Vše o skandálu: ostuda, strach i omluvy. Tvrdík už trestal, teď je na řadě disciplinárka
Slavia byla tři minuty od titulu, když do děje celé sezony vstoupili šílení slávističtí fanatici z Tribuny Sever. Během řádění napadli tři hráče Sparty a jednoho člena realizačního týmu. Derby bylo za stavu 3:2 pro domácí předčasně ukončeno a bude se dohrávat na půdě disciplinární komise. S vysokou mírou pravděpodobnosti bude kontumováno ve prospěch Letenských. Rozezlený Jaroslav Tvrdík mezitím udílel klubové tresty – vyloučení Tomáš Chorý a David Douděra si za „sešívané“ už nezahrají. Do vyšetření incidentu zůstane Tribuna Sever zavřená. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>
Stačilo do pavučiny zachytit tři, možná čtyři sparťanské protiútoky. Zvednout ruce a slavit obhajobu mistrovského titulu. Jenže v nastavení, přesně v čase 96:19, začíná kolosální ostuda nejen Slavie, ale celého českého fotbalu. Stovky agresivně smýšlejících lidí vtrhávají na trávník, přes čtyři minuty bezprecedentně řádí.
„Vlastně stále neumím včerejší závěr derby emočně zpracovat. Fotbal utrpěl strašnou ostudu, ze které se budeme opět chvíli vzpamatovávat,“ uvedl během nedělního dne místopředseda představenstva Sparty František Čupr pro deník Sport a web iSport.cz.
Seznam škod je rozsáhlý, ta největší – šílenci, mnozí v kuklách, naházeli do sektoru hostujících fanoušků zapálené světlice a atakovali tři hráče Sparty a týmového lékaře. Do největší mely s výtržníky se dostal Jakub Surovčík, který má slávistickou minulost. Vulgárním pokřikům a výhrůžkám čelil už během zápasu, a jakmile nastal na hřišti chaos, byl napaden a polit pivem.
„Krátce po zápase a poté v tréninkovém centru na Strahově nebyl v dobrém psychickém stavu. Bylo potřeba, aby podstoupil lékařské vyšetření,“ informoval Ondřej Kasík, ředitel sparťanské komunikace, v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. „Upřímně si položme otázku, jestli je možné, aby ještě někdy ve své kariéře chytal v Edenu,“ prohodil.
Třiadvacetiletý gólman velmi brzy po incidentu reagoval na sociální síti Instagram. „Je to absolutně neakceptovatelné a budu to řešit právní cestou,“ vypustil na veřejnost, byť záhy příspěvek smazal. Slavia už výtržníka, který se přiznal, identifikovala a udělila mu doživotní zákaz vstupu na stadion.
Řádění v Edenu pomohla zastavit i policie, která měla zasáhnout z vlastní iniciativy. Pořadatel údajně ani nepožadoval její vstup na hřiště. Deset minut od přerušení zápasu se uskutečnila důležitá schůzka. Přestože zástupci pořadatele na ní sdělili, že hrací plocha je připravená, a zelenou k pokračování dala také policie, Letenští v pochopitelných obavách o svoji bezpečnost odmítli dál hrát, opustili Eden a Karel Rouček utkání předčasně ukončil.
„Na základě toho jsem všechny hráče stáhl do útrob stadionu, z obav o jejich zdraví se utkání nedohrálo. V tom chaosu nikdo nevěděl, co se stalo. Zjišťovalo se to prostřednictvím hráčů, realizačních týmů a delegáta,“ líčil hlavní arbitr.
Bezprostředně po zápase promluvil Jaroslav Tvrdík: „Je to asi největší ostuda, jakou jsem za jedenáct let v klubu zažil. Omlouvám se všem normálním fanouškům, kteří vydrželi na tribunách, a všem u obrazovek. Je to ostuda a musíme s ní žít.“
Druhý den začal slávistický boss konat. V ranním statusu na platformě X napsal, že do odvolání je uzavřena Tribuna Sever, výtržníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Z A-týmu Slavie byli po nedohraném derby vyřazeni z disciplinárních důvodů útočník Tomáš Chorý a záložník David Douděra, oba vyloučení. Po vinících událostí, kvůli nimž se nedohrálo derby, chce Slavia požadovat náhradu celé škody včetně sankcí, které dostane do disciplinárních orgánů.
Hodinu po obědě pak Tvrdík věci ještě posunul. „Oba hráči dostali souhlas k přestupu v letním období. Ani jeden už za Slavii nenastoupí,“ uvedl Tvrdík.
Podle zdrojů deníku Sport a webu iSport.cz se v pondělí dopoledne v sídle fotbalové asociace setkají její předseda David Trunda, reprezentační manažer Pavel Nedvěd a trenér Miroslav Koubek. A na stole se objeví i téma, zda má útočník při svém nastavení a sebeovládání místo v národním týmu. Jednání může ovlivnit také skutečnost, že ve zbytku sezony už na základě klubového rozhodnutí nenastoupí. V diskusi jistě zazní i jméno Douděry, též člena reprezentace.
Ostatně, o jejich schopnosti sebeovládání se rozhovořil i Tvrdík: „Tomáš Chorý zřetelně není schopný ovládat své emoce. David Douděra má zase legitimní zdravotní problémy. Opakovaně jsme s ním řešili, aby se takové věci nestávaly. Není to poprvé. Nelíbí se mi jeho vystoupení, které dělají ostudu. Takové hráče tu nechceme. Ani jeden z nich už za Slavii nenastoupí.“
Mimochodem, v případě Douděry nešlo jen o vyloučení za protesty. Vysoce nesportovního jednání se dopustil poté, co se zraněný vrátil do hřiště jen proto, aby sudí musel přerušit utkání… Chorý zase trefil loktem do hlavy osudového protihráče Asgera Sörensena. Oba mají momentálně zastavenou činnost, o výši jejich trestů se rozhodne klasicky ve čtvrtek odpoledne.
Sankce pro Slavii i Spartu, jejíž fanoušci rovněž hodili světlice na trávník, budou známé o dva dny dřív, tedy před nejbližšími ligovými zápasy. Disciplinární komiseLFA totiž kvůli průšvihu v derby zasedala mimořádně už v neděli od jedenácti hodin dopoledne, aby s kluby zahájila řízení.
„Disciplinární komise bude při rozhodování postupovat s maximální důsledností, v souladu s platnými předpisy a s vědomím, že její závěr musí vyslat jednoznačný signál, že podobné jednání nebude v profesionálním fotbale za žádných okolností tolerováno,“ zdůraznil její šéf Jiří Matzner.
Tresty budou s největší pravděpodobností vyplývat z paragrafů 65 o porušení povinností pořádajícího klubu a 66 o nesportovním chování fanoušků a jiných osob. V obou případech je možno utkání kontumovat, uzavřít stadion a udělit pokuty až do výše 10 milionů korun.
Pokud se Sparta skutečně stane vítězem sobotního derby, rozdíl mezi ní a rivalem se smrskne na pět bodů. Do konce nadstavby zbývají tři kola. „Nerad bych předjímal, ale umím si představit, že takové rozhodnutí (kontumace) může padnout, a že jsme si boj o titul extrémním způsobem zkomplikovali,“ přiznal Tvrdík.
Ostudu v Edenu pochopitelně zaznamenala i zahraniční média, odsoudili ji politici i vysoce postavení fotbaloví funkcionáři včetně předsedy asociace Davida Trundy. Na vyjádření Sparty se přitom čekalo až do nedělního poledne.
„Závěr derby je následek, nikoli příčina. Stupňovaná nenávist dlouhodobě, již několik sezon, pěstovaná a kultivovaná některými osobami spojenými se Slavií, pouze včera vyvrcholila fyzickým napadením našich hráčů přímo na hrací ploše. Podobných excesů v menším měřítku jsme zažili několik,“ líčil Čupr.
První přísné tresty už padly, další se dají očekávat. Stejně tak jednání na nejvyšších místech. Podobným událostem se musí udělat přítrž.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46