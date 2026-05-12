Šustr o Dukle: Sestup by pro majitele nebyl konec světa. Zůstal by i ve druhé lize?

Šustr: Posun v Dukle i dohoda v případě sestupu. Kde je problém výchovy českých fotbalistů?
Trenér Dukly Pavel Šustr během utkání proti Jablonci
Trenér Pavel Šustr vytáhl Duklu z posledního místa
Moc náročnějších úkolů jako trenér dostat nemůžete. Pavel Šustr se však boje o záchranu nelekl a na začátku jara odhodlaně nastoupil na lavičku tehdy poslední Dukly s jasným cílem: zachránit klub v nejvyšší soutěži. „Nervy nemám. Pouštět si do hlavy obavy je naprosto zbytečné,“ říká trenér Dukly v rozhovoru pro Ligu naruby. V klubu by však mohl zůstat i v případě pádu o patro níž.

Do funkce nastoupil před 22. kolem, mužstvu dodal tvář i energii. Díky tomu Dukla začala sbírat body a odlepila se z úplného dna. Bojovat však bude až do konce. Nyní má shodně s Baníkem 23 bodů a jen díky lepšímu postavení po základní části se drží nad propastí přímého sestupu.

Zatímco pro velkou ostravskou značku by byl pád o soutěž níž naprostou katastrofou, Dukla se z této možnosti nehroutí. „Použiju slova majitele – znamenalo by to drobnou komplikaci a zpoždění našeho projektu,“ prohlásil v rozhovoru pro Ligu naruby před startem jarní části sezony sportovní ředitel Martin Hašek.

O pár týdnů později však vzhledem k pokračující bídné formě udělal rázný krok a odvolal trenéra Davida Holoubka, jehož židli obsadil právě Šustr. „Já dělám maximum pro to, abychom v lize zůstali. Je to pro mě priorita číslo jedna a nepřipouštím si, že by se nám to nepodařilo. Když už jsem se konečně dostal do první ligy, tak tam chci zaseknout dráp a zůstat co nejdéle,“ vyjádřil svůj postoj k možnému pádu Šustr.

„Majitel se na to dívá trochu jinak. Jeho pohled je takový, že sestup by nebyl konec světa. Nezvyšují na mě nebo na hráče tlak a chtějí nám pomoct,“ poodhalil spolupráci s nadřízenými.

Pod jeho vedením se mužstvo zlepšilo a vzhledem ke zkušenostem s výchovou mladých hráčů do vize nové Dukly zapadá. Proto je naprosto reálnou variantou, že by u týmu zůstal, i v případě sestupu do druhé ligy. „Mám podepsanou smlouvu na tři roky a je tam zahrnuta i možnost sestupu, takže můžu pokračovat dál i ve druhé lize,“ prozradil detaily dohody s klubem. „V každé smlouvě ale záleží také na délce výpovědní lhůty,“ dodal s úsměvem.

#TýmZVRPSkóreB
1Zlín321081440:5038
2Ml. Boleslav328131145:5337
3Teplice327121332:4033
4Slovácko32691728:4627
5Baník32581926:4723
6Dukla324111721:4523
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

