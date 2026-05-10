Hradec byl minuty od čtvrtého místa. Horejš: Dojíždíme na šíři kádru, náhrady nepřišly
První poločas byl jako ze snu. Hradec ve druhém kole Skupiny o titul Chance Ligy na hřišti ospalého Jablonce dominoval, vstřelil branku a v živé tabulce v tu chvíli dokonce poskočil až na vysněné čtvrté místo. To ale nakonec s trochou štěstí a vůle uhájili Severočeši, když vyrovnali v 85. minutě. David Horejš, který ztratil dalšího zraněného hráče, pak litoval, že nemá kvůli marodce kam sáhnout. „Máme zraněné hráče a jsou tam mladí nezkušení kluci,“ litoval. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Vladimír Darida se stihl dát do pořádku, další hráči včetně Daniela Trubače a Samuela Dancáka také. Ale do zápasu, který mohl Hradec posunout před svého rivala v boji o evropské příčky, stoprocentní nebyli. Slovenského záložníka to dostihlo hned ve 12. minutě, se smutným výrazem musel ze hry. „Byla to trhlina v plánech. Očekávali jsme, že se zranění může obnovit, stalo se to,“ přiznal David Horejš.
Do hry kouč poslal Jakuba Kučeru, ale když se ohlédl na zbytek ansámblu Votroků, do tak důležitého zápasu se zdráhal udělat další změnu. To dokládá, že až po 82. minutě poslal na hřiště mladého Portugalce Elionea Neta, pak lotyšského útočníka Marka Regžu a také čerstvě uzdraveného Filipa Čiháka. Zbytek lavičky se skládal z mladíků a nepříliš využívaných hráčů jako Daniel Ludvíček, Jakub Hodek a Lukas Kubr. Ze zdravotních důvodů chybí Václav Pilař či Mick van Buren, dlouhodobě Jakub Chvátal.
„Máme zraněné hráče a jsou tam mladí nezkušení kluci. Dorostenci, pro které jsou takové zápasy těžké. Nesmíme ale hledat výmluvy, musíme hledat řešení,“ podotkl kouč a vrátil se zpět k zimnímu přestupovému období. „Dojíždíme na šířku kádru. Před jarní částí nám odešli tři hráči základní sestavy – Sojka, Slončík a Elbel. Náhrada nepřišla.“ Jak už dříve informoval iSport.cz, letní posily do Hradce se už aktivně řeší, zájem byl například o Luku Kulenoviče či „ztracené syny“ Daniela Vašulína se zmíněným Tomem Slončíkem. Klub by rád udržel i Martina Suchomela.
Uvidíme, jakou bude mít bod cenu
I bez hráčů, kteří v zimě Malšovickou arenu opustili, se ale Hradec téměř zázračně vydrápal nejen do Skupiny o titul, ale i na páté místo. V Jablonci sahal na čtvrté, polovinu utkání dominoval. Po trefě Ondřeje Mihálika, který po gólu Slovácku a Plzni opět nemohl slavit, vedl. Ale pasivita a možná i neschopnost zápas oživit z lavičky nakonec Votroky milionovou výhru stála – v 85. minutě dotlačil do sítě míč Puškáč.
„Po třiceti kolech jsme si připravili možnosti a dnes jsme ji mohli využít. Na konci sezony ale uvidíme, jakou bude mít bod cenu,“ pravil Horejš. „Je to zklamání, první půle byla v naší režii,“ potvrdil Ondřej Mihálik.
Naopak jabloneckým spadl kámen ze srdce a tři kola před koncem nadstavby mají stále vše ve svých rukou. Už ve středu cestují do Edenu, kde je zřejmě přivítají komorní podmínky, tedy alespoň pokud disciplinárka rozhodne o významnějším uzavření tribun.
„Kdyby se derby dohrálo, jdeme na tým, který má po oslavách a někteří hráči by třeba měli volno. Teď budeme hrát proti soupeři, který bude chtít titul,“ podotknul kouč Luboš Kozel, že zastihnout Slavii po sobotních událostech nakonec nemusí být výhra. Hradec doma vyzve šestý Liberec, boj o čtvrtou příčku bude pokračovat. Ale už jen na dálku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46