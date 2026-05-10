Tvrdík o Chorém a Douděrovi: Za Slavii už nenastoupí, dostali souhlas k přestupu
Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík v podcastu Odboru přátel Slavie promluvil o trestech pro Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří byli vyloučení v sobotním nedohraném derby se Spartou v Chance Lize. Oba byli do konce sezony vyřazení z kádru. „Oba hráči dostali souhlas k přestupu v letním období. Ani jeden už za Slavii nenastoupí,“ uvedl Tvrdík. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>
Útočník Chorý předvedl v derby další exces. Nedávno byl vyloučen proti Plzni za údajné plivnutí k protihráči a v úvodu sezony za úder pěstí do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena, za což dostal už třetí červenou kartu v ligové sezoně.
Douděra z lavičky podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval na rozhodčí. Ještě před vystřídáním se teatrálně zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč.
„Tomáš Chorý je hráč, který nám v minulé sezoně pomohl k titulu a dokázal se celou sezonu držet. Dokázal, že když chce, tak to zvládne. Letošní sezonu třikrát oslabil svůj tým způsobem, který je za mě neakceptovatelný pro hráče fotbalového klubu Slavie,“ uvedl Tvrdík.
„Je mi nesmírně líto jeho rodiny. Už po jeho předchozím extempore jsem s ním měl velmi dlouhý rozhovor spolu s dalšími delikventy, s kabinou, s lídry. Říkal jsem jim, že tato situace není možná a varoval jsem je, že při podobné příští situaci už budou padat exemplární tresty. A je to přesně ta situace, která se včera stala,“ konstatoval šéf Slavie.
Další zkrat Chorého odsoudil. „Je pro mě nepředstavitelné, aby hráč Slavie, zvlášť takto specifický v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům a je v disciplinárním trestu od klubu, napadl loktem protihráče. Takové věci nebudeme tolerovat a chceme vyslat jasný vzkaz, že takto se náš A-tým a realizační tým chovat nebude,“ řekl Tvrdík.
Myslí si, že bývalý hráč Olomouce či Plzně nejvíce potrestal svou rodinu. „Už když jsem viděl minule jeho manželku a děti, jak byly zdrceni po té události, tak mi z toho nebylo dobře. Proto jsem šel na disciplinární komisi. Když jsem viděl včera jeho rodinu a jak se holčička bojí do školy, protože se bojí, že ji budou šikanovat, tak jsou to přesně situace, které se ve fotbale stávat nesmějí,“ uvedl Tvrdík.
„Fotbal má rozdávat radost. V tomto kontextu chci poprosit její spolužáky a jejich rodinné přátele, aby jim pomohli, protože Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování. Je to velký hráč, a kdyby se dokázal na ploše kontrolovat, tak je to fotbalová osobnost a legenda. Ale s tímto chováním na hřiště nepatří, ať je mimo něj jakýkoli,“ prohlásil.
„U Douděry je to to samé, má legitimní zdravotní problémy, opakovaně jsme to s ním řešili,“ sdělil předseda slávistického představenstva ve více než půlhodinovém rozhovoru.
Chorého může další incident připravit i o letní MS v dresu české reprezentace. V pondělí dopoledne se v sídle fotbalové asociace setkají její předseda David Trunda, reprezentační manažer Pavel Nedvěd a trenér Miroslav Koubek. A na stole se podle informací iSportu objeví i téma, zda má útočník při svém nastavení a sebeovládání místo v národním týmu. Jednání může ovlivnit také skutečnost, že ve zbytku sezony už na základě klubového rozhodnutí nenastoupí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46