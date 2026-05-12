Šustr o Dukle: Sestup by pro majitele nebyl konec světa. Zůstal by i ve druhé lize?
Moc náročnějších úkolů jako trenér dostat nemůžete. Pavel Šustr se však boje o záchranu nelekl a na začátku jara odhodlaně nastoupil na lavičku tehdy poslední Dukly s jasným cílem: zachránit klub v nejvyšší soutěži. „Nervy nemám. Pouštět si do hlavy obavy je naprosto zbytečné,“ říká trenér Dukly v rozhovoru pro Ligu naruby. V klubu by však mohl zůstat i v případě pádu o patro níž.
Do funkce nastoupil před 22. kolem, mužstvu dodal tvář i energii. Díky tomu Dukla začala sbírat body a odlepila se z úplného dna. Bojovat však bude až do konce. Nyní má shodně s Baníkem 23 bodů a jen díky lepšímu postavení po základní části se drží nad propastí přímého sestupu.
Zatímco pro velkou ostravskou značku by byl pád o soutěž níž naprostou katastrofou, Dukla se z této možnosti nehroutí. „Použiju slova majitele – znamenalo by to drobnou komplikaci a zpoždění našeho projektu,“ prohlásil v rozhovoru pro Ligu naruby před startem jarní části sezony sportovní ředitel Martin Hašek.
O pár týdnů později však vzhledem k pokračující bídné formě udělal rázný krok a odvolal trenéra Davida Holoubka, jehož židli obsadil právě Šustr. „Já dělám maximum pro to, abychom v lize zůstali. Je to pro mě priorita číslo jedna a nepřipouštím si, že by se nám to nepodařilo. Když už jsem se konečně dostal do první ligy, tak tam chci zaseknout dráp a zůstat co nejdéle,“ vyjádřil svůj postoj k možnému pádu Šustr.
„Majitel se na to dívá trochu jinak. Jeho pohled je takový, že sestup by nebyl konec světa. Nezvyšují na mě nebo na hráče tlak a chtějí nám pomoct,“ poodhalil spolupráci s nadřízenými.
Pod jeho vedením se mužstvo zlepšilo a vzhledem ke zkušenostem s výchovou mladých hráčů do vize nové Dukly zapadá. Proto je naprosto reálnou variantou, že by u týmu zůstal, i v případě sestupu do druhé ligy. „Mám podepsanou smlouvu na tři roky a je tam zahrnuta i možnost sestupu, takže můžu pokračovat dál i ve druhé lize,“ prozradil detaily dohody s klubem. „V každé smlouvě ale záleží také na délce výpovědní lhůty,“ dodal s úsměvem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|32
|10
|8
|14
|40:50
|38
|2
Ml. Boleslav
|32
|8
|13
|11
|45:53
|37
|3
Teplice
|32
|7
|12
|13
|32:40
|33
|4
Slovácko
|32
|6
|9
|17
|28:46
|27
|5
Baník
|32
|5
|8
|19
|26:47
|23
|6
Dukla
|32
|4
|11
|17
|21:45
|23
- Baráž o udržení
- Sestup