V Plzni roste nečekaná opora: Sojka slavil první trefu, chvála i pozice u Hyského

Jonáš Bartoš
Chance Liga
Tak trochu nenápadně si v nabitém plzeňském kádru získává velmi solidní pozici. Alexandr Sojka (23) odehrál v sobotu ve druhém kole Skupiny o titul proti Liberci (2:0) nejlepší zápas v dresu, který reprezentuje už od přípravky. Povedený výkon, kdy s přehledem zvládl několik postů, vyšperkoval krásnou trefou z přímého kopu. V lize za Viktorii skóroval úplně poprvé. „Tohle byl můj velký sen,“ neskrýval nadšení šikovný levák. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Tah Martina Hyského, který ho v zimě přivedl zpět z Hradce v rámci možnosti zpětného odkupu, se západočeskému týmu aktuálně velmi vyplácí. Plzeň získala zpátky svého odchovance za relativně nízkou sumu, podle informací iSportu šlo o deset milionů korun.

Ve značné konkurenci se rojily názory pochybovačů, zda Sojka po úspěšném podzimu na východě Čech (18 zápasů, jeden gól) dostane v Plzni potřebnou minutáž. Kvalitními výkony i podporou trenéra se na rozdíl od jiných v kádru (Daniel Vašulín, Tom Slončík) na hřiště pravidelně dostává. 

„Cítím důvěru, jsem rád, že jsem zpátky v Plzni. Když jsem v zimě přestupoval, nevěděl jsem, jak to se mnou bude. Chtěl jsem co nejvíc hrát, ze začátku jsem takovou pozici neměl, teď je to lepší,“ vyprávěl Sojka po sobotním vydařeném utkání s Libercem.

Zvládne klidně i stopera

Před týdnem s Hradcem odehrál při startu nadstavby velmi dobrý druhý poločas, tentokrát ho Hyský zařadil rovnou do základu. Sojka začal v roli falešného křídla, po brzkém nuceném odchodu Adama Kadlece (střevní potíže) se přesunul níž, na pravého wingbeka. Pozici, kterou často plnil během podzimu v Hradci, zvládl výborně. Jeho primární pozice je střední záložník, když ale je třeba, zvládne klidně stopera.

Zajímavé představení korunoval výtečně zahraným přímým kopem, kterým zvýšil v 67. minutě na 2:0. „Standardku trefil perfektně. Jsem rád za jeho první gól za Plzeň. Hodně to týmu pomohlo, druhý gól kluky uklidnil a zápas to rozhodlo,“ chválil šikovného leváka trenér Hyský.

Na rodáka z Klatov čím dál víc spoléhá, Sojka se tak trošku nenápadně dostává do pozice pravidelně využívaného a důležitého hráče. V nabitém kádru má své místo, těží zejména ze své technické, běžecké připravenosti a univerzálnosti.

Sojka skóroval poprvé v lize za svůj mateřský klub. Když balon rozvlnil síť za libereckým kapitánem Tomášem Koubkem, rozpřáhl ruce a užíval si zaslouženou euforii. „Tohle byl můj velký sen. Prošel jsem Viktorkou od U11, zahrát si na tomhle stadionu a vstřelit gól je krásný pocit,“ vyprávěl nadšený někdejší mládežnický reprezentant.

Hyského kompliment

Sport jej ocenil vysokou známkou osm a vyhlásil nejlepším hráčem sobotního duelu v Doosan Areně. „Jsem z Alexe nadšený. Vím, proč jsme si ho sem v zimě přivedli. Přesně kvůli jeho univerzálnosti, schopnosti plnit na hřišti kvalitně různé posty. Přirovnám ho v tomhle k africkým hráčům, trochu i pohybem a velmi dobrou technikou, co má. Dneska mu skládám kompliment,“ ocenil Hyský.

V zimě apeloval na vedení klubu, ať využije možnost zpětného odkupu z Hradce a odchovance přivede zpět. Aktuálně se ukazuje, že zvolil dobře. Sojka během jara naskočil už do dvanácti ligových zápasů, vstřelil jeden gól a přidal dvě asistence.

„Prošel si během zápasu několika posty, na každém hrál velmi dobře, byl to jeden z nejlepších hráčů. Jsem za něj opravdu rád. Kladu mu na srdce, aby byl víc tahový a chodil do finální fáze, do koncovky, má velmi dobrou střelu,“ doplnil západočeský kouč.

Jeho herní schéma Sojkově typologii sedí. „Jsem běhavý. Když se s někým na hřišti vyrotujete, je to pro soupeře těžké. Je na něco zvyklý a pak přijde změna. Zkouším toho využívat,“ upřesnil 23letý hráč. „Je to lepší a lepší, ale chceme od sebe daleko víc. Liberec jsme do šancí moc nepouštěli, ale ani my si toho tolik nevytvořili,“ dodal lehce sebekriticky.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň32178755:3559
4Jablonec321571042:3652
5Hr. Králové321481045:3850
6Liberec3212101044:3446

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

