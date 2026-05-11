Surovčík se bezprostředně po zápase zhroutil, řekl Čupr. Proti Plzni by měl chytat
Byl v šoku, naštvaný a zlomený. Jakub Surovčík, gólman Sparty, prožil v závěru sobotního derby na hřišti Slavie hrozivé momenty. Po napadení od fanoušků soupeře podstoupil lékařské vyšetření. „Nebyl v dobrém psychickém stavu. Bylo potřeba, aby proběhla zdravotní intervence,“ uvedl ředitel klubové komunikace Ondřej Kasík. Přesto podle informací deníku Sport a webu iSport velmi pravděpodobně nastoupí do letenské branky v úterním ligovém utkání proti Plzni (20.00). ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>
Na sobotu devátého května rozhodně nebude vzpomínat v dobrém. Nejspíš půjde o nejhorší zážitek v kariéře. V dosavadní určitě. Jakuba Surovčíka, brankáře se slávistickou minulostí, napadli v Edenu chuligáni, kteří vtrhli na hrací plochu.
Záběry z bezpečnostní kamery odhalily, o jak nebezpečnou situaci opravdu šlo. Postupně se k němu seběhli fanoušci Slavie a obklíčili ho. Teprve třiadvacetiletý sparťan schytal ránu zapalovačem do zad a byl polit pivem. „Nikdy nevíte, co vám mohou udělat,“ líčil bývalý brankář Zdeněk Zlámal, který mluvil z vlastní zkušenosti.
Když působil ve skotském celku Hearts, dostal se při městském derby proti Hibernian do střetu s divákem ještě před koncem utkání. „Šel jsem si asi v 80. minutě pro míč k tribuně a fanoušek mi dal velkou ránu pěstí,“ vyprávěl Zlámal. Zápas přitom dochytal. „Byl jsem zdravě naštvaný, nakoplo mě to,“ pokračoval s tím, že následně vypovídal u policie.
Podobné chvíle zažil o víkendu také Surovčík, rovněž absolvoval výslech. Celá situace ho pochopitelně ovlivnila, byl zlomený. „Kromě fyzických šrámů, které si odnesl, a kvůli kterým musel na vyšetření do nemocnice, byl jeho největší šrám psychický. Bezprostředně po zápase se zhroutil, a co jsem měl zprávy, ještě v noci nebyl schopný pořádně komunikovat,“ uvedl místopředseda představenstva Sparty František Čupr, který byl hostem pondělního dílu pořadu Tiki-Taka na Oneplay Sport.
„Necítím se na to, abych zveřejňoval detaily zdravotního stavu našeho hráče,“ řekl ředitel sparťanské komunikace Ondřej Kasík v nedělním rozhovoru pro Radiožurnál Sport. „Ale upřímně si položme otázku, jestli je možné, aby ještě někdy v kariéře chytal v Edenu,“ pokračoval.
Bylo tak nejisté, zda Surovčík bude připravený naskočit do úterního ligového utkání na letenském stadionu proti Plzni. Podle informací deníku Sport a webu iSport má být v pořádku a očekává se, že se objeví mezi třemi tyčemi.
Sparta by v případě Surovčíkovy absence musela sáhnout v pořadí až po třetím brankáři Danielu Kerlovi, který v neděli chytal za druholigové béčko proti Viktorii Žižkov (3:0). „Myslím, že Surovčík bude chytat. Je psychicky silný a odolný,“ přidal svůj pohled Zlámal. „Situaci mu určitě nezávidím, ale do budoucna ho ještě víc posílí,“ zamyslel se.
Surovčík se stal sparťanskou gólmanskou jedničkou v polovině února, když zastoupil zraněného konkurenta Petera Vindahla. Od té doby odchytal třináct zápasů za áčko, v nichž posbíral dohromady pět čistých kont.
„Udělal na mě perfektní dojem,“ vypálil Zlámal. „Líbí se mi, jak chytil šanci za pačesy. Předvádí stabilní a dobré výkony. Daří se mu, za což jsem rád. Je vidět, že je silná osobnost. Udělal hrubé chyby v poháru proti Sigmě a Artisu, ale oklepal se z nich velmi rychle. Ne každý gólman by to takhle dokázal,“ odůvodnil někdejší ligový brankář.
Teď má Surovčík před sebou další náročnou zkoušku. Jak zareaguje na hřišti na sobotní incident?
Sparta řeší absence
Brian Priske, trenér Sparty, měl už při sobotním derby proti Slavii na lavici pouze pět hráčů do pole. Kvůli disciplinárním trestům a zdravotním problémům postrádal hned třináct členů kádru včetně kapitána Lukáše Haraslína. Jeho start v utkání proti Plzni je sice možný, ale u dalších se návrat na hřiště neočekává. Joaoa Grimalda a Pavla Kadeřábka trápí svalová zranění, záložník Hugo Sochůrek má být podle informací deníku Sport připravený až do nedělního zápasu na hřišti Liberce. Navíc Priske přišel do nejbližšího zápasu kvůli žlutým kartám o čtveřici hráčů, která zasáhla do akce proti „sešívaným“. Jde o obránce Jakuba Martince s Matějem Rynešem a středopolaře Siverta Mannsverka a Kaana Kairinena.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46