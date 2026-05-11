Tribuna Sever vs. Tvrdík: konec křehkého vztahu? Zlom přišel v Plzni, radikalizace a zrada
Tribuna Sever bude prázdná. Do jednoho človíčka. Pohled na opuštěný zhruba čtyřtisícový kolos jsme měli k dispozici naposledy za covidu. Nyní ale nebude hlasité fandění chybět kvůli rychle se šířícímu viru, ale kvůli chování samotných fanoušků. Jaroslav Tvrdík jednal tvrdě, bez ohledu na trest od disciplinární komise a Tribunu Sever zavřel do doby, než se najdou viníci. Jde o výbušné, ale logické vyústění komplikovaného stavu mezi vedením klubu a jeho nejvěrnějšími příznivci. Vše vyvrcholilo předčasně ukončeným derby se Spartou za stavu 3:2 pro Slavii, když na trávník vtrhli fanoušci. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>
„Tribuna Sever otevřena nebude, dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků,“ napsal v neděli ráno Jaroslav Tvrdík. Do kdy? „Dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat. I kdyby to mělo znamenat uzavření Tribuny Sever po celou sezonu 2026/2027.“
Při vzpomínce na dění v závěru utkání naprosto logická slova. A zároveň hodně tvrdá. Uzavření samotné celé tribuny klubem je bezprecedentní tah. Na severu chyběli fanoušci většinou jen konáním disciplinární komise, klub se k interním řešením nepřikláněl. Nyní ale fanoušci způsobili klubu i Tvrdíkovi celonárodní ostudu, která je neomluvitelná. Pohár trpělivosti přetekl a to i v rámci kontextu vztahu Tvrdík-Tribuna Sever.
Ten byl vždy ve stylu italského manželství. Začněme tím dobrým. Klub vždy vycházel ultras vstříc, co se plánování choreografie týče, ať už v domácím prostředí nebo na výjezdech. Bez vzájemné kooperace by nevznikla famózní podívaná jako celostadionové choreo před rokem a půl. Celý dialog a spolupráce mezi klubem a fanoušky fungovala intenzivně od roku 2019, kdy Slavia řešila nadávky vůči Františku Strakovi. Tím, že zahájila komunikaci s představiteli „Severu“, zachránila Eden od zavření tribuny na tehdejší derby.
Ale Tvrdík i tehdy varoval: „Věřím, že opatření, kterých jsme v dialogu s fanoušky dosáhli, budou fungovat a budou na fanoušky platit. Jestliže ne, tak za nás říkám, že přestaneme věřit a budeme volit donucovací metody, ač mi jsou jakkoliv nepříjemné a nepřeji si je.“ Ty se dějí nyní. Ale vedla k nim spletitá cesta.
Logicky totiž přicházely i momenty vzájemné antipatie či neporozumění. Byly to spory o uzavřené koridory na stadionu, nekonečný boj o používání pyrotechniky nebo dokonce narčení z populismu. To rezonovalo na začátku února poté, co Slavia po prohře 1:4 v Lize mistrů na Pafosu nabídla fanouškům proplacení lístků. Tribuna Sever to silně zkritizovala a sám Tvrdík musel na sociálních sítích reagovat. „Přiznám se, že vašemu přístupu v posledních dnech nerozumím.“ Už tehdy bylo vidět, že je na vztahu něco špatně.
Představitele klubu tehdy reakce TS (která dokonce bojkotovala na část následujícího zápasu fandění) nemile překvapila, považovali to za zradu. Ten pravý zlom ale přišel o několik měsíců dříve, po ničivém podzimním řádění slávistických fanoušků na výjezdě Plzni.
„Byl tam poničen sektor, toxickým kouřem byly zasaženy děti, kovové věci létaly do jiných sekotrů... Od té doby Tribuna Sever přestala respektovat komunikaci našeho SLO (styčný důstojník pro komunikaci klubu s fanoušky). V následující době došlo k přerušení komunikace,“ přiznal Tvrdík v rozhovoru pro Odbor přátel Slavie.
V klubu samozřejmě negativně rezonuje více věcí. Byť je Tribuna Sever soběstačná a nežádá na tvorbu choreografií apod. od klubu ani korunu, Slavia za její prohřešky tuto sezonu zaplatila už přes 2,5 milionu korun a to je řeč pouze o lize. Tam spadá i rekordní flastr 600 tisíc za řádění v Plzni. I skrze mnohé fanoušky přibývá kritika, že se tribuna začala v rámci Edenu měnit na „stát ve státě“, kde platí unikátní pravidla. To by nyní mělo skončit, koneckonců Tvrdík zmínil i audit pořadatelské služby a bezpečnostních přístupů mezi ultras.
„Byl jsem zastáncem dialogu, byl jsem zastáncem spolupráce. Poslední týdny a měsíce se ale spolupráce zhoršila. Tribuna Sever se dostala do radikálnějšího módu. V rámci radikalizace došlo k tomu, co jsme viděli v zápase. Takovou Tribunu Sever v Edenu nechceme. Je to zrada,“ poznamenal Tvrdík. Největším vykřičníkem je z pohledu klubu totiž očividně koordinovaný nájezd na sektor fanoušků Sparty, který maskovaní ultras ihned zasypali pyrotechnikou.
Je otázkou, zda klub a fanoušci v blízké době zasednou k jednomu stolu, aby situaci vyřešili společně. Samotný dovětek slávistického funkcionáře o tom, že si dokáže představit celou sezonu bez severní tribuny, je hozenou rukavicí, která se některým fanouškům nemusí líbit. Co přijde, až se ultras vrátí? Plot před sektorem? Nulová tolerance pyrotechniky? To je zatím těžké předjímat. „Čeká nás dlouhý proces,“ řekl šéf Slavie.
Tribuna Sever se k událostem ze soboty a následnému rozhodnutí Jaroslava Tvrdíka ještě nevyjádřila. Dohra celého derby se ale zdá jako obří milník v éře aktivního fanouškovství Slavie.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46