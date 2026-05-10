Veselý o českém fotbale: Nebuďme bandou buranů. Žádá dva útočníky, zkusí Chorého?
Malinko zklamaný, nicméně pyšný. Jaroslav Veselý, trenér fotbalistů Bohemians, má po sezoně. A to navzdory tomu, že „klokani“ vyhráli 2:1 po prodloužení v Olomouci. První zápas v Play off o umístění totiž nezvládli (1:3), a tak jim jinak cenný výsledek ukončil ročník. „Ale aspoň tady byly oproti včerejšku hezké emoce...“ pousmál se kouč s narážkou na události v pražském derby. Co se bude dít v Ďolíčku nyní? Kolem čtyř hráčů odejde, podobný počet posil by měl do Ďolíčku dorazit. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Dotáhli dvougólové manko a byli dvě minuty od penaltového rozstřelu. Nicméně žolík Jáchym Šíp hostům překazil plány, v sezoně 2025/26 už Bohemians nečeká žádné soutěžní utkání. Prostor bude na řešení budoucnosti, skladbu kádru, hráčské smlouvy, prodloužení hostování...
„Čekám, že tři až čtyři hráči skončí a čtyři až pět jich přijde. Máme nějaký guest list a waiting list, ale nevím, jestli bude naplněný. Rád bych, aby mně vedení trošku pomohlo, protože kvalitu tréninkového procesu a zápasů dělají hráči,“ popisoval Jaroslav Veselý a dodal, že ideálně by chtěl mít v mužstvu šestnáct fotbalistů prvoligových parametrů, zbytek by složil z nadějných odchovanců.
Na Andrově stadionu se výborně předvedl Gibril Sosseh, středopolař patřící Slavii. Hostování má devatenáctiletý Gambijec pouze do konce tohoto ročníku, nicméně naděje na setrvání existuje. „Je tam nějaká dohoda a příslib o dlouhodobosti. Uvidíme, co Slavia zamýšlí,“ řekl trenér.
Na trhu Veselý nevidí náhradu za kapitána Lukáše Hůlku (míří do Liberce), řešení bude spíš interní a systémové. „Ale logicky by měl stoper přijít. Stoper nebo šestka, protože třeba Sakala dokáže zahrát oboje. Díváme se i po halvbekovi. Otázkou je budoucnost Júsufa, je to tak padesát na padesát. Musíme se rozhodnout, co se Šimonem Černým, který se dobře rozehrává v Příbrami. Jestli ho tam necháme ještě na půl roku, nebo stáhneme. A chceme jednu až dvě devítky.“
Ano, útočníci jsou nedostatkové zboží napříč Chance Ligou. Jeden se ale v neděli objevil na trhu prostřednictvím rozhovoru Jaroslava Tvrdíka. Předseda Slavie oznámil, že Tomáš Chorý (a David Douděra) dostal souhlas k přestupu. Jednatřicetiletý reprezentant, se sedmnácti trefami nejlepší kanonýr soutěže, je k mání.
Bude to téma pro rivala z Vršovic? „Bez komentáře. Nechci raději nic komentovat,“ omluvil se Veselý po přímém dotazu. Samotnému mu to ale po chvíli nedalo a události pražského derby stejně okomentoval. Upřímně, výstižně, nealibisticky, košatě. Tak jako to Veselý umí na každé tiskovce.
„Rád bych byl, kdybychom se v českém fotbale prezentovali něčím jiným. Myslím to celkově, nemyslím jen sobotní derby. Je tady zbytečně moc nenávisti, války, celkově jdeme za hranu. Chtějme všichni vyhrát, ale ať to jsou normální zápasy, nemějme to jako bitevní pole. Mějme respekt jeden ke druhému. Diváci, hráči, realizační týmy... Každý děláme chyby, já i hráči. Ale přece není možné, aby mi po takovém zápase volali lidi ze zahraničí, se kterými jsem pracoval. Nikdy se neozývají, teď mi píšou po takovém zápase, který proběhl všemi médii, lidi z Emirátů, náš kondiční trenér z Francie... Asi se shodneme, že takovou reklamu nechceme,“ vyprávěl.
A pokračoval. „Každý je chytrý, ale já to říkám dlouhodobě. V hráčích pěstuju respekt. Taky chci vyhrát, ale všechno má své meze. Máme být nějaký příklad divákům a mladým hráčům. Pojďme to kultivovat, aby někde mohly být třeba i kotle vedle sebe, pak si podat ruku, dělat si srandu a v hospodách se štengrovat. Přece to není válka, abychom se báli jít s dětmi na fotbal... Týká se to i našich zápasů, budu sebekritický. Teď je strašně jednoduché ukazovat na Slavii, ale týká se to všech týmů, kam chodí hodně lidí. Nenávist a agresivita už od politické špičky mě strašně trápí a mrzí.
Nechci, abychom byli banda buranů... Omlouvám se,“ zakončil Veselý.