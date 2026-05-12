Chorý vstupuje na trh: Komu by se v Česku hodil a kolik bere? Tip iSportu je…
Je to věc čerstvá, určitě se bude ještě vyvíjet a třeba se i otočí úplně jako v létě s (ne)zájmem o Erika Prekopa. Každopádně teď se má situace ohledně Tomáše Chorého tak, že je po rozhodnutí předsedy Jaroslava Tvrdíka útočník vyřazen z kádru Slavie a může si hledat nové angažmá. V Česku? Vzhledem k reprezentantově základní měsíční gáži, kterou informace iSportu odhadují na 1,5 milionu korun, to bude složité. Ne však nereálné. Jak by mohli uvažovat na různých adresách? Jde o hlavní téma bonusové části nového dílu pořadu Liga naruby. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>
NEBUDE ZÁJEM
Sparta
Interes z Letné můžeme rovnou přeskočit, zákeřné fauly na Asgera Sörensena asi nikdo nepřejde, navíc Tomáš Rosický a spol. má jinou představu o dovednostech potenciálních posil Sparty.
NEBUDE ZÁJEM
Olomouc
Logicky se nabízí Sigma, návrat domů. Díky miliardáři Pavlu Hubáčkovi již na Andrově stadionu peníze jsou, Pavel Hapal by si Chorého určitě taky dovedl představit. Nicméně v kádru jsou útočníci jako Jan Kliment, Václav Sejk, Jásir Núr, Antonín Růsek či uzdravující se John Paul Dembe a Yunusa Muritala. Velká konkurence, kvalita i ega. Pokud se nestane nic nepředvídatelného, jako například vážná zranění, podle zdrojů iSportu se comeback neuskuteční.
NEBUDE ZÁJEM
Ne, Pardubice zájem nemají, ačkoli se v minulých měsících spekulace objevovaly. Uťal je veřejně sportovní ředitel Jiří Bílek, stejně hovoří i redakční informace. Nikdy to nebylo téma, představy o skladbě týmu jsou úplně jiné. Profilově, věkově, charakterově, ekonomicky.
NEBUDE ZÁJEM
Jablonec, Liberec
Severočeským značkám nechybějí evropské ambice, nicméně ani v Jablonci, ani v Liberci neplánují Chorého přivést. Těžko si představit i to, že by se kluby domluvily s Jaroslavem Tvrdíkem.
HODIL BY SE, ALE...
Slavia
Jindřichu Trpišovskému se Zdeňkem Houšteckým by se Chorý určitě hodil i dál, avšak předseda Slavie byl rychle nekompromisní. Je zřejmé, že sportovní úsek hledá forvarda, klidně rovnou dva.
HODIL BY SE, ALE...
Baník
Rovněž by takový typ nutně potřebovala Ostrava, která má problém s emocemi i střílením branek. Jaroslav Tvrdík má s majitelem Baníku Václavem Brabcem nadstandardní vztah, naposledy si oba v zimě vypomohli kvapným hostováním Hamidoua Kantého. Otázkou však je, zda by již tak napjatou situaci ve Slezsku chtěl management ještě dráždit příchodem extrémně kontroverzní osoby. Fanoušci jsou pochopitelně rozladění z výsledků, tohle by pro ně byl další direkt.
HODIL BY SE, ALE...
Plzeň
Návrat do Plzně? Zní to na první dobrou šíleně, že? Zejména proto, že odchod do Edenu neprobíhal úplně snadno, ze šéfa Adolfa Šádka tehdy tryskalo zklamání, byť Chorého prodal výhodně. Jenže čas často věci mění a představa Viktorie, že by rivala obrala o zbraň, může být lákavá. Už ne tolik pro kouče Martina Hyského, jenž na hrotu preferuje pohyblivější a techničtější typy.
HODIL BY SE, ALE...
Obrozený Hradec Králové v létě bude posilovat, to si pište. K ekipě drobných ofenzivních techniků by se dvoumetrový obr hodil, pomohl by při standardních situacích Tomáši Petráškovi a dalším, ale na východočeském listu je i mladší a v daném prostředí prověřenější Daniel Vašulín.
HODIL BY SE, ALE...
Dvě devítky shánějí v Ďolíčku, kde může skončit Júsuf Hilál. Pro Bohemians nehraje sice finanční síla, nicméně trenér Jaroslav Veselý zná Chorého z reprezentace a už několikrát dokázal, že umí vyhlédnuté fotbalisty přesvědčit k nasměrování do Bohemians. Výhodou je i Praha, takže žádné stěhování. „Já se snad do tohohle ani nechci pouštět, radši bez komentáře,“ odpověděl Veselý.
HODIL BY SE, ALE...
Brno je zpátky v lize, chce posílit, Chorý by zapadal do stylu kouče Martina Svědíka. Nicméně jdou hlasy, že Zbrojovka nechce na trhu nikoho přeplácet a pouštět se do zběsilých závodů.
MIMO AMBICE I PODMÍNKY
Karviná
Mladá Boleslav
Zlín
Teplice
Dukla
Slovácko
Několik let je zvyklý na top zápasy v Evropě, v poslední době i na starty v české reprezentaci. Je tak krajně nepravděpodobné, že by Chorý už nechtěl mít takové ambice a taky že by ho kluby z druhé poloviny tabulky dokázaly zaplatit. Nikdy neříkej nikdy, ale šance je miniaturní.
TIP ISPORTU
Posuneme se kousíček za hranice – Chorý se klidně může objevit na radaru Slovanu Bratislava. Generální ředitel Ivan Kmotrík mladší v loňském rozhovoru pro Ligu naruby přiznal, že Česká republika je pro něj zajímavým trhem. Získal Adama Grigera, Svetozara Markoviče, Matúše Macíka nebo Idjessiho Metsoka.
Dřív Slovan poptával také Lukáše Kalvacha, Tomáše Vaclíka, Lukáše Haraslína, Ivana Schranze, Václava Hladkého, Cadua, Ewertona... Tak proč by jednatřicetiletý útočník nemohl být dalším? Slovenský mistr by navíc Chorému jako jeden z mála klubů patrně uměl splnit finanční nároky.