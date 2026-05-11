Světová ostuda a selhání, Tvrdík hraje i o sebe. Chorý a Douděra? Jen muži přes palubu
Válečná zóna v Edenu, totální pořadatelské selhání, bez přehánění celosvětová ostuda – skandální závěr nedělního derby dominoval novému dílu podcastu Liga naruby. „Slavia to může využít jako vlastní restart, ale Chorý a Douděra? To jsou jen muži přes palubu,“ zazní mimo jiné v Lize naruby.
- Kde je osobní zodpovědnost klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka za sobotní průšvih?
- Co vyhazovy Tomáše Chorého a Davida Douděry?
- Mají oba šanci na další uplatnění v české lize?
- Proč Tvrdík vytahuje na veřejnost věci z osobního života obou fotbalistů?
- Jak vypadá aktuální vztah mezi vedením Slavie a Tribunou Sever – a dalo se incidentu nějak předejít?
- Změní skandální derby něco v českém fotbale?
