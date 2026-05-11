Předplatné

Chorý? Od Roučka správně viděl červenou za surovou hru, potvrdila komise

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Šokující derby, změnit se musí i Slavia. Vinu nese také Tvrdík, který ustupoval Tribuně Sever • Zdroj: isportTV
Rozhodčí Karel Rouček během pražského derby
Kapitán Sparty Asger Sörensen v diskuzi s rozhodčím Karlem Roučkem
Sudí Karel Rouček v akci během derby
Sudí Karel Rouček v akci během derby
Sudí Karel Rouček v akci během derby
Sudí Karel Rouček v akci během derby
67
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Sudí Karel Rouček v nedohraném ligovém utkání se Spartou správně vyloučil fotbalistu Slavie Tomáše Chorého, uvedla v pondělním komuniké komise rozhodčích. Reprezentační útočník trefil loktem do hlavy letenského obránce Asgera Sörensena. Sobotní derby se za stavu 3:2 pro Slavii nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>

Chorý udeřil Sörensena loktem do hlavy. Sudí Rouček mu původně za faul udělil žlutou kartu, po konzultaci s videorozhodčím Markem Radinou ji však zrušil a útočníka Slavie vyloučil.

„V 57. minutě utkání byl hráč Slavie Chorý správně vyloučen za surovou hru, kdy loktem udeřil do hlavy hráče Sparty Sörensena,“ uvedla komise ve videu k situaci.

Chorý dostal již třetí červenou kartu v ligové sezoně. V nastaveném čase byl mimo hřiště za protesty na lavičce vyloučen také další domácí hráč David Douděra. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík den po utkání oznámil, že oba hráči si už za Slavii nezahrají. Podle něj byli oba reprezentanti vyřazeni z kádru do konce sezony a dostali svolení k letnímu přestupu.

O jejich osudu teď bude muset rozhodnout i vedení české reprezentace. Chorý i Douděra jsou vážnými adepty na nominaci na letní mistrovství světa, až do srazu národního týmu koncem května však už neodehrají žádný zápas.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Tentokrát dostala od médií výjimečně k posouzení jen jednu situaci.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň32178755:3559
4Jablonec321571042:3652
5Hr. Králové321481045:3850
6Liberec3212101044:3446

    Vstoupit do diskuze (2)

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

    iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

    Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

    Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů