jakýsi had kus od laviček, brání lidem, aby vnikli do tunelu. Nad trávníkem je dým, spousta ultras má stále v rukou světlice. Moderátor večera Lukáš Vala alias Strašák žádá všechny, aby se vrátili na svá místa. V mnoha případech marně.
Na plochu se vydávají další a další fanoušci. I ti z tribuny Františka Pláničky. Informace Sportu jsou takové, že pořadatel jim přímo řekl, ať jdou na hřiště, jelikož zápas skončil.
On opravdu skončil. Ale předčasně.
97:20
Kdosi dává pokyn k návratu, fanoušci sprintují zpátky na Tribunu Sever. Ovšem spousta jich stále zůstává u sektoru Sparty.
98:20
Branka u tribuny Františka Pláničky jde k zemi, fanoušci ji vytáhli ze země. Situace se mírně zklidňuje, byť někteří jedinci mají v ruce tyče od rohových praporků.
99:43
„Pojďte prosím na svoje místo. Pojďte pryč ze hřiště. Pojďte na svoje místo,“ vyzývá lidi Strašák. Je však pozdě. V útrobách stadionu se řeší, co bude dál.
100:56
Trávník je prázdný. Na ploše u sektoru Sparty zůstává pořadatelská služba. Zdeněk Houštecký se vrací od TS. Z tunelu vychází Jaroslav Tvrdík
Je evidentně rozčilený. Diskutuje s několika lidmi, určitě s hlavním pořadatelem. Máchá rukama, kroutí hlavou.
101:00
Probleskují první zprávy, že Letenští nechtějí v zápase pokračovat. Oba týmy jsou v kabinách.
103:00
Slávisté se vrací na hřiště. Sparťané nikoliv. Potvrzují se informace, že Sparta nechce pokračovat.
21:28 hod.
Krátce před půl desátou opouštějí sparťané Eden a odcházejí do připraveného autobusu. Na hřiště je už nikdo nedostane. Lidé pomalu začínají opouštět stadion, aniž by došlo k oficiálnímu ukončení utkání.
21:30 hod.
Vše oznámí až Jaroslav Tvrdík. Společně s Janem Bořilem a Ondřejem Kolářem předstoupí před Tribunu Sever. „Vzhledem k tomu, že byli napadeni dva hráči Sparty, soupeř už opustil stadion. Rozhodčí, pořadatelská služba i policie rozhodli o ukončení zápasu. Pojďme společně opustit stadion, je to naše společná vina. Ať se nestanou další výtržnosti. Je nám to líto, bojujte za klub, za kabinu, ale pomozte nám problém neprohlubovat.“
21:35 hod.
Jakub Surovčík zveřejňuje post na Instagramu. A to velmi závažný! „Nadávání, urážení je jedna věc a naprosto skrz moji minulost chápu a respektuju, ale vyhrožování smrti mně a rodině konkrétní osobou před zápasem doprovázené podřezáváním krku je věc druhá, následně během zápasu doběhnout a vyhrožovat mi do ksichtu doprovázené napadením je absolutně neakceptovatelné a budu to řešit právní cestou. Tak si užij hezký večer, ty zm*de.“
21:42 hod.
Tvrdík promlouvá do kamer Oneplay. „Zbývaly tři čtyři minuty, věřím, že by to hráči dokázali a mohli jsme slavit mistrovský titul. Místo toho je to asi největší ostuda, jakou jsem zažil za jedenáct let v klubu. Omlouvám se všem normálním fanouškům, kteří vydrželi na tribunách, a všem u obrazovek. Je to ostuda a musíme s ní žít.“
21:50 hod.
Tvrdík přichází na tiskovou konferenci. Víceméně zopakuje dříve vyřčené.
21:55 hod.
Sparta na sítích sdílí odjezd ze stadionu. Na jejich oficiálních webových stránkách není o derby ani slovo, to platí i druhý den po utkání.
21:58 hod.
Vyjadřuje se policie, která činy stovek lidí bude vyšetřovat pro podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až dva roky vězení. Policie zatím ví o napadení brankáře Jakuba Surovčíka. Musí ale vyhodnotit kamerové záznamy. Z nich také zjistí, jestli podobných napadení nebylo více. Kromě napadení hráčů Sparty se bude policie zabývat i rozsáhlým použitím pyrotechniky, pomohou jí v tom záznamy z kamer.
22:27 hod.
Karel Rouček vystupuje pro Oneplay. „V zápise o utkání je nedohrané utkání. Zbývalo dohrát zhruba tři a půl minuty. Domácí fanoušci ve velkém počtu vběhli na hrací plochu, kde dle sdělení vedoucího hostů napadli některé hráče hostujícího mužstva. Na základě toho jsem všechny hráče stáhl do útrob stadionu, z obav o jejich zdraví se utkání nedohrálo. V tom chaosu nikdo nevěděl, co se stalo. Zjišťovalo se to prostřednictvím hráčů, realizačních týmů a delegáta.“
22:50 hod.
Zápis je oficiálními kanály zpřístupněn. Co v něm tedy stojí? „Utkání přerušeno v čase 90+6:24 min, zbývalo odehrát minimálně 3:36. Z důvodu vniknutí velkého počtu diváků na hrací plochu hráči a funkcionáři byli vyzváni k odchodu do kabin spolu s rozhodčími. Po určitém časovém úseku byla HP vyklizena prostřednictvím pořadatelské služby v součinnosti s PČR. Dle sdělení hlavního pořadatele mohlo utkání následně pokračovat. PČR neshledala důvod v daný čas utkání znovu nezahájit. Sparta však odmítla pokračovat dále v utkání z důvodu ohrožení bezpečnosti hráčů. Dle sdělení vedoucího hostů došlo k napadení hráčů H44, H29 a H4 od diváků na HP při jejím opouštění.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46