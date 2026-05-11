Trest pro Slavii za derby: patrně kontumace i další postihy. Co určitě nenastane
V úterý v poledne zasedne Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a vyřkne verdikt nad Slavií. Ve hře je kontumace, pokuta nebo uzavření stadionu či jeho části, případně kombinace takových trestů. Co určitě nenastane? Odečet bodů. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>
Předseda disciplinárky Jiří Matzner v neděli odpoledne odpověděl na novinářský dotaz, zda by Slavii mohl hrozit i bodový odečet, takto: „V úvahu připadají všechny tresty, které disciplinární řád vyjmenovává.“ Přitom řád v některých paragrafech umožňuje až dvacetibodový odečet.
Tím mohlo dojít ke zmatení, že by se souboj o titul mohl zamotat ještě víc než při pouhé kontumaci, která přinese Spartě tři body a sníží náskok Slavie v čele na pět bodů. Tak to ovšem není, což Matzner v pondělí potvrdil. „Disciplinární řád dává i možnost odebrání bodů. Ale to je ustanovení, které se týká disciplinárního přečinu například úplatkářství. V tomto případě tedy ne.“
Platí tedy, co psal iSport.cz od počátku. Slavia si vyslechne verdikt na základě paragrafů 65 Porušení povinností pořádajícího klubu a 66 Nesportovní chování fanoušků a jiných osob. Ty jsou si velmi podobné v popisu přečinů a v trestech se liší pouze ve výši pokuty. Ve vyšším případě může být postih následovný, a to včetně kombinace trestů:
„Klub bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 Kč, odehráním utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu. Vedle peněžité pokuty může být klub v případě, kdy je utkání ukončeno před uplynutím doby hry nebo jej není možné vůbec zahájit, potrestán též kontumací utkání.“
Konec citace. Vzhledem k tomu, že utkání nebylo dohráno, je nutné rozhodnout o rozdělení bodů. Dohrát se nemůže, protože bylo předčasně ukončeno. Ve hře by mohlo být – vyjma kontumace – také opakování zápasu. Ovšem soutěžní řád (nikoli v tomto případě disciplinární), zdá se, takovou možnost připouští pouze v případě, že se nedohrálo „bez zavinění některého z družstev“. Pokud disciplinárka ukáže ohledně viny prstem na Slavii, s největší pravděpodobností dojde ke kontumaci.
Disciplinární trest čeká téměř jistě i Spartu za použití zakázané pyrotechniky jejími fanoušky, tím víc, že v jedné situaci jen těsně minula po vzájemném souboji Tomáše Chorého a Asgera Sörensena. Jasno bude v úterý v brzkých odpoledních hodinách.
O osudu Chorého a Davida Douděry, kteří byli vyloučeni, rozhodne disciplinárka na svém řádném zasedání ve čtvrtek. Oba mají (teď pomiňme, že vzhledem k internímu trestu Slavie stejně do konce sezony nenastoupí) předběžně zastavenou činnost na jedno utkání. O případném vyšším trestu, který se může protáhnout až do příštího ročníku, rozhodne komise ve čtvrtek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46
