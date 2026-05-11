V Plzni roste nečekaná opora: Sojka slavil první trefu, chvála i pozice u Hyského
Tak trochu nenápadně si v nabitém plzeňském kádru získává velmi solidní pozici. Alexandr Sojka (23) odehrál v sobotu ve druhém kole Skupiny o titul proti Liberci (2:0) nejlepší zápas v dresu, který reprezentuje už od přípravky. Povedený výkon, kdy s přehledem zvládl několik postů, vyšperkoval krásnou trefou z přímého kopu. V lize za Viktorii skóroval úplně poprvé. „Tohle byl můj velký sen,“ neskrýval nadšení šikovný levák. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Tah Martina Hyského, který ho v zimě přivedl zpět z Hradce v rámci možnosti zpětného odkupu, se západočeskému týmu aktuálně velmi vyplácí. Plzeň získala zpátky svého odchovance za relativně nízkou sumu, podle informací iSportu šlo o deset milionů korun.
Ve značné konkurenci se rojily názory pochybovačů, zda Sojka po úspěšném podzimu na východě Čech (18 zápasů, jeden gól) dostane v Plzni potřebnou minutáž. Kvalitními výkony i podporou trenéra se na rozdíl od jiných v kádru (Daniel Vašulín, Tom Slončík) na hřiště pravidelně dostává.
„Cítím důvěru, jsem rád, že jsem zpátky v Plzni. Když jsem v zimě přestupoval, nevěděl jsem, jak to se mnou bude. Chtěl jsem co nejvíc hrát, ze začátku jsem takovou pozici neměl, teď je to lepší,“ vyprávěl Sojka po sobotním vydařeném utkání s Libercem.
Zvládne klidně i stopera
Před týdnem s Hradcem odehrál při startu nadstavby velmi dobrý druhý poločas, tentokrát ho Hyský zařadil rovnou do základu. Sojka začal v roli falešného křídla, po brzkém nuceném odchodu Adama Kadlece (střevní potíže) se přesunul níž, na pravého wingbeka. Pozici, kterou často plnil během podzimu v Hradci, zvládl výborně. Jeho primární pozice je střední záložník, když ale je třeba, zvládne klidně stopera.
Zajímavé představení korunoval výtečně zahraným přímým kopem, kterým zvýšil v 67. minutě na 2:0. „Standardku trefil perfektně. Jsem rád za jeho první gól za Plzeň. Hodně to týmu pomohlo, druhý gól kluky uklidnil a zápas to rozhodlo,“ chválil šikovného leváka trenér Hyský.
Na rodáka z Klatov čím dál víc spoléhá, Sojka se tak trošku nenápadně dostává do pozice pravidelně využívaného a důležitého hráče. V nabitém kádru má své místo, těží zejména ze své technické, běžecké připravenosti a univerzálnosti.
Sojka skóroval poprvé v lize za svůj mateřský klub. Když balon rozvlnil síť za libereckým kapitánem Tomášem Koubkem, rozpřáhl ruce a užíval si zaslouženou euforii. „Tohle byl můj velký sen. Prošel jsem Viktorkou od U11, zahrát si na tomhle stadionu a vstřelit gól je krásný pocit,“ vyprávěl nadšený někdejší mládežnický reprezentant.
Hyského kompliment
Sport jej ocenil vysokou známkou osm a vyhlásil nejlepším hráčem sobotního duelu v Doosan Areně. „Jsem z Alexe nadšený. Vím, proč jsme si ho sem v zimě přivedli. Přesně kvůli jeho univerzálnosti, schopnosti plnit na hřišti kvalitně různé posty. Přirovnám ho v tomhle k africkým hráčům, trochu i pohybem a velmi dobrou technikou, co má. Dneska mu skládám kompliment,“ ocenil Hyský.
V zimě apeloval na vedení klubu, ať využije možnost zpětného odkupu z Hradce a odchovance přivede zpět. Aktuálně se ukazuje, že zvolil dobře. Sojka během jara naskočil už do dvanácti ligových zápasů, vstřelil jeden gól a přidal dvě asistence.
„Prošel si během zápasu několika posty, na každém hrál velmi dobře, byl to jeden z nejlepších hráčů. Jsem za něj opravdu rád. Kladu mu na srdce, aby byl víc tahový a chodil do finální fáze, do koncovky, má velmi dobrou střelu,“ doplnil západočeský kouč.
Jeho herní schéma Sojkově typologii sedí. „Jsem běhavý. Když se s někým na hřišti vyrotujete, je to pro soupeře těžké. Je na něco zvyklý a pak přijde změna. Zkouším toho využívat,“ upřesnil 23letý hráč. „Je to lepší a lepší, ale chceme od sebe daleko víc. Liberec jsme do šancí moc nepouštěli, ale ani my si toho tolik nevytvořili,“ dodal lehce sebekriticky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46